Test wydajności Marvel's Spider-Man Remastered PC - DLSS 3 na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090

Marvel's Spider-Man Remastered PC jest jednym z pierwszych tytułów, który otrzymał aktualizację dodającą obsługę techniki NVIDIA DLSS 3, umożliwiającej znaczne zwiększenie ilości klatek na sekundę. Dlaczego wybrano akurat pajęczaka? Chociaż wymagania sprzętowe względem układów graficznych nie należały do przesadnie wygórowanych, produkcja cierpiała z powodu bottlenecka na procesorze. NVIDIA GeForce RTX 4090 bywał ograniczany przez podkręconego Intel Core i9-13900K nawet w ustawieniach 4K RT Very High. Wprowadzenie NVIDIA DLSS 3 miało uzdrowić podobne scenariusze, podnosząc FPS niezależnie od relacji procesora do układu graficznego. Czy Marvel's Spider-Man Remastered PC spełnił te założenia?

Autor: Sebastian Oktaba

NVIDIA DLSS 3.0 stanowi połączenie trzech wzajemnie uzupełniających się elementów - wspomaganego sztuczną inteligencją upscalingu NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), techniki NVIDIA Reflex oraz NVIDIA Frame Generator. Pierwsze dwie składowe można włączyć na starszych kartach graficznych, jednak kluczowy Frame Generator zadziała wyłącznie na modelach NVIDIA GeForce RTX 4000. Wymaga bowiem rdzeni Tensor 4. generacji oraz sprzętowej obsługi funkcji Optical Flow Accelerator, którą wprowadziła architektura Ada Lovelace. Jak działa takie rozwiązanie? DLSS 2.0 generował obraz analizując poprzednią klatkę animacji pobraną w wysokiej rozdzielczości, bazując na klatce animacji w niższej rozdzielczości oraz wektorach ruchu. DLSS 3.0 wprowadza dodatkowo pole przepływu optycznego, analizując sekwencyjne obrazy pod względem ruchu pikseli uwzględniających cienie, cząsteczki, oświetlenie itp. Wszystko razem pozwala interpolować klatki animacji, natomiast dzięki NVIDIA Reflex zachowuje opóźnienia zbliżone do DLSS 2.0. Najprościej rzecz ujmując - DLSS 3.0 wyświetla klatki zwane pośrednimi, które wcześniej niejako się marnowały, pomijając zarazem ograniczenia procesora.

Przynajmniej w teorii NVIDIA DLSS 3.0 brzmi jak prawdziwa rewolucja, która pozwoli podwoić ilość wyświetlanych klatek animacji, pomijając ograniczenie ich wyświetlania ze strony procesora (bottlenecek).

Podstawowe wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered PC pozostały niezmienione, jednak żeby uruchomić DLSS 3, obejmujące funkcję Frame Generator trzeba posiadać kartę graficzną z rodziny GeForce RTX 4000. Konieczne jest również włączenie funkcji HAGS z poziomu systemu operacyjnego. Najsłabszy zestaw musi posiadać procesor Intel Core i3-4160 oraz kartę graficzną GeForce GTX 950, jednak wówczas trzeba zadowolić się rozdzielczością 1280x720, najniższymi ustawieniami i zaledwie 30 klatkami na sekundę. Mimo wszystko, aby uzyskać płynność z detalami Medium powinien wystarczyć Radeon RX 580 albo GeForce GTX 1060 przy procesorze Core i5-4670 / Ryzen 5 1600. Oczywiście - im wyższa rozdzielczość i ustawienia tym poprzeczka będzie coraz wyżej zawieszana. Finalnie przy 4K Very High potrzeba GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6800 XT plus procesora z sześcioma rdzeniami. Włączenie ray tracingu jeszcze bardziej zwiększa wymagania względem układów graficznych, a dodatkowo dysproporcja między AMD i NVIDIA ulega pogłębieniu, bowiem jako alternatywy dla GeForce RTX 3070 / RTX 3080 producent wskazuje Radeon RX 6900 XT / RX 6950 XT.

Minimum Medium Very High RT High RT Very High Wydajność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 3840x2160 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Very Low Medium Very High High Very High Karta AMD - RX 580 RX 6800 XT RX 6900 XT RX 6950 XT Karta NVIDIA GTX 950 GTX 1060 RTX 3070 RTX 3070 RTX 3080 Procesor AMD - Ryzen 5 1600 Ryzen 5 3600 Ryzen 7 3700X Ryzen 9 5900X Procesor Intel Core i3-4160 Core i5-4670 Core i5-11400 Core i5-11600K Core i7-12700K Pamięć 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Nośnik 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB System Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Marvel's Spider-Man Remastered PC pracuje na autorskim silniku Insomniac, wykorzystanym wcześniej w Sunset Overdrive i Ratchet & Clank, zatem pamiętającym jeszcze 2016 rok. Oczywiście, technologia została odpowiednio podrasowana, aby spełnić oczekiwania zupełnie innej grupy docelowej. Odświeżona wersja dostępna na pecetach obsługuje NVIDIA DLSS 3.0, FSR 2.0, ultrapanoramiczne monitory, wygładzanie DLAA i śledzenie promieni skupione na odbiciach, których widoczność w przypadku miasta pełnego szklanych wieżowców jest zauważalna (ray tracing zastępuje wówczas odbicia przestrzeni ekranu). Testy wydajności obejmują skalowanie techniki DLSS 3.0 na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090, obecnie jedynym modelu pozwalającym to sprawdzić, uwzględniając NVIDIA Frame Generator i Reflex ze wszystkimi trybami jakości. Dodatkowo dorzuciła wyniki wygładzania DLAA, również przy włączonym Frame Generator, bowiem jego działanie nie zostało uzależnione od aktywacji upscalingu DLSS. Można więc dowolnie kombinować znajdując najlepsze rozwiązanie pod względem ustawień oraz płynności. Jeśli jesteście zainteresowani porównaniem jakości obrazu, to odsyłam do poprzedniej publikacji poświęconej Marvel's Spider-Man Remastered PC (LINK).