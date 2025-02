Test karty graficznej PNY GeForce RTX 5090 EPIC-X RGB - Możecie go obejrzeć, jednak nigdzie nie kupicie. A miał kosztować 9999 złotych...

Karty graficzne GeForce RTX 5090 to obecnie produkt praktycznie niedostępny, występujący głównie w testach wydajności i stronach producentów, jednak z czasem patowa sytuacja powinna ulec poprawie. Wtedy będziecie mogli porozbijać świnki skarbonki, spokojnie wrócić do przeglądania recenzji i wybrać najlepszy model. Kolejnym testowanym flagowcem jest natomiast PNY GeForce RTX 5090 EPIC-X RGB, który w normalnych warunkach byłby zapewne jednym z tańszych niereferenów, podobnie jak reprezentanci poprzedniej generacji. Czy konstrukcja mniej rozpoznawalnego lecz bezsprzecznie doświadczonego producenta, może konkurować z Founders Edition i stanowić alternatywę dla droższej konkurencji?

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura NVIDIA Blackwell wprowadza zmodyfikowane bloki SM względem Ada Lovelace, głównie w kontekście budowy shaderów. Poprzednik posiadał 64 jednostki arytmetyczne dla obliczeń FP32 oraz 64 jednostki umożliwiające przeprowadzanie obliczeń FP32 i INT32, natomiast teraz otrzymujemy 128 jednostek arytmetycznych działających w zakresie FP32 i INT32. Blackwell wspiera również funkcję SER, czyli Shader Execution Reordering, umożliwiającą efektywne zarządzanie shaderami w obliczeniach związanych ze śledzeniem promieni. Rdzenie RT 4. generacji potrafią obliczyć dwukrotnie więcej przecięć promieni w porównaniu do rdzeni RT 3. generacji, natomiast zamiast silnika Triangle Intersection wprowadzony został Triangle Cluster, zoptymalizowano pod kątem efektywniejszego wykorzystania technologii Mega Geometry. Usprawniono także rdzenie Tensor 5. generacji, mogące wykonywać obliczenia FP4, a dodatkowo dostarczać części zasobów obliczeniowej do neuronowych shaderów. Nowe jednostki obsługują również Multi Frame Generation, jako najważniejszą nowość techniki DLSS 4. Więcej o architekturze NVIDIA Blackwell możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

PNY GeForce RTX 5090 EPIC-X RGB to flagowy model chłodzony powietrzem, cechujący się potężnym coolerem i efektownym podświetleniem. W sprzedaży powinna być dostępna również wersja pozbawiona RGB.

Niektórzy będą zapewne delikatnie zszokowani, bowiem amerykańskie PNY okazuje się prawdziwym rynkowym weteranem obchodzącym właśnie 40-lecie istnienia. Oprócz kart graficznych firma produkuje jeszcze wszelkiego rodzaju pamięci (SSD / RAM / USB), niemniej to właśnie bliskie partnerstwo z NVIDIA okazało się najbardziej lukratywną częścią działalności. PNY długimi latami traktował segment modeli gamingowych z dystansem, bardziej skupiając na dostarczaniu urządzeń do zastosowań profesjonalnych, natomiast graczom zwykle oferowano wersje referencyjne. Autorskie konstrukcje firma zaczęła intensywniej wprowadzać od generacji Pascal, chociaż zdarzały się wcześniej ciekawostki pokroju PNY GeForce GTX 580 Liquid Cooled (AiO). Ostatni okres działalności przyniósł zdecydowanie większą aktywność w segmencie typowo gamingowych kart graficznych, gdzie najwyżej pozycjonowaną rodziną jest testowany dzisiaj EPIC-X RGB. Flagowiec stanowi odpowiedź na konkurencyjne konstrukcje z trzema wentylatorami, mając ambicje powalczyć z mocnymi zawodnikami ASUS, MSI i Zotac.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 4090 GeForce RTX 3090 Ti Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Rdzeń GB202 AD102 GA102 Litografia 5 nm 5 nm 8 nm Rozmiar 744 mm² 608 mm² 628 mm² Tranzystory 92 mld 76 mld 28 mld Jednostki SP 21760 16384 10752 Jednostki TMU 680 512 336 Jednostki ROP 192 192 112 Jednostki RT 170 128 84 Jednostki AI 680 512 336 Taktowanie bazowe 2010 MHz 2235 MHz 1560 MHz Taktowanie boost 2410 MHz 2520 MHz 1860 MHz Taktowanie pamięci 28000 MHz 21200 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 32 GB GDDR7 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Szyna pamięci 512-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 1792 GB/s 1020 GB/s 1000 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 575 W 450 W 450 W Cena MSRP 1999 USD 1599 USD 1999 USD

Najpotężniejsza odmiana Blackwella w postaci rdzenia GB202-400-A1, otrzymała wszystkiego więcej (CUDA, TMU, ROP, Tensor), zajmując powierzchnię blisko 750 mm² oraz zawierając 92 miliardy tranzystorów. Jednak największą stricte techniczną zmianą w stosunku do NVIDIA GeForce RTX 4090 jest wstawienie 32 GB pamięci GDDR7 zamiast 24 GB GDDR6X, której jednocześnie poszerzono magistralę do 512-bitów względem 384-bitowej. Znacznie podskoczył niestety współczynnik TGP, wynoszący w wykonaniu PNY GeForce RTX 5090 EPIC-X RGB okrągłe 600 W. Wśród nowości znalazł się również interfejs PCI-Express 5.0 x16, którego wprowadzenie jest zasadniczo nieodczuwalne w przypadku wydajności w grach komputerowych. Recenzowany PNY GeForce RTX 5090 EPIC-X RGB fabrycznie trochę podkręcono, bowiem GPU Boost zamiast ~2685 MHz wynosi przeważnie ~2800 MHz, przekładając na około 4% wzrost wydajności w najbardziej wymagających scenariuszach. Zagadką pozostaje rzeczywista cena, praktycznie niemożliwa do utrzymania na poziomie deklarowanym przez producenta i zbliżonym do MSRP.