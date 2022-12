Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen - Test wydajności kart graficznych. Potworne wymagania sprzętowe z ray tracingiem

Wiedźmin 3: Dziki Gon jest bezsprzecznie jednym z najlepszych cRPG ostatnich lat, który pomimo upływającego czasu nie zestarzał się specjalnie, nadal wygląda przyzwoicie i zapewnia multum zabawy. Spokojnie moglibyśmy poczekać na kontynuację, jednak CD Projekt RED postanowił sprawić fanom niespodziankę, czyli darmowy prezent w postaci aktualizacji Next Gen, sporo zmieniającej w rozgrywce oraz warstwie wizualnej. Jest tylko jeden problem... bo chociaż Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen ściągniecie bezpłatnie, to absolutnie nie oznacza, że odpalicie wszystkie fajerwerki na dotychczasowym sprzęcie. Wymagania niestety znacznie podskoczyły, natomiast prawdziwa masakra następuje po włączeniu ray tracingu...

Autor: Sebastian Oktaba

Chociaż trudno uwierzyć, to Wiedźmin 3: Dziki Gon debiutował w maju 2015 roku, będąc aktualnie ponad 7,5 letnią produkcją. Chyba żaden pecetowy tytuł, a przynajmniej spośród tych pozbawionych rozgrywki sieciowej, nie może pochwalić się porównywalną popularnością. Geralt to bohater wielkiego formatu. CD Projekt RED długo pracował nad aktualizacją Next Gen, ostatecznie skorzystał nawet z pomocy modderów, bowiem Wiedźmin 3: Dziki Gon otrzymał w międzyczasie multum świetnych modyfikacji. Podejście twórców zasługuje na podwójne pochwały, ponieważ prezent jest darmowy, a zmian nie ograniczono do warstwy wizualnej, poprawiając także sterowanie, kamerę czy niektóre zadania. Fundamentem pozostaje jednak bardzo poważna aktualizacja oprawy graficznej, gdzie znajdziemy wyższy poziom ustawień graficznych (Uber Plus), implementację DirectX 12, śledzenie promieni, NVIDIA Reflex, Frame Generation oraz DLSS 3. Większość deweloperów za takie uaktualnienie zażyczyłaby sobie kilkaset złotych, a posiadacze Wiedźmin 3: Dziki Gon płacić nie muszą.

Wiedźmin 3 : Dziki Gon Next Gen to potężna dawka modyfikacji w rozgrywce i grafice, która zyskała tryb DirectX 12 pozwalające uruchomić zaawansowany ray tracing. NA dokłądke dostajemy NVIDIA DLSS, AMD FSR i NVIDIA Reflex.

Producent nie opublikował oficjalnych wymagań sprzętowych dla Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen, dlatego pozycje zamieszczone w trzeciej oraz czwartej kolumnie opierałem na własnych doświadczeniach. Różnice między konfiguracjami są gigantyczne, podkreślając z jednej strony wiekowy charakter produkcji, natomiast z drugiej niesłychaną elastyczność silnika. Jeżeli zaś chodzi o przebieg testów pomiarowych, to najciekawsze wydaje się porównanie starego poziomu ustawień Uber z nowym Uber Plus, Uber Plus doprawionym ray tracingiem oraz finalnie wspomaganym NVIDIA DLSS. Sumarycznie przygotowałem cztery kategorie wyników dla każdej rozdzielczości, co powinno wystarczyć do określenia jakim sprzętem trzeba dysponować, aby zobaczyć wszystkie fajerwerki Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen. Jedno jest niestety praktycznie pewne - wymagania znacznie wzrosły względem siedmioletniego oryginału. Największe wyzwanie stanowi oczywiście ray tracing zasługujący na osobne omówienie.

Zalecane Rozdzielczość 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 Ustawienia Low Uber Uber Plus Uber Plus RT Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Phenom II 940 FX-8350 Ryzen 5 5600 Ryzen 7 5800X3D Procesor Intel Core i5-2500K Core i7-3770 Core i5-12400F Core i5-13600K Karta AMD Radeon HD 7870 Radeon R9 290X Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XTX Karta NVIDIA GeForce GTX 660 GeForce GTX 980 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3080 Ti Pamięć RAM 6 GB 8 GB 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 40 GB 40 GB 60 GB 60 GB System Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 10

Poziom ustawień Uber Plus wprowadza m.in. bardziej szczegółowe cieniowanie, większy zasięg rysowania obiektów, lepsze odbicia w przestrzeni ekranu, tekstury w wyższej rozdzielczości, nowe metody wygładzania krawędzi, poprawione oświetlenie oraz bardziej zróżnicowaną roślinność. Większość efektów można uzyskać powszechnie dostępnymi modami (HD Reworked, HD Monsters Reworked, Immersive Real-time Cutscenes itp.), jednak deweloperzy dodali jeszcze obsługę śledzenia promieni. Włączenie ray tracingu wymagało jednak wprowadzenia trybu DirectX 12, którego poprzednia wersja nie posiadała, natomiast samo śledzenie promieni obejmuje globalne oświetlenie, odbicia, cienie oraz okluzję otoczenia. Cztery efekty jednocześnie to prosty przepis na potężny skok jakościowy i drastyczny wzrost wymagań sprzętowych. Dlatego wsparcie w generowaniu klatek zapewniają AMD FSR i NVIDIA DLSS łącznie z Frame Generation (DLSS 3), natomiast na deser otrzymujemy jeszcze NVIDIA Reflex.