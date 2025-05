Test wydajności The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Nowa jakość dzięki Unreal Engine 5, jednak wymagania sprzętowe...

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered zadebiutował trochę niespodziewanie, chociaż informacje o możliwym odświeżeniu kultowej produkcji pojawiały się wcześniej, jednak premiera w momencie oficjalnej zapowiedzi jest nieczęsto występującym zjawiskiem. Tymczasem Bethesda wzięła wszystkich przez zaskoczenie, jednocześnie rozbijając bank nostalgicznej popularności. Miliony graczy zdecydowało się sprawdzić The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, któremu zafundowano kompleksowe odświeżenie oprawy wizualnej wykorzystując Unreal Engine 5. Prawie 20-letnia produkcja wygląda apetycznie, zwłaszcza z włączonym sprzętowym Lumen, aczkolwiek wymagania sprzętowe okazują się koszmarne.

Autor: Sebastian Oktaba

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered jest specyficznym projektem, bowiem Remaster przeważnie wprowadza niewielkie poprawki, natomiast dopiero Remake serwuje poważniejsze zmiany. Powyższy przypadek nazwałbym czymś zawieszonym pomiędzy. Bethesda rękami pracowników studia Virtuos postanowiła całkowicie odrestaurować warstwę graficzną, niemniej pozostawiła wszystkie oryginalne mechaniki, zachowując ducha pierwowzoru słynącego z najróżniejszych błędów i dziwactw. Jeżeli wcześniej nie pokochaliście takiego podejścia do budowania postaci, narracji czy świata, odświeżona wersja zapewne sytuacji magicznie nie odmieni. Wydawnictwo zawiera jednak dwa oficjalne rozszerzenia - The Shivering Isles i Knights of the Nine - otrzymujemy więc kompletną przygodę. Dokładniejszą analizę zawartości znajdziecie w recenzji The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, natomiast w poniższym materiale zajmiemy się wyłącznie warstwą techniczną oraz wymaganiami sprzętowymi.

The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered dzięki przesiadce na Unreal Engine 5 miejscami wygląda znakomicie, głównie za sprawą hardware Lumen. Jeśli chcecie zobaczyć grę w pełnej krasie, potrzeba niestety mocnego sprzętu.

W ostatnich latach deweloperzy zaczęli podawać bardzo dokładne wymagania sprzętowe, uwzględniające rozdzielczość, poziom ustawień, czasami nawet informacje odnośnie upscalingu, połączone z szacowaną płynnością na określonej platformie. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hołduje klasycznej formatce - minimalne i zalecane - dlatego trudno zgadnąć czego możemy się spodziewać posiadając taką konfigurację. Najsłabszy sprzęt powinien zawierać procesor Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 5 2600X, czyli niemłode jednostki posiadające sześć rdzeni i obsługujące dwanaście wątków. Trochę świeższej potrzebujemy karty graficznej - NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700, chociaż obydwie propozycje debiutowały jeszcze w zeszłym dziesięcioleciu. W zalecanych wymaganiach sprzętowych widnieją kolejno Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600X oraz NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800 XT. Niezbędne będzie również 125 GB miejsca na dysku SSD oraz najlepiej 32 GB pamięci RAM.

Minimalne Zalecane Procesor AMD Ryzen 5 2600X Ryzen 5 3600X Procesor Intel Core i7-6800K Core i5-10600K Karta graficzna AMD Radeon RX 5700 Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti GeForce RTX 2080 Pamięć RAM 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 125 GB 125 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit

Migracja na Unreal Engine 5 pozwoliła uzyskać naprawdę solidną oprawę wizualną, przybliżającą niespełna 20-letnią produkcję do dzisiejszych standardów, którą obiektywnie można określić mianem jednego z najlepszych remasterów. Swoją widowiskowość odświeżony The Elder Scrolls IV: Oblivion zawdzięcza poniekąd sprzętowemu Lumenowi, odpowiadającemu za realistyczne globalne oświetlenie, miękkie cienie i generalnie lepsze wysycenie kolorów. Stosowne porównanie screenów znajdziecie na kolejnych stronach - różnice pomiędzy software oraz hardware Lumen miejscami bywają kolosalne, czasami natomiast ledwo widoczne, jednak w ogólnym rozrachunku hardware Lumen powinien stanowić docelową opcję. Konsumuje stosunkowo niewiele wydajności (~10%), jednak znacznie poprawia jakość oświetlenia szczególnie w dziennych scenariuszach i zalesionych lokacjach, chociaż we wnętrzach także potrafi istotnie poprawić cieniowanie. Sprawdźmy ile kosztuje taki przeskok graficzny...