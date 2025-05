Test DOOM: The Dark Ages PC kontra Xbox Series X. Jakość NVIDIA DLSS 4, AMD FSR, Intel XeSS oraz skalowanie wydajności

DOOM: The Dark Ages to kolejna duża produkcja, która pojawiła się na półkach sklepowych w 2025 roku. Kilka dni temu opublikowano recenzje, z których wynika że nowy DOOM jest solidną, choć w żadnym wypadku rewolucyjną produkcją. Jedni uważają, że uproszczenie map i pozbawienie elementów platformowych (w dużej mierze) jest zaletą, inni z kolei krytykują ten fakt. Biorąc pod uwagę, że nowy DOOM jest dostępny także w Game Passie, koszt samodzielnego sprawdzenia produkcji od id Software nie jest przesadnie wysoki. Po naszych ostatnich artykułach - recenzji oraz teście wydajności kart - przychodzimy z kolejnym materiałem, tym razem skupiającym się na technikach skalowania oraz porównaniu z wersją na konsolę Xbox Series X.

Autor: Damian Marusiak

DOOM: The Dark Ages to prequel wcześniejszych dwóch gier - DOOM z 2016 roku oraz DOOM Eternal z 2020 roku. Choć ponownie wchodzimy w buty DOOM Slayera, tym razem trafiamy na kompletnie inne światy, a sama otoczka wizualna sprawia wrażenie miksu quasi-średniowiecza oraz motywów Science-Fiction. Gra w dalszym ciągu oferuje dynamiczną rozgrywkę, hordy demonów do obicia, a na dodatek studio oferuje etapy, w których siadamy za sterami wielkich (i to takich naprawdę WIELKICH) mechów czy smoka. Gracze w większości (sądząc po dotychczasowych opiniach) są zgodni, że DOOM: The Dark Ages jest dobrą grą, z którą można spędzić kilkanaście godzin. Co natomiast nowy DOOM oferuje w sferze wizualnej?

DOOM: The Dark Ages to najnowsza produkcja od studia id Software. W trzecim artykule porównujemy wydania PC oraz Xbox Series X, testujemy techniki NVIDIA DLSS 4, AMD FSR oraz Intel XeSS, oraz oceniamy skalowanie wydajności, również z Frame Generation.

Jest to przede wszystkim tytuł oparty o nową wersję silnika idTech 8. Podobnie jak w Indiana Jones i Wielki Krąg, także DOOM: The Dark Ages ma na stałe zaimplementowany Ray Tracing w postaci RTGI (Ray Traced Global Illumination), a więc globalnego oświetlenia wykorzystującego śledzenie promieni oraz odbicia RT. Ray Tracingu wyłączyć nie można i wymagana jest karta graficzna ze sprzętową akceleracją takich obliczeń. Można by powiedzieć, że id Software niejako przeciera szlaki swoim silnikiem i tego typu tytułów w przyszłości będzie tylko więcej. Dodatkowo, za jakiś czas na PC trafi aktualizacja, wprowadzająca Path Tracing (dla przypomnienia - implementacja PT w Indianie Jones do dzisiaj jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania tej technologii) oraz rekonstrukcję promieni DLSS. Ta ostatnia trafi rzecz jasna wyłącznie dla posiadaczy kart NVIDIA GeForce RTX, dowolnej generacji.

NVIDIA DLSS - rozdzielczość renderowania i skalowania DLAA 1920 x 1080 - brak skalowania

2560 x 1440 - brak skalowanie

3840 x 2160 - brak skalowania Quality 1280 x 720 -> 1920 x 1080

1706 x 960 -> 2560 x 1440

2560 x 1440 -> 3840 x 2160 Balanced 1114 x 626 -> 1920 x 1080

1486 x 835 -> 2560 x 1440

2259 x 1270 -> 3840 x 2160 Performance 960 x 540 -> 1920 x 1080

1280 x 720 -> 2560 x 1440

1920 x 1080 - 3840 x 2160 Ultra Performance 640 x 360 -> 1920 x 1080

853 x 480 -> 2560 x 1440

1280 x 720 -> 3840 x 2160

AMD FSR - rozdzielczość renderowania i skalowania FSR AA 1920 x 1080 - brak skalowania

2560 x 1440 - brak skalowanie

3840 x 2160 - brak skalowania Quality 1280 x 720 -> 1920 x 1080

1706 x 960 -> 2560 x 1440

2560 x 1440 -> 3840 x 2160 Balanced 1129 x 635 -> 1920 x 1080

1506 x 847 -> 2560 x 1440

2227 x 1253 -> 3840 x 2160 Performance 960 x 540 -> 1920 x 1080

1280 x 720 -> 2560 x 1440

1920 x 1080 - 3840 x 2160 Ultra Performance 640 x 360 -> 1920 x 1080

854 x 480 -> 2560 x 1440

1280 x 720 -> 3840 x 2160

Intel XeSS - rozdzielczość renderowania i skalowania XeSS AA 1920 x 1080 - brak skalowania

2560 x 1440 - brak skalowanie

3840 x 2160 - brak skalowania Ultra Quality+ 1472 x 828 -> 1920 x 1080

1926 x 1104 -> 2560 x 1440

2944 x 1656 -> 3840 x 2160 Ultra Quality 1280 x 720 -> 1920 x 1080

1706 x 960 -> 2560 x 1440

2560 x 1440 -> 3840 x 2160 Quality 1120 x 630 -> 1920 x 1080

1493 x 840 -> 2560 x 1440

2240 x 1260 -> 3840 x 2160 Balanced 960 x 540 -> 1920 x 1080

1280 x 720 -> 2560 x 1440

1920 x 1080 - 3840 x 2160 Performance 834 x 469 -> 1920 x 1080

1113 x 626 -> 2560 x 1440

1669 x 939 -> 3840 x 2160 Ultra Performance 640 x 360 -> 1920 x 1080

853 x 480 -> 2560 x 1440

1280 x 720 -> 3840 x 2160

Z drugiej strony na konsolach mamy jeden tryb działania, celujący w 60 klatek na sekundę. Identyczna sytuacja była w Indianie Jones i Wielkim Kręgu. Trzeba przyznać, że tutaj studio stara się zaoferować jak najlepszą rozgrywkę dla graczy konsolowych i w przeciwieństwie do jakiś 95% gier wydawanych na Xbox Series oraz PlayStation 5 (Pro), tutaj developerzy nie każą wybierać pomiędzy trybem jakości oraz wydajności. To się ceni jak najbardziej. Z kolei na PC można skorzystać z kilku technik skalowania: NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 2.1 oraz Intel XeSS 2. Jak widać, DOOM: The Dark Ages to kolejna gra, w której otrzymujemy na dzień dobry FSR w przestarzałej wersji. Z kolei numeracja plików dla Intel XeSS wskazuje na wykorzystanie najnowszej wersji - XeSS 2 - choć pełnię możliwości zobaczymy dopiero na kartach Intel ARC (najlepiej Battlemage).