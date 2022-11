Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC - Test wydajności kart graficznych NVIDIA GeForce i AMD Radeon

SONY ostatnio rozpieszcza posiadaczy komputerów, wydając na blaszaki kolejne wielkoformatowe produkcje, które jeszcze do niedawna pozostawały ekskluzywne dla PlayStation 5. Jest to wprawdzie sprytna promocja konsoli i własnych marek, ale dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć Horizon: Zero Dawn, Days Gone, Uncharted, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered i teraz Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Jakie wymagania sprzętowe mają najnowsze przygody człowieka pająka? Czy względem Marvel's Spider-Man Remastered poprawiono optymalizację? A może zafundowana nam przedświąteczne rozczarowanie? Test wydajności kart graficznych AMD Radeon i NVIDIA GeForce rozwieje wszystkie wątpliwości.

Autor: Sebastian Oktaba

Marvel's Spider-Man: Miles Morales to teoretycznie kontynuacja gry Marvel's Spider-Man Remastered, jednak nie pełnoprawny sequel lecz bardziej uzupełnienie oryginalnej historii, bazujące na wyprawowanych wcześniej rozwiązaniach. Marvel's Spider-Man 2 zadebiutuje natomiast w 2023 roku konsolidując obydwa wątki. Testowana produkcja jest wprawdzie krótsza od poprzednika, mniej napakowana dodatkowymi aktywnościami pobocznymi, ale równie intensywna pod względem fabularnym. Marvel's Spider-Man: Miles Morales wykorzystuje nawet identyczną lokację (Nowy Jork), jednak akcja rozgrywa się podczas Świąt Bożego Narodzenia, co ładnie koresponduje z momentem premiery pecetowego wydania. Jako tytułowy Miles Morales przejmujemy funkcję nieformalnego strażnika Manhattanu pod nieobecność Petera Parkera, walcząc z dwoma podejrzanymi organizacjami, które dodatkowo rywalizują pomiędzy sobą. Wybuchowa przygoda rozgrywana wśród padającego śniegu, świątecznych dekoracji i kolędowania, to właśnie kwintesencja Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Producent bardzo szczegółowo rozpisał wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered PC, wskazując pięć konfiguracji do różnych ustawień. Najsłabszy zestaw musi posiadać procesor Intel Core i3-4160 oraz kartę graficzną GeForce GTX 950, jednak wówczas trzeba zadowolić się rozdzielczością 1280x720, najniższymi ustawieniami i zaledwie 30 klatkami na sekundę. Mimo wszystko, aby uzyskać płynność z detalami Medium powinien wystarczyć Radeon RX 580 albo GeForce GTX 1060 przy procesorze Core i5-4670 / Ryzen 5 1600. Oczywiście - im wyższa rozdzielczość i ustawienia tym poprzeczka będzie coraz wyżej zawieszana. Finalnie przy 4K Very High potrzeba GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 XT plus procesora z sześcioma rdzeniami. Włączenie ray tracingu jeszcze bardziej zwiększa wymagania względem układów graficznych, a dodatkowo dysproporcja między AMD i NVIDIA ulega pogłębieniu, bowiem jako alternatywy dla GeForce RTX 3070 / RTX 3080 producent wskazuje Radeon RX 6900 XT / RX 6950 XT.

Minimum Zalecane Very High Amazing RT Ultimate RT Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 3840x2160 2560x1440 3840x2160 Płynność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Ustawienia Very Low Medium Very High RT High RT Very High Procesor AMD - Ryzen 5 1600 Ryzen 5 3600 Ryzen 7 3700X Ryzen 9 5900X Procesor Intel Core i3-4170 Core i5-4670 Core i5-11400 Core i5-11600K Core i7-12700K Karta AMD - RX 580 RX 6800 XT RX 6900 XT RX 6950 XT Karta NVIDIA GTX 950 GTX 1060 RTX 3070 RTX 3070 RTX 3080 Pamięć RAM 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Miejsce na dysku 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB System W10 64-bit W10 64-bit W10 64-bit W10 64-bit W10 64-bit

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC bazuje na autorskim silniku Insomniac, wykorzystanym również w niedawno testowanym Marvel's Spider-Man Remastered PC, Sunset Overdrive i Ratchet & Clank. Odświeżona wersja dostępna na pecetach obsługuje NVIDIA DLSS, AMD FSR, ultrapanoramiczne monitory, wygładzanie DLAA i nielimitowaną ilość klatek na sekundę. Jednak z czysto technicznego punktu widzenia najważniejsze jest oczywiście obecność ray tracingu skupionego na cieniach oraz odbiciach, których widoczność w przypadku miasta pełnego szklanych wieżowców jest niezaprzeczalna. Śledzenie promieni zastępuje wówczas odbicia w przestrzeni ekranu. Generalnie na wstępie mogę powiedzieć, że Marvel's Spider-Man: Miles Morales PC okazuje się produkcją lepiej wykorzystującą potencjał kart graficznych od poprzednika. Widoczne jest mniejsze uzależnienie od wydajności procesora, chociaż obydwie odsłony przygód pajęczaka współdzielą przecież nie tylko silnik, ale również planszę.