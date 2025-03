Recenzja klawiatury Dark Project DPO87 - Dobra klawiatura mechaniczna za około 200 złotych z bogatym wyposażeniem

Porządna klawiatura mechaniczna kiedyś kosztowała relatywnie duże pieniądze, zwłaszcza jeśli szukaliśmy sprzętu posiadającego solidne przełączniki oraz niestandardowe wyposażenie. Jednak w ostatnich latach pojawili się ambitni producenci, którzy wprowadzili naprawdę interesujące urządzenia w bardzo rozsądnych cenach, wypełniając niszę dotychczas bagatelizowaną przez większych konkurentów. Przykładem jest chociażby recenzowany Dark Project DPO87, oferujący między innymi świetne switche G3MS Sapphire plus mechanizm Hot Swap. Producent zadbał jeszcze o całkiem bogate wyposażenie dodatkowe, nienaganną jakość wykonania oraz oświetlenie RGB. Wszystko wyceniono na niewygórowane 229 złotych.

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Dark Project DPO87 to bardzo dobrze wyposażona klawiatura mechaniczna, zwłaszcza jeśli spojrzymy na testowany produkt przez pryzmat ceny. Za około 200 zł otrzymujemy dobre przełączniki, Hot Swap i sporo dodatków.

Wcześniej miałem sposobność testować mechaniczną klawiaturę Dark Project KD87A, czasami nazywaną również KD87A Skeleton, która summa summarum okazała się bardzo udanym produktem i cieszyła zasłużonym zainteresowaniem. Dark Project DPO87 pod wieloma względami przypomina KD87A, ponieważ obydwa współdzielą kształt korpusu oraz liniowe przełączniki G3MS Sapphire, niemniej recenzowany model charakteryzuje się kilkoma technicznymi usprawnieniami i znacznie bardziej stonowaną kolorystyką. Największą zmianą jest oczywiście wprowadzenie funkcji Hot Swap, pozwalającej na błyskawiczną wymianę przełączników, będącej kompatybilną z popularnymi 3-pinowymi oraz 5-pinowymi switchami. Umożliwia to zarazem pełną personalizację klawiatury, czego Dark Project KD87A nie oferował.

Dark Project KD87A Dark Project DPO87 Genesis Thor 230 TKL Wymiary 357 x 130 x 23 mm 357 x 130 x 23 mm 363 x 155 x 39 mm Waga 855 gramów 884 gramy 730 gramów Podkładka - - - Blok numeryczny - - - Przełączniki G3MS Sapphire G3MS Sapphire Outemu Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Skróty Skróty Skróty Cecha szczególna - - Odpinany kabel Hot Swap - Tak - Interfejs USB USB USB Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor Czarny Biały Biały / Szary Sugerowana cena 189 zł 229 zł 179 zł

Dark Project DPO87 występuje w kilku wersjach kolorystycznych - czarnej i białej - które fabrycznie posiadają klawisze ESC, Spację i Enter w kolorze kontrastującym z pozostałymi nakładkami. Zestaw obejmuje jednak trzy wspomniane capsy w bazowym kolorze urządzenia, dzięki czemu zwolennicy spójnej kolorystyki mogą dokonać stosownych zmian. Bardziej odważnym pozostają warianty Fuji, Night Sky i Violet Horizon Combo, cechujące się odcieniami fioletu i/lub specjalną fakturą. Dark Project DPO87 wzorem KD87A otrzymał mechaniczne przełączniki G3MS Sapphire, które sprawiają zdecydowanie lepsze wrażenie od budżetowych Outemu czy niesprecyzowanych autorskich modeli, a dodatkowo zostały fabrycznie przesmarowane. Mocnym atutem Dark Project DPO87 jest również niewygórowana cena, regularnie wynosząca 229 złotych, aczkolwiek zdarzają się promocje w okolicy 199 złotych.