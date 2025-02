Wiedźmin 3: Dziki Gon - rozbudowane narzędzia moderskie do gry zostaną opublikowane już wkrótce

Wiedźmin 3 to niewątpliwie najbardziej rozpoznawalna i być może najlepsza polska gra. Fanom do pełni szczęścia brakowało jednak zaawansowanych narzędzi moderskich na wzór tych, które trafiły do dwóch pierwszych części cyklu. Choć zwykła wersja Wiedźmina 3 ma już dziewięć lat, to deweloperzy postanowili udostępnić edytor, który pozwoli wzbogacić grę o nowe przygody fanowskie i inne treści. Poznaliśmy właśnie oficjalną datę premiery tych narzędzi.

Zestaw narzędzi moderskich REDkit do Wiedźmina 3 ukaże się już 21 maja bieżącego roku. Pozwoli on na daleko idącą modyfikację dzieła CD Projekt RED, co może zaowocować między innymi nowymi fanowskimi przygodami.

CD Projekt RED jest znany z przyjaznego podejścia do graczy. Studio dowiodło tego chociażby unikając implementowania mikrotransakcji w swoich grach, czy udostępniając za darmo next-genową wersję Wiedźmina 3 wszystkim posiadaczom zwykłej edycji. Ukłonem w stronę fanów jest także zapowiedź wydania narzędzi REDkit, które pozwolą na daleko posuniętą modyfikację produkcji, w tym dodawanie nowych przygód. Firma zapowiedziała, że zestaw moderski zostanie wydany już 21 maja bieżącego roku. Będzie on oczywiście darmowy dla wszystkich graczy, którzy posiadają swoją kopię gry na platformach Steam, GOG lub Epic Games.

REDkit będzie w praktyce składał się z tych samych narzędzi, które posłużyły do stworzenia Wiedźmina 3. Można zatem spodziewać się, że zaoferuje możliwość zmiany niemal każdego aspektu tej produkcji, choć zapewne deweloperzy wprowadzili pewne modyfikacje, w celu uczynienia zestawu bardziej przystępnym dla osób nie będących profesjonalnymi twórcami gier. Warto odnotować, że do Wiedźmina 3 i tak nie brakuje modyfikacji, ale ich tworzenie było utrudnione właśnie przez brak oficjalnego edytora. Oczywiście gra jest na tyle skomplikowana, że przygotowanie rozbudowanych modyfikacji będzie czasochłonne, nawet jeśli w projekt zaangażuje się większa grupa osób. Premiera REDkit daje jednak nadzieje na to, że w przyszłości otrzymamy duże fanowskie dodatki do Wiedźmina 3 na wzór tych do Skyrima czy Fallouta 4. To jednak zapewne perspektywa kilku lat.

Mark your calendars — The Witcher 3 REDkit, an extensive mod editor based on the game’s engine, releases on May 21st, 2024! ⚙



It will be available for free for everyone who owns The Witcher 3: Wild Hunt on PC.



Wishlist on @Steam, @GOGcom or @EpicGames:



… pic.twitter.com/wCx8CE9SJo — The Witcher (@witchergame) May 7, 2024

Źródło: @witchergame (X)