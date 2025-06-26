Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Artykuły Karty graficzne

Jaka karta graficzna do gier? Kupić AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Polecane karty graficzne na czerwiec 2025

Sebastian Oktaba | 26-06-2025 05:00 |

Jaka karta graficzna do gier? Kupić AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Polecane karty graficzne na czerwiec 2025Jaka karta graficzna do gier? Wybrać AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? A może warto sprawdzić Intel ARC? Decyzja którą podejmiecie, będzie prawdopodobnie najważniejszą podczas składania komputera gamingowego, istotnie wpływając na możliwości zestawu. Karta graficzna jest przeważnie najdroższym elementem układanki, dlatego ostateczny wybór wymaga dobrego przemyślenia. Należy też uwzględnić szereg czynników, które postaram się objaśnić zanim przejdziemy do konkretnych propozycji. Czysta wydajność nie stanowi bowiem jedynego kryterium, a trzeba jeszcze spojrzeć na VRAM, efektowność energetyczną czy obsługę ray tracingu. Sprawdźmy zatem, co ciekawego dostaniemy w czerwcu 2025 roku...

Autor: Sebastian Oktaba

Karty graficzne to kluczowy element każdego gamingowego komputera, bowiem w największym stopniu odpowiada za ilość wygenerowanych klatek na sekundę. Oczywiście, procesory również są bardzo ważną składową, nawet nie wspominając o reszcie niezbędnych podzespołów, bez których zestaw nie będzie działał, jednak to właśnie GPU wykonuje tutaj najcięższą robotę. Dlatego w zestawach nastawionych na granie można nieco zaoszczędzić na procesorze, chociaż to miejscami ryzykowny zabieg, natomiast karta graficzna powinna być najlepsza na jaką możemy sobie pozwolić. Przykładowo - maszyna z sześcio-rdzeniowym procesorem i GeForce RTX 5070, będzie najczęściej wydajniejsza od wariantu z procesorem ośmio-rdzeniowym, ale połączonym z GeForce RTX 5060 Ti. Większość gier komputerowych nie potrafi skutecznie wykorzystać dodatkowych rdzeni, natomiast mocniejszy układ graficzny przydaje się zawsze.

Jaką kartę graficzną wybrać? AMD Radeon RX czy NVIDIA GeForce RTX? Sprawdźcie polecane karty graficzne na czerwiec 2025 roku...

Jaka karta graficzna do gier? Kupić AMD Radeon czy NVIDIA GeForce? Polecane karty graficzne na czerwiec 2025 [nc1]

Na wstępie wspominałem, że czysta wydajność pozostaje najważniejszym kryterium decydującym o wyborze karty graficznej, aczkolwiek przestała być jedynym. Pomijając odpowiednie profilowanie, uwzględniające m.in. rozdzielczość monitora i pamięć VRAM, istnieje jeszcze wiele czynników mogących przechylić szalę na korzyść danego producenta. Jednym z takowych jest wydajność w śledzeniu promieni, którą należy obecnie traktować jako drugi filar obok klasycznej rasteryzacji, bowiem gier wykorzystujących nowe techniki renderowania przybywa. Automatycznie pojawia się kwestia najlepszej metody upscalingu, nawet jeżeli niespecjalnie jesteście przekonani do takich rozwiązań. Warto też przeanalizować sprawność energetyczną konkurencyjnych architektur, mającą duże znaczenie dla kultury pracy układów chłodzenia. Dlatego wybierając kartę graficzną zwróćcie uwagę na poniższe wytyczne:

  • Rozdzielczość - przed zakupem określcie docelową rozdzielczość ekranu z jakiej będziecie korzystać. Do komfortowego grania w 1920x1080 przy 60 klatkach na sekundę nie potrzebujecie drogich high-endowych układów. Jednak jeśli posiadacie monitor 144/165/240 Hz i preferujecie gry e-sportowe, taka kombinacja będzie bardziej zasadna.
  • System chłodzenia - wpływa na temperatury i kulturę pracy, pośrednio również na żywotność karty graficznej. Najlepiej wybierać modele z chłodzeniem dysponującym dwoma lub trzema wentylatorami, których wydajność potwierdziły testy. Edycje z jednym wentylatorem można zaakceptować wyłącznie przy układach klasy GeForce RTX 5060.
  • Pamięć graficzna - dzisiaj rozsądne minimum stanowi 8 GB VRAM, aczkolwiek zapotrzebowanie na pamięć jest uzależnione od rozdzielczości i detali. W budżetowych konstrukcjach posiadających 8 GB VRAM konieczne będzie obniżenie jakości tekstur. Do 1920x1080 i 2560x1440 Ultra należy celować w modele mające od 12 GB.
  • Taktowania - karty graficzne AMD Radeon i NVIDIA GeForce mają dynamicznie regulowane taktowanie rdzenia (tzw. GPU Boost), zależne od limitów energetycznych oraz temperatur. Im lepsze chłodzenie samej karty i warunki panujące w obudowie, tym większa szansa na wyższe oraz stabilniejsze zegary. Można to również poprawić samemu poprzez undervolting.
  • Ray tracing - coraz więcej gier obsługuje śledzenie promieni, a tendencja jest ewidentnie wzrostowa, dlatego oprócz wydajności w rasteryzacji, warto spojrzeć także na wydajność ray tracingu. W chwili obecnej prym wiodą tutaj kary graficzne NVIDIA GeForce RTX.
  • Upscaling - można nie akceptować technik AMD FSR, NVIDIA DLSS i NVIDIA XeSS, jednak są wszechobecne i potrafią mocno poprawić wydajność, chociaż kosztem pogorszenia ostrości obrazu. Ciekawa jest również funkcja Frame Generation zwiększająca ilość klatek na sekundę i omijająca bottleneck ze strony procesora (jeśli mamy odpowiednio wysoki FPS bazowy).
  • Kalibracja - programy pokroju MSI Afterburner, będące proste w obsłudze i udostępniające wiele przydatnych narzędzi, pozwalają zmodyfikować ustawienia producenta. Obniżenie fabrycznego zasilania czy ręczne ustawienie zakresu obrotów wentylatorów, może nie tylko poprawić kulturę pracy, ale również wydajność (napięcie jest często zawyżane). 

Zanim przejdziemy do właściwej części poradnika, muszę nakreślić jeszcze jedną kwestię, która najpewniej będzie przewijać się w komentarzach. Dostępność i ceny bardzo szybko się zmieniają, gdzieś jeden model można znaleźć w promocji, gdzieś indziej będzie droższy. Traktujcie więc niniejszą publikację bardziej jako wskazanie wyboru konkretnych układów graficznych w danych półkach cenowych (np. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti), a niekoniecznie samych modeli. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a oferta cenowa bywa zaskakująco niespójna, ponieważ GeForce RTX 4060 potrafi kosztować podobne pieniądze co znacznie szybszy GeForce RTX 5060. Wynika to chociażby z różnych czasów dostaw, chęci upłynnienia niektórych modeli czy wygaszania starszych linii produkcyjnych. Dlatego warto uważnie obserwować rynek i szukać okazji...

Banner karty graficzne [nc1]

Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd
Sebastian Oktaba

Powiązane publikacje

Test wydajności ray tracingu w Dying Light: The Beast - Analiza wydajności NVIDIA DLSS i Multi Frame Generation

Test wydajności ray tracingu w Dying Light: The Beast - Analiza wydajności NVIDIA DLSS i Multi Frame Generation

302
Test wydajności STALKER 2 Patch 1.7 - Analiza wydajności NVIDIA DLSS i Multi Frame Generation na INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3

Test wydajności STALKER 2 Patch 1.7 - Analiza wydajności NVIDIA DLSS i Multi Frame Generation na INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3

146
Test ARC Raiders PC - Porównanie jakości obrazu NVIDIA DLSS i AMD FSR. Wpływ Reflex oraz Multi Frame Generation na opóźnienia

Test ARC Raiders PC - Porównanie jakości obrazu NVIDIA DLSS i AMD FSR. Wpływ Reflex oraz Multi Frame Generation na opóźnienia

156
Test Intel ARC B580 Limited Edition na procesorze klasy Intel Core i5-12400F. Czy nowe sterowniki poprawiają narzut na procesor?

Test Intel ARC B580 Limited Edition na procesorze klasy Intel Core i5-12400F. Czy nowe sterowniki poprawiają narzut na procesor?

48
Test Battlefield 6 PC, PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Jakość technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 oraz Intel XeSS 2

Test Battlefield 6 PC, PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro. Jakość technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 oraz Intel XeSS 2

135
Liczba komentarzy: 157

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.