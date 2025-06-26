Jaka karta graficzna do gier? Kupić AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Polecane karty graficzne na czerwiec 2025

Jaka karta graficzna do gier? Wybrać AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? A może warto sprawdzić Intel ARC? Decyzja którą podejmiecie, będzie prawdopodobnie najważniejszą podczas składania komputera gamingowego, istotnie wpływając na możliwości zestawu. Karta graficzna jest przeważnie najdroższym elementem układanki, dlatego ostateczny wybór wymaga dobrego przemyślenia. Należy też uwzględnić szereg czynników, które postaram się objaśnić zanim przejdziemy do konkretnych propozycji. Czysta wydajność nie stanowi bowiem jedynego kryterium, a trzeba jeszcze spojrzeć na VRAM, efektowność energetyczną czy obsługę ray tracingu. Sprawdźmy zatem, co ciekawego dostaniemy w czerwcu 2025 roku...

Autor: Sebastian Oktaba

Karty graficzne to kluczowy element każdego gamingowego komputera, bowiem w największym stopniu odpowiada za ilość wygenerowanych klatek na sekundę. Oczywiście, procesory również są bardzo ważną składową, nawet nie wspominając o reszcie niezbędnych podzespołów, bez których zestaw nie będzie działał, jednak to właśnie GPU wykonuje tutaj najcięższą robotę. Dlatego w zestawach nastawionych na granie można nieco zaoszczędzić na procesorze, chociaż to miejscami ryzykowny zabieg, natomiast karta graficzna powinna być najlepsza na jaką możemy sobie pozwolić. Przykładowo - maszyna z sześcio-rdzeniowym procesorem i GeForce RTX 5070, będzie najczęściej wydajniejsza od wariantu z procesorem ośmio-rdzeniowym, ale połączonym z GeForce RTX 5060 Ti. Większość gier komputerowych nie potrafi skutecznie wykorzystać dodatkowych rdzeni, natomiast mocniejszy układ graficzny przydaje się zawsze.

Jaką kartę graficzną wybrać? AMD Radeon RX czy NVIDIA GeForce RTX? Sprawdźcie polecane karty graficzne na czerwiec 2025 roku...

Na wstępie wspominałem, że czysta wydajność pozostaje najważniejszym kryterium decydującym o wyborze karty graficznej, aczkolwiek przestała być jedynym. Pomijając odpowiednie profilowanie, uwzględniające m.in. rozdzielczość monitora i pamięć VRAM, istnieje jeszcze wiele czynników mogących przechylić szalę na korzyść danego producenta. Jednym z takowych jest wydajność w śledzeniu promieni, którą należy obecnie traktować jako drugi filar obok klasycznej rasteryzacji, bowiem gier wykorzystujących nowe techniki renderowania przybywa. Automatycznie pojawia się kwestia najlepszej metody upscalingu, nawet jeżeli niespecjalnie jesteście przekonani do takich rozwiązań. Warto też przeanalizować sprawność energetyczną konkurencyjnych architektur, mającą duże znaczenie dla kultury pracy układów chłodzenia. Dlatego wybierając kartę graficzną zwróćcie uwagę na poniższe wytyczne:

Rozdzielczość - przed zakupem określcie docelową rozdzielczość ekranu z jakiej będziecie korzystać. Do komfortowego grania w 1920x1080 przy 60 klatkach na sekundę nie potrzebujecie drogich high-endowych układów. Jednak jeśli posiadacie monitor 144/165/240 Hz i preferujecie gry e-sportowe, taka kombinacja będzie bardziej zasadna.

- przed zakupem określcie docelową rozdzielczość ekranu z jakiej będziecie korzystać. Do komfortowego grania w 1920x1080 przy 60 klatkach na sekundę nie potrzebujecie drogich high-endowych układów. Jednak jeśli posiadacie monitor 144/165/240 Hz i preferujecie gry e-sportowe, taka kombinacja będzie bardziej zasadna. System chłodzenia - wpływa na temperatury i kulturę pracy, pośrednio również na żywotność karty graficznej. Najlepiej wybierać modele z chłodzeniem dysponującym dwoma lub trzema wentylatorami, których wydajność potwierdziły testy. Edycje z jednym wentylatorem można zaakceptować wyłącznie przy układach klasy GeForce RTX 5060.

- wpływa na temperatury i kulturę pracy, pośrednio również na żywotność karty graficznej. Najlepiej wybierać modele z chłodzeniem dysponującym dwoma lub trzema wentylatorami, których wydajność potwierdziły testy. Edycje z jednym wentylatorem można zaakceptować wyłącznie przy układach klasy GeForce RTX 5060. Pamięć graficzna - dzisiaj rozsądne minimum stanowi 8 GB VRAM, aczkolwiek zapotrzebowanie na pamięć jest uzależnione od rozdzielczości i detali. W budżetowych konstrukcjach posiadających 8 GB VRAM konieczne będzie obniżenie jakości tekstur. Do 1920x1080 i 2560x1440 Ultra należy celować w modele mające od 12 GB.

- dzisiaj rozsądne minimum stanowi 8 GB VRAM, aczkolwiek zapotrzebowanie na pamięć jest uzależnione od rozdzielczości i detali. W budżetowych konstrukcjach posiadających 8 GB VRAM konieczne będzie obniżenie jakości tekstur. Do 1920x1080 i 2560x1440 Ultra należy celować w modele mające od 12 GB. Taktowania - karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce mają dynamicznie regulowane taktowanie rdzenia (tzw. GPU Boost), zależne od limitów energetycznych oraz temperatur. Im lepsze chłodzenie samej karty i warunki panujące w obudowie, tym większa szansa na wyższe oraz stabilniejsze zegary. Można to również poprawić samemu poprzez undervolting.

- karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce mają dynamicznie regulowane taktowanie rdzenia (tzw. GPU Boost), zależne od limitów energetycznych oraz temperatur. Im lepsze chłodzenie samej karty i warunki panujące w obudowie, tym większa szansa na wyższe oraz stabilniejsze zegary. Można to również poprawić samemu poprzez undervolting. Ray tracing - coraz więcej gier obsługuje śledzenie promieni, a tendencja jest ewidentnie wzrostowa, dlatego oprócz wydajności w rasteryzacji, warto spojrzeć także na wydajność ray tracingu. W chwili obecnej prym wiodą tutaj kary graficzne NVIDIA GeForce RTX.

- coraz więcej gier obsługuje śledzenie promieni, a tendencja jest ewidentnie wzrostowa, dlatego oprócz wydajności w rasteryzacji, warto spojrzeć także na wydajność ray tracingu. W chwili obecnej prym wiodą tutaj kary graficzne NVIDIA GeForce RTX. Upscaling - można nie akceptować technik AMD FSR, NVIDIA DLSS i NVIDIA XeSS, jednak są wszechobecne i potrafią mocno poprawić wydajność, chociaż kosztem pogorszenia ostrości obrazu. Ciekawa jest również funkcja Frame Generation zwiększająca ilość klatek na sekundę i omijająca bottleneck ze strony procesora (jeśli mamy odpowiednio wysoki FPS bazowy).

- można nie akceptować technik AMD FSR, NVIDIA DLSS i NVIDIA XeSS, jednak są wszechobecne i potrafią mocno poprawić wydajność, chociaż kosztem pogorszenia ostrości obrazu. Ciekawa jest również funkcja Frame Generation zwiększająca ilość klatek na sekundę i omijająca bottleneck ze strony procesora (jeśli mamy odpowiednio wysoki FPS bazowy). Kalibracja - programy pokroju MSI Afterburner, będące proste w obsłudze i udostępniające wiele przydatnych narzędzi, pozwalają zmodyfikować ustawienia producenta. Obniżenie fabrycznego zasilania czy ręczne ustawienie zakresu obrotów wentylatorów, może nie tylko poprawić kulturę pracy, ale również wydajność (napięcie jest często zawyżane).

Zanim przejdziemy do właściwej części poradnika, muszę nakreślić jeszcze jedną kwestię, która najpewniej będzie przewijać się w komentarzach. Dostępność i ceny bardzo szybko się zmieniają, gdzieś jeden model można znaleźć w promocji, gdzieś indziej będzie droższy. Traktujcie więc niniejszą publikację bardziej jako wskazanie wyboru konkretnych układów graficznych w danych półkach cenowych (np. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti), a niekoniecznie samych modeli. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a oferta cenowa bywa zaskakująco niespójna, ponieważ GeForce RTX 4060 potrafi kosztować podobne pieniądze co znacznie szybszy GeForce RTX 5060. Wynika to chociażby z różnych czasów dostaw, chęci upłynnienia niektórych modeli czy wygaszania starszych linii produkcyjnych. Dlatego warto uważnie obserwować rynek i szukać okazji...