NVIDIA GeForce RTX 4060 vs AMD Radeon RX 7600 - Test kart graficznych do 1500 złotych. Która jest najbardziej opłacalna?

Jeżeli czekaliście na premierę karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060, to dzisiaj możecie zaspokoić swoją ciekawość, ponieważ najsłabsza wersja Ada Lovelace trafiła właśnie do sprzedaży. Najtańsze modele reprezentujące najnowszą generację już podczas oficjalnej zapowiedzi nie wzbudziły przesadnego entuzjazmu, natomiast warto sprawdzić jak wypadają w porównaniu do poprzedników oraz bezpośredniej konkurencji. Głównym rywalem NVIDIA GeForce RTX 4060 będzie AMD Radeon RX 7600, aczkolwiek na wykresach nie zabraknie GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, Radeona RX 6600, Radeon RX 6650 XT, a nawet Intel ARC A750. Zapowiada się zatem obszerne zestawienie kart graficznych do 1500 złotych.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

GeForce RTX 4060 to najtańszy model w ofercie NVIDII, który mocno okrojono względem poprzednika, zabierając mu jednostki wykonawcze i pamięć. Czy będzie w stanie nawiązać rywalizację z AMD Radeon RX 7600?

NVIDIA GeForce RTX 4060 względem poprzednika przeszła solidną terapię odchudzającą, podobnie jak większość modeli z rodziny RTX 4000 nalezacych do pozostałych segmentów, niemniej tutaj redukcje miejscami okazują się bardzo widoczne. Zacznijmy od rdzenia graficznego, któremu obcięto ilość jednostek cieniujących oraz teksturujących, zostawiając po staremu tylko renderujące, chociaż w niezbyt imponującej ilości. Zmniejszono również zasoby jednostek odpowiedzialnych za śledzenie promieni oraz sztuczną inteligencję (uczenie maszynowe), natomiast tutaj NVIDIA dokonała licznych usprawnień architektury, więc niekoniecznie będzie to negatywnie wpływało na finalną wydajność układu. Dysproporcja jest wprawdzie mniejsza, niż pomiędzy NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti oraz GeForce RTX 4060 Ti, aczkolwiek progresu w liczbach nie uświadczymy. Warto jeszcze wspomnieć, że wykorzystanie 5 nm procesu technologicznego TSMC pozwoliło upchnąć prawie 50% więcej tranzystorów na około 30% mniejszej powierzchni, toteż miejsce na dopakowanie specyfikacji teoretycznie było. Plusem opisywanego malucha jest obecność sprzętowych (en)koderów AV1 / H.265 / HEVC.

RX 7600 RX 6600 RTX 4060 RTX 3060 Architektura RDNA 3 RDNA 2 Ada Lovelace Amprere Układ graficzny NAVI 33 NAVI 23 AD107 GA106 Litografia 6 nm 7 nm 5 nm 8 nm Rozmiar rdzenia 204 mm² 237 mm² 190 mm² 276 mm² Tranzystory 13 mld 11 mld 19 mld 12 mld Jednostki SP 2048 1792 3072 3584 Jednostki TMU 128 112 96 112 Jednostki ROP 64 64 48 48 Jednostki RT 32 28 24 28 Jednostki AI 64 - 96 112 Taktowanie bazowe 2250 MHz 2044 MHz 1830 MHz 1320 MHz Taktowanie boost 2625 MHz 2491 MHz 2460 MHz 1777 MHz Taktowanie pamięci 18000 MHz 14000 MHz 17000 MHz 15000 MHz Ilość pamięci 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 288 GB/s 224 GB/s 272 GB/s 360 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x8 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 165 W 132 W 115 W 170 W Cena startowa 269 USD 329 USD 299 USD 329 USD

Najgorsze jednak dopiero przed nami, bowiem dochodzimy do podsystemu pamięci, gdzie zamiast 12 GB GDDR6 na 192-bitowej magistrali, wstawiono 8 GB GDDR6 na 128-bitowej szynie. Wycięcie jednego z największych atutów poprzednika jest naprawdę karygodną decyzją, niemniej obecność 12 GB VRAM kolidowałoby z droższymi modelami. Pomijam oczywisty fakt istnienia GeForce RTX 3060 8 GB GDDR6 128-bit, bowiem nigdy nie traktowałem tego wynalazku jako pełnowartościowego produktu, a raczej odpad produkcyjny bądź GeForce RTX 3050 na sterydach. Pomimo podniesienia taktowania VRAM do 17000 MHz, przepustowość NVIDIA GeForce RTX 4060 do skromnych 272 GB/s, podczas gdy poprzednik oferował 360 GB/s. Dodatkowo obcięto interfejs PCI-Express 4.0 do x8, skutkiem czego na starszych platformach z PCI-Express 3.0 można jeszcze stracić kilka procent wydajności. Pocieszający jest natomiast współczynnik TDP wynoszący zaledwie 115 W, podczas gdy konkurent w postaci AMD Radeon RX 7600 wyprzedził swojego poprzednika (132 vs 165 W). NVIDIA GeForce RTX 4060 jest niestety 30 dolarów droższy od głównego rywala, startując z poziomu 1529 złotych za najtańsze modele.