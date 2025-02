Wiedźmin 3: Dziki Gon - CD Projekt RED przygotowuje narzędzia moderskie do gry. Można zapisać się do testów

Pomimo wielu lat od premiery, Redzi stale dodają do swojej najbardziej cenionej gry nowe możliwości - od okazyjnych aktualizacji po bardziej znaczące zmiany, jak choćby Complete Edition. Wciąż jednak niejedna osoba czekała na większe pole manewru dla społeczności moderskiej, dotąd muszącej radzić sobie na własny rachunek. W zasadzie ten element obiecywany był od pewnego już czasu, ale polskie studio kazało nam na nie czekać już dość długo.

Wiedźmin 3 ma otrzymać REDkit, narzędzia mające dać moderom znacznie większe możliwości rozwijania gry. Od dziś można wesprzeć twórców i zgłosić się do bety, która ma potrwać aż do 30 kwietnia.

Tym samym na na Steamie można już znaleźć The Witcher 3 REDkit. Ma to być darmowa baza przydatna dla każdego modera, by za jej pomocą wprowadzać pożądane zmiany w rozgrywce. Premiera pełnej wersji ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku - choć wygląda na to, że twórcy nie są jeszcze do końca pewni, kiedy konkretnie. Być może jakieś odpowiedzi dadzą rozpoczęte dziś i mające trwa dwa tygodnie testy. Kto chce, może zajrzeć do zalinkowanej powyżej karty i tam się zgłosić, aby wesprzeć CD Projekt RED w ich działaniach.

Oczywiście na tym etapie możemy napotkać na pewne błędy (co podkreślają też sami deweloperzy), natomiast celem jest stworzenie wszechstronnego zestawu narzędzi, mającego na celu pomóc przy modowaniu. Liczne zaawansowane funkcje mają służyć graczom do tworzenia własnych questów, animacji, postaci, zupełnie nowych terenów i wielu innych aspektów, a w efekcie końcowym ograniczać nas będzie jedynie własna wyobraźnia. Co więcej, Redzi przygotowują także wsparcie dla Warsztatu Steam.

