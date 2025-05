Test wydajności DOOM: The Dark Ages - Starsze karty graficzne go nienawidzą! Potrzebna jest sprzętowa obsługa ray tracingu

Praojciec wszystkich pierwszoosobowych strzelanin powraca - jeszcze bardziej brutalny, szybciej rozprawiający z przeciwnikami oraz dysponujący mocniejszym arsenałem. Piekielna krucjata Slayera przedstawiona w najnowszej produkcji id Software nie bierze jeńców, pokazując początki jego morderczej kariery i przenosi graczy do zamierzchłej przeszłości. DOOM: The Dark Ages to również demonstracja technologicznych możliwości autorskiego silnika id Tech 8, którego poprzednia wersja napędzała Indiana Jones and the Great Circle. Podobnie jak najsłynniejszy archeolog, również Slayer wysoko zawiesza poprzeczkę, bowiem bezwzględnie wymaga karty graficznej ze sprzętową obsługą ray tracingu...

Autor: Sebastian Oktaba

DOOM to absolutna legenda przemysłu gier komputerowych, która ostatecznie ukształtowała gatunek pierwszoosobowych strzelanin (FPS) i wyznaczyła kierunek rozwoju technologicznego. Silniki id Tech wielokrotnie przesuwały granice oprawy wizualnej, chociaż w ostatnich dwóch dekadach wyraźnie ustąpiły miejsca Unreal Engine, pomimo bezsprzecznie solidnego programistycznego rzemiosła. Jednak nie wyhamowały pod względem implementacji najnowszych rozwiązań, ponieważ ostatnia wersja w standardzie wprowadza obsługę ray tracingu, podnosząc ogólną jakość oprawy wizualnej oraz minimalne wymagania sprzętowe. DOOM: The Dark Ages to natomiast bardzo dynamiczna strzelanina, hołdująca staroszkolnym wzorcom i garściami czerpiąca od poprzedników, aczkolwiek dodająca odrobinę rozsądnie wyważonych nowości. Więcej dowiecie się czytając premierową recenzję DOOM: The Dark Ages.

DOOM: The Dark Ages to piekielnie szybka i widowiskowa strzelanina, jednak silnik id Tech 8 jest bezlitosny - trzeba posiadać kartę graficzną, która sprzętowo obsługuje śledzenie promieni i najlepiej 8 GB VRAM.

Jak zostało napisane we wstępie - DOOM: The Dark Ages bezwzględnie wymaga karty graficznej posiadającej jednostki sprzętowe zdolne wspomagać obliczenia śledzenia promieni. Dlatego w minimalnej konfiguracji umieszczono NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 6600 i Intel ARC A750... które dopiero w najniższych ustawieniach oraz rozdzielczości 1920x1080 powinny zapewnić stabilne 60 klatek na sekundę. Oczywiście, mówimy wyłącznie o czystej wydajności bez uwzględniania upscalingu i generatora klatek, co pozwala odzyskać jeszcze trochę FPS-ów. Przejście na 2560x1440 High niestety radykalnie podnosi wymagania sprzętowe do poziomu NVIDIA GeForce RTX 3080 i AMD Radeon RX 6800 XT, natomiast jeśli chcecie zobaczyć 3840x2160 Ultra, szykujcie przynajmniej NVIDIA GeForce RTX 4080 albo AMD Radeon RX 7900 XT, chociaż bardziej adekwatny byłby mocniejszy AMD Radeon RX 7900 XTX.

Minimum Rekomendowane Ultra Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low High Ultra Upscaling OFF OFF OFF Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Procesor AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X Ryzen 7 5700X Procesor Intel Core i7-10700K Core i7-12700K Core i7-12700K Karta AMD Radeon RX 6600 Radeon RX 6800 Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 3080 GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - Pamięć RAM 16 GB 32 GB 32 GB Miejsce na SSD 100 GB 100 GB 100 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

DOOM: The Dark Ages to pierwsza produkcja wykorzystująca silnik id Tech 8, kolejną iterację autorskiej technologii, konsekwentnie rozwijanej od niepamiętnych czasów. Najnowsza wersja wprowadza zmodyfikowane dynamiczne oświetlenie i cienie oparte na śledzeniu promieni, a także rozszerzone możliwości destrukcji obiektów. Ray tracing jest obligatoryjnie włączony nawet na najniższych ustawieniach, stąd właśnie wynikają wymagania sprzętowe. Warto jednocześnie wspomnieć, że niedługo po premierze, DOOM: The Dark Ages doczeka się solidnej aktualizacji wprowadzającej path tracing, podobnie jak Indiana Jones and the Great Circle, więc poprzeczka zostanie jeszcze bardziej podniesiona. Deweloper zapobiegawczo dodał wszystkie popularne metody upscalingu - NVIDIA DLSS / AMD FSR / Intel XeSS - uwzględniając również generatory klatek, łącznie z Multi Frame Generation przeznczonym dla układów GeForce RTX 5000.