Test karty graficznej MSI GeForce RTX 5060 Gaming - Legendarne 8 GB niezgody. Najbardziej emocjonująca tegoroczna premiera

NVIDIA GeForce RTX 5060 to prawdopodobnie ostatnia desktopowa karta graficzna wykorzystująca architekturę Blackwell, przynajmniej spośród dotychczas oficjalnie zapowiedzianych modeli, chociaż w niedalekiej przyszłości prawdopodobne jest odświeżenie portfolio. Najmniejszy przedstawiciel rodziny powinien wzbudzać największe zainteresowanie, bowiem statystycznie reprezentuje najpopularniejszy segment. NVIDIA GeForce RTX 5060 faktycznie wzbudza ogromne emocje... jednak debiutowi towarzyszy wyjątkowo gęsta atmosfera, wywołana kontrowersjami wokół konfiguracji pamięci graficznej oraz sposobem zorganizowania testów wydajności, opóźnionych z powodu niedostarczenia przez producenta sterowników.

Autor: Sebastian Oktaba

Odkąd sięgam pamięcią premiery kart graficznych NVIDII zawsze wyglądały identycznie - najpierw przyjeżdżał sampel testowy, najczęściej Founders Edition, rzadziej model autorski, następnie odbywała się wideokonferencja odkrywająca pełną specyfikację sprzętu i pojawiał sterownik. Reszta pozostawał w dziennikarskich rękach mających kilkudniowe okienko na poskładanie materiału. Proces przebiegał bez poważniejszych zakłóceń przynajmniej od momentu wprowadzenia NVIDIA GeForce GTX 600 (2012 rok), kiedy zacząłem pilotować sekcję układów graficznych na PurePC. Jednak przy premierze NVIDIA GeForce RTX 5060 nastąpiła nieoczekiwana zmiana polityki, która zaskoczyła wszystkich niczym hiszpańska inkwizycja, chociaż bardziej w wykonaniu grupy Monty Pythona, aniżeli faktycznej instytucji walczącej z herezjami. NVIDIA postanowiła udostępnić sterownik dopiero w momencie sklepowej premiery, dodatkowo podczas trwania targów Computex, angażujących wielu dziennikarzy. Skutkiem powyższego mamy bezprecedensowy przypadek, niemniej przypadek to raczej eufemistyczne określenie sytuacji, kiedy intencje producenta wydają się ukierunkowane na ograniczenie obiektywnych recenzji. Znacznie spowolniło to przygotowanie recenzji NVIDIA GeForce RTX 5060, jednocześnie motywując do wzmożenia wysiłków, abyście jak najszybciej poznali możliwości tego krzemowego potwora. Dlatego dzisiejszy materiał będzie uzupełniany na bieżąco...

MSI GeForce RTX 5060 Gaming to klasyczny model z dwoma wentylatorami, który wyglądem przypomina MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming. Jednak w odróżnieniu od mocniejszej odmiany, dostępny będzie tylko w wersji 8 GB.

MSI GeForce RTX 5060 Gaming przyjechał do naszej redakcji kilkanaście dni wcześniej, cierpliwie czekając na możliwość przetestowania, więc producentowi trudno cokolwiek zarzucić. Modele xx60 zawsze cieszyły się największym zainteresowaniem, dobitnie pokazują to statystyki platform dystrybucji cyfrowej, aczkolwiek najnowsza propozycja NVIDII po pierwszych zapowiedziach otrzymała czerwoną kartkę. Wszystko przez wstawienie zaledwie 8 GB pamięci, bowiem nawet dwuletnie GeForce RTX 4060 krytykowano za niewystarczający VRAM. Zieloni nie wyciągnęli żadnych wniosków. Przypominam, że pierwsze powszechnie dostępne karty graficzne dysponujące 8 GB zadebiutowały w odległym 2014 roku (Radeon R9 290X), natomiast w latach 2015-2016 wartość została spopularyzowana przez Radeon R9 300 / Radeon RX 400 / GeForce GTX 1000. Minęła dekada! Wydawanie w 2025 roku sprzętu mającego 8 GB pamięci, kiedy produkcje wykorzystujące silniki id Tech albo Unreal Engine potrafią złapać zadyszkę w niskich ustawieniach, gdyż zwyczajnie brakuje przestrzeni na tekstury, naprawdę trudno nazwać sensowną decyzją. NVIDIA oczywiście była całkowicie świadoma problemu, inaczej nie zmieniłaby premierowego harmonogramu, co jednak nie wystarczy do ugaszenia wywołanego pożaru.

GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Rdzeń GB206 AD107 GA106 Litografia 5 nm 5 nm 8 nm Rozmiar 181 mm² 158 mm² 276 mm² Tranzystory 22 mld 19 mld 12 mld Jednostki SP 3840 3072 3584 Jednostki TMU 120 96 112 Jednostki ROP 48 48 48 Jednostki RT 30 24 28 Jednostki AI 112 96 112 Taktowanie bazowe 2280 MHz 1830 MHz 1320 MHz Taktowanie boost 2497 MHz 2460 MHz 1777 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz 17000 MHz 15000 MHz Ilość pamięci 8 GB GDDR7 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 448 GB/s 272 GB/s 360 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 145 W 115 W 170 W Cena MSRP 299 USD 299 USD 329 USD

Warto odnotować, że przepustowość pamięci dzięki zastosowaniu modułów GDDR7 znacznie wzrosła (272 → 448 GB/s), aczkolwiek to niewielka pociecha kiedy zabraknie miejsca na tekstury. Taktowanie VRAM wzorem większości innych modeli GeForce RTX 5000 wynosi 28000 MHz. Pozytywną zmianą okazuje się rozbudowanie rdzenia graficznego względem poprzednika - dołożono między innymi 25% więcej procesorów CUDA, jednostek RT, TMU i Tensorów, niezmienioną pozostawiając jedynie liczbę ROP-ów. Taktowanie GPU Boost podniesiono symbolicznie, chociaż znacznie wyższe TDP (115 → 145 W) powinno pozwolić na uzyskanie kilkuset nadprogramowych megaherców. NVIDIA GeForce RTX 5060 obsługuje również technikę Multi Frame Generation, pozwalającą wyczarować dodatkowe klatki na sekundę, niemniej tutaj wypadałoby zaznaczyć, że technika konsumuje więcej pamięci i generuje większe opóźnienia. Ponieważ NVIDIA nie przewidziała wersji Founders Edition, sklepowe półki nawiedzą wyłącznie modele autorskie, pośród których znajdzie się recenzowany MSI GeForce RTX 5060 Gaming. Producent nie ustalał twardej specyfikacji, dlatego postanowiłem oddzielić kwestie konstrukcyjne od możliwości układu graficznego. Sugerowana cena detaliczna wynosi 299 dolarów, oznaczające po przeliczeniu 1419 złotych, ale bardziej dopieszczone modele będą odpowiednio droższe.