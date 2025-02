Test wydajności Diablo IV DLSS - Piekielne techniki NVIDII poprawiające wydajność. Jak to działa i wygląda?

Diablo IV dodawane do większości kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ bazując na ogromniej popularności tytułu, producent wykorzystał okazję do zaimplementowania oraz promocji techniki DLSS. Chociaż Diablo IV większych wymagań sprzętowych nie posiada, działając przyzwoicie nawet na leciwych konfiguracjach, to możliwość zwiększenia ilości klatek na sekundę może zainteresować m.in. użytkowników szybkich monitorów gamingowych. Dzisiaj sprawdzimy jak prezentuje się jakość obrazu po włączeniu DLSS, ile procent wydajności zyskamy oraz możliwości wygładzania DLAA. Czy piekielne techniki NVIDII faktycznie były diabełkowi do szczęścia potrzebne?

Autor: Sebastian Oktaba

Nazwa Diablo powinna być doskonale znana wszystkim graczom, zwłaszcza miłośnikom hack'n'slash, ponieważ to właśnie marka Blizzarda scementowała podstawy tego gatunku. Chociaż od premiery pierwszej odsłony minęło prawie 27 lat, każde kolejne Diablo wzbudza ogromne zainteresowanie, przyciągając przed monitory amatorów siekania diabelskich pomiotów. Naśladowców nie brakowało, jednak zaledwie kilku zdołało na dłuższą chwilę pozostać w zbiorowej świadomości, natomiast dzieło Blizzarda cieszy się niesłabnącą popularnością. Diablo IV niejako wraca do korzeni, spełniając postulaty większości fanów - będzie mroczniejsze od cukierkowego poprzednika i bardziej klimatyczne, czym przypomina pierwowzór. Mechanika z kolei okazuje się bliższa Diablo III, chociaż położono większy nacisk na aspekty zręcznościowe. Świat Sanktuarium przeszedł także szereg modyfikacji, dodano wiele nowych rozwiązań, zadbano o unowocześnienie kluczowych elementów rozgrywki.

Diablo IV obsługuje NVIDIA DLSS 2, DLSS 3, Reflex i DLAA od momentu premiery, więc posiadacze kart graficznych GeForce mogą wykorzystać cały pakiet piekielnych technik do poprawy wydajności lub jakości obrazu.

Warto pokrótce wyjaśnić nazewnictwo jakim będziemy operować, ponieważ odkąd NVIDIA wprowadziła DLSS 3 pojawiło się trochę informacyjnego chaosu. Poprzez DLSS 2 rozumiemy DLSS Super Resolution (DLSS 2), czyli w ogromnym uproszczeniu upscaling wykonywany z rozdzielczości niższej do wyższej, obsługiwany przez wszystkie karty graficznie RTX 2000-4000. Przeważnie możemy tutaj wybierać między profilami od jakości do ultra wydajności. DLSS 2 generuje obraz analizując poprzednią klatkę animacji pobraną w wysokiej rozdzielczości, bazując na klatce animacji w niższej rozdzielczości oraz wektorach ruchu. Podstawą techniki DLSS 3 jest natomiast funkcja Frame Generation zarezerwowana wyłącznie dla modeli GeForce RTX 4000, które posiadają rdzenie Tensor 4. generacji oraz sprzętową obsługę Optical Flow Accelerator. Pozwala to niejako interpolować klatki animacji i wyeliminować bottleneck ze strony procesora. Formalnie DLSS 3 to zatem połączenie DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation oraz techniki Reflex, redukującej opóźnienia systemowe, które włączenie Frame Generation podnosi.

Low Medium High Ultra Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 1920x1080 3840x2160 Ustawienia Low Medium High Ultra Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD FX-8350 Ryzen 3 1300X Ryzen 7 2700X Ryzen 7 2700X Procesor INTEL Core i5-2500K Core i5-4670K Core i7-8700K Core i7-8700K Karta AMD Radeon R9 280 Radeon RX 470 Radeon RX 5700 XT Radeon RX 6800 XT Karta NVIDIA GeForce GTX 660 GeForce GTX 970 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 3080 Karta INTEL ARC A380 ARC A750 ARC A770 - Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 32 GB Nośnik SSD 90 GB 90 GB 90 GB 90 GB

Diablo IV obsługuje techniki NVIDIA DLSS 3 i DLSS 2 od momentu premiery, teoretycznie będąc bardzo dobrym materiałem do wykorzystania Frame Generation. Produkcja charakteryzuje się niewygórowanymi wymaganiami sprzętowymi, natomiast Frame Generation najlepiej sprawdza się kiedy bazowa wartość wynosi 50-60 FPS-ów. Wówczas opóźnienia systemowe (input lag) powinny zostać utrzymane na odpowiednim poziomie, a wysoka ilość klatek na sekundę poprawi komfort rozgrywki. Warto jednak zaznaczyć, że maksymalny limit ustalono na 400 FPS-ów, dlatego osiągi topowych kart graficznych mogą zostać spłaszczone. Diablo IV pozwala też włączyć wygładzanie NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) mające poprawić jakość wyświetlanego obrazu niewielkim kosztem wydajności. W bliżej nieokreślonej przyszłości deweloper planuje także wprowadzenie śledzenia promieni, które z pewnością podniesie wymagania sprzętowe, a wtedy użyteczność NVIDIA DLSS 3 i DLSS 2 powinna wzrosnąć.