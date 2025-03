Test wydajności Indiana Jones and the Great Circle PC. Path Tracing nie dla Radeonów i kart graficznych poniżej 12 GB VRAM

Indiana Jones and the Great Circle to kolejna wielka tegoroczna premiera, niekoniecznie ze względu na obecność Wielkiego Kręgu w zlokalizowanym tytule, wykorzystująca postać słynnego archeologa. Walory stricte rozrywkowe opisaliśmy niedawno w recenzji, natomiast dzisiaj zajmiemy się kwestiami technicznymi oraz wydajnością kart graficznych. Ponieważ Indiana Jones and the Great Circle otrzymał przed kilkoma dniami aktualizację dodającą Path Tracing, będzie to doskonała okazja do sprawdzenia możliwości współczesnych układów... Przynajmniej w wykonaniu NVIDIA GeForce, bowiem AMD Radeon i Intel ARC zostały całkowicie pominięte. Będzie to również ciężka przeprawa dla modeli dysponujących poniżej 12 GB VRAM.

Autor: Sebastian Oktaba

Indiana Jones to seria kultowych filmów przygodowych, pierwotnie reprezentujących kierunek nowej przygody, którym zawdzięczamy wykreowanie ikonicznej postaci zawadiackiego doktora nauk archeologicznych. Chociaż Harrison Ford portretujący Henry'ego Waltona Jonesa Juniora definitywnie odwiesił pejcz, skórzaną kurtkę i kapelusz, franczyza stale się rozwija i przynosi kolejne produkcje, czego efektem jest chociażby Indiana Jones and the Great Circle. Portfolio gier wykorzystujących charyzmatyczną postać okazuje się stosunkowo skromne, aczkolwiek obejmuje kilka naprawdę udanych tytułów należących do gatunku przygodówek, gdzie najstarsze pamiętają jeszcze piękne czasy klasycznych point and click. Wpływ doktora Jonesa na popkulturę jest bezsprzecznie ogromny. Starczy zresztą napisać, że twórcy Tomb Raidera początkowo planowali męskiego bohatera, jednak obawiali się zbytnich skojarzeń i ewentualnych pozwów, dlatego finalnie postawili na kobiecą postać - Larę Croft. Chyba nie będzie przesadą jeśli napiszę, że Indiana Jones zrobił podobną robotę dla popularyzacji kina przygodowego, co Gwiezdne Wojny dla gatunku science-fiction. Obydwoje mają zresztą wspólnego ojca - George’a Lucasa.

Indiana Jones and the Great Circle to przygodowa gra z elementami akcji i widokiem pierwszoosobowym. Bazuje na silniku id Tech 7, któremu chwilę po premierze dołożono path tracing. Najbardziej obciążająca opcja graficzna jest jednak dostępna wyłącznie na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX.

Niniejszy test wydajności będzie w większości poświęcony path tracingowi, aczkolwiek nie pominąłem także standardowych ustawień, inaczej niewiele kart graficznych trafiłoby do zestawienia. Indiana Jones and the Great Circle wymaga bowiem NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 6600 / Intel ARC A580, ponieważ posiada trwale zaimplementowany ray tracing. Jeszcze większe restrykcje wprowadza path tracing, zasadniczo zarezerwowany dla mocniejszych układów NVIDIA ze wskazaniem przynajmniej GeForce RTX 4070, bowiem wszystkie AMD Radeon i Intel ARC zostały pozbawione możliwości uruchomienia najwyższych detali. Dodatkowym wymogiem jest konieczność posiadania minimum 12 GB VRAM, inaczej ustawienia path tracingu będą niedostępne z poziomu menu głównego albo niegrywalne. Trzeba uczciwe napisać, że Indiana Jones and the Great Circle to produkcja dla posiadaczy nowszych konfiguracji, zwłaszcza jeśli rozważają detale powyżej ultra i wspomnianą pełną implementację path tracingu. Na szczęście gra wygląda bardzo dobrze nawet na standardowych ustawieniach, gdzie wymagania sprzętowe są zdecydowanie niższe, a drastyczne obostrzenia nie występują.

Minimum Wysokie Ultra Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low High Ultra Upscaling OFF OFF OFF Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Ustawienia RT OFF OFF OFF Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 7 7700 Ryzen 9 7900X Procesor Intel Core i7-10700K Core i7-12700K Core i9-13900K Karta AMD Radeon RX 6600 Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7900 XT Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 Super GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 4080 Karta Intel ARC A750 - - Pamięć RAM 16 GB 32 GB 32 GB Miejsce na SSD 120 GB 120 GB 120 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11

Minimum PT Wysokie PT Ultra PT Rozdzielczość 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Low High Ultra Upscaling DLSS Quality + FG DLSS Balanced + FG DLSS Performance + FG Płynność 60 FPS 60 FPS 60 FPS Ustawienia PT ON ON OFF Procesor AMD Ryzen 5 3600 Ryzen 7 7700 Ryzen 9 7900X Procesor Intel Core i7-10700K Core i7-12700K Core i9-13900K Karta AMD - - - Karta NVIDIA GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 4090 Karta Intel - - - Pamięć RAM 32 GB 32 GB 32 GB Miejsce na SSD 120 GB 120 GB 120 GB System operacyjny Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11





Indiana Jones and the Great Circle bazuje na silniku id Tech 7, narzędziu znanym głównie z udanego DOOM Eternal, wykorzystującym wyłącznie API Vulkan. Aktualizacja wprowadzająca path tracing obejmuje swoim działaniem globalne oświetlenie, cieniowanie i odbicia, mające poprawić naturalność generowania scen trójwymiarowych. Produkcja oferuje także upscaling, jednak wyłącznie NVIDIA DLSS 3, dlatego tym razem posiadacze konkurencyjnych rozwiązań nie wykorzystają żadnych dopalaczy. Podobnie wygląda sytuacja z techniką NVIDIA Frame Generation, która zarezerwowana została wyłącznie dla układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Wyjątkowo wysokie wymagania sprzętowe mogą stanowić poważny problem, aczkolwiek produkcja jest również dostępna w usłudze NVIDIA GeForce NOW, pozwalającej na wypożyczenie wirtualnego komputera spełniającego wszystkie kryteria. Warto jeszcze wspomnieć, że Indiana Jones and the Great Circle aktualnie był dodawany do wybranych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 i laptopów (osobno kosztuje 250 złotych). Przejdźmy zatem do wyników...