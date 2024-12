Test Indiana Jones and the Great Circle PC kontra Xbox Series X. Jakość Path Tracingu oraz skalowania NVIDIA DLSS

Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones i Wielki Krąg w polskiej wersji) to ostatnia z dużych produkcji AAA, które pojawiły się na rynku w 2024 roku. Finalnie otrzymaliśmy produkcję dość udaną, ale przede wszystkim utrzymującą ducha pierwszych filmów z Harrisonem Fordem. Najnowsza gra studia MachineGames miała być również pokazem możliwości współczesnych kart graficznych. To bowiem kolejny tytuł, w którym od premiery zaimplementowano Path Tracing, którego celem jest wejście na jeszcze wyższy poziom realizmu w renderowaniu grafiki komputerowej. O ile gra bez pełnego Ray Tracingu nie ma może ekstremalnie wysokich wymagań sprzętowych, tak po jego włączeniu sytuacja zmienia się o 180 stopni. Moja platforma testowa również została położona na łopatki, przynajmniej w rozdzielczości 4K. Spodziewam się, że takich gier będzie tylko przybywać w kolejnych latach...

Autor: Damian Marusiak

Indiana Jones i Wielki Krąg wykorzystuje silnik idTech 7, który wcześniej wykorzystano m.in. w DOOM Eternal. Nie można jednak powiedzieć, by optymalizacja Indiany stała na równie dobrym poziomie. Jednocześnie to pierwsza gra na tym silniku, gdzie Ray Tracing w jakieś formie jest zawsze włączony i nie można go od tak wyłączyć z poziomu ustawień w menu głównym. RT jest tutaj wykorzystywane do ulepszenia globalnego oświetlenia. Mimo wszystko dopiero Path Tracing, zarezerwowany obecnie wyłącznie dla uprzywilejowanej grupy kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 (od GeForce RTX 4070 w górę), a wkrótce zapewne także dla GeForce RTX 5000 i (być może) dla Radeonów RX 8000, przynajmniej tych z odpowiednią ilością VRAM.

Indiana Jones and the Great Circle to ostatnia duża gra, debiutująca w 2024 roku. Premiera odbyła się na PC oraz konsolach Xbox Series. W tym teście oceniamy wersję PC oraz Xbox Series X, a także sprawdzamy jakość Path Tracingu i techniki upscalingu NVIDIA DLSS.

Indiana Jones i Wielki Krąg obecnie na PC oferuje również tylko jedną metodę skalowania rozdzielczości - NVIDIA DLSS - toteż z poprawy wydajności skorzystają wyłącznie posiadacze kart GeForce RTX 2000 i nowszych generacji. Za jakiś czas (w bliżej nieokreślonym terminie) dojdzie również DLSS Ray Reconstruction, który zapewne jeszcze poprawi jakość odbić czy cieniowania i także ta funkcja będzie zarezerwowana wyłącznie dla kart GeForce RTX 2000 i nowszych. Wydawca gry - Bethesda - potwierdziła wprawdzie prace nad implementacją AMD FSR, ale nie wiemy kiedy metoda ta zostanie dodana do gry. Na razie zatem posiłkujemy się wyłącznie tym, co oferuje nam NVIDIA DLSS. Dostępne jest zarówno skalowanie rozdzielczości jak i generowanie klatek. Przyznam jednak, że jakość skalowania DLSS jakoś nie rzuciła mnie tym razem na kolana.

NVIDIA DLSS - rozdzielczość renderowania i skalowania DLAA 1920 x 1080 - brak skalowania

2560 x 1440 - brak skalowania

3840 x 2160 - brak skalowania Quality 1280 x 720 -> 1920 x 1080

1706 x 960 -> 2560 x 1440

2560 x 1440 -> 3840 x 2160 Balanced 1114 x 626 -> 1920 x 1080

1486 x 835 -> 2560 x 1440

2259 x 1270 -> 3840 x 2160 Performance 960 x 540 -> 1920 x 1080

1280 x 720 -> 2560 x 1440

1920 x 1080 -> 3840 x 2160 Ultra Performance 640 x 360 -> 1920 x 1080

853 x 480 -> 2560 x 1440

1280 x 720 -> 3840 x 2160

Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutował nie tylko na PC, ale również konsolach Xbox Series. W przeciwieństwie do wielu wydanych gier w obecnej generacji, produkcja studia MachineGames na Xboksach Series oferuje wyłącznie jeden tryb działania. W przypadku Xbox Series X, na którym testowaliśmy tytuł, mowa o skalowaniu do 4K z wejściowej rozdzielczości w okolicach 1800p, co sprawia że Indiana Jones od razu przykuwa uwagę dość wysoką szczegółowością obrazu. Gra również działa wyłącznie w 60 klatkach na sekundę, z pominięciem trybów w 30 FPS-ach. Na kolejnych stronach przeczytacie więcej o jakości gry na Xbox Series X oraz PC, także z włączeniem Path Tracingu, który jest ekstremalnie wymagający, ale i oferujący znacznie lepsze doznania wizualne.