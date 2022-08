Test NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz IGTI w grze Marvel's Spider-Man - porównanie jakości obrazu i skalowanie wydajności

Marvel's Spider-Man Remastered to na razie ostatnia gra od PlayStation Studios, która zawitała na komputery osobiste. Jeszcze przed premierą mieliśmy możliwość opublikować obszerny test wydajności kart graficznych oraz procesorów. Nowy-stary Spider-Man w wersji na PC oferuje również wyjątkowo bogate zaplecze, jeśli chodzi o techniki upscalowania obrazu. Łączne znajdziemy tutaj trzy rozwiązania: NVIDIA DLSS, AMD FSR 2.0 oraz wewnętrzną technikę od Insomniac - IGTI (Insomniac Games Temporal Injection). Do tego dochodzą trzy różne metody antyalisingu, gdy zdecydujemy się na zachowanie natywnej rozdzielczości: TAA, SMAA oraz DLAA (ta ostatnia dla kart GeForce RTX). Postanowiliśmy przygotować drugi test, tym razem porównujący poszczególne techniki upscalingu oraz antyalisingu wraz z testem skalowania wydajności dla DLSS, FSR 2.0 oraz IGTI.

Autor: Damian Marusiak

Czym właściwie jest technologia DLSS (Deep Learning Super Sampling)? Najprościej rzecz ujmując - skalowaniem obrazu (upscaling) wykorzystującym do odtwarzania trójwymiarowej sceny sprzętowe jednostki Tensor, będące składową bloków SM napędzających karty graficzne z rodziny GeForce RTX. Wyspecjalizowane rdzenie zaprzęgnięto do głębokiego uczenia (stąd właśnie Deep Learning w nazwie DLSS), początkowo wymagając osobnego szkolenia dla każdej obsługiwanej gry komputerowej. Takie rozwiązanie okazało się jednak niezbyt efektywne, a jakość reprodukowanego obrazu daleka od satysfakcjonującej. Innymi słowy - DLSS wprawdzie odczuwalnie zwiększało płynność animacji, ale kosztem zauważalnego pogorszenia ostrości grafiki, zwłaszcza w niższych rozdzielczościach. Pierwsza generacja tego rozwiązania bardzo mocno pogarszała jakość obrazu, stając się techniką właściwie bezużyteczną. Druga generacja mocno się poprawiła, oferując jakość obrazu dla wielu uznaną za satysfakcjonującą. Obecnie producent w dalszym ciągu usprawnia jej działanie - kolejne wersje jak DLSS 2.3 czy DLSS 2.4 oferują nie tylko usprawnioną jakość obrazu, ale także redukcję ghostingu. Sam DLSS obecny jest już w ponad 200 grach, a Marvel's Spider-Man Remastered to jeden z najnowszych nabytków techniki NVIDII.

AMD FSR 2.0 bazuje m.in. na wdrożeniu techniki temporal upscaling (skalowanie czasowe), która wykorzystuje informacje z wcześniejszych klatek w celu udoskonalenia jakości obrazu w kolejnych, renderowanych już z niższej rozdzielczości. Dzięki temporal upscaling, obraz ma być bardziej szczegółowy i wierny temu, co zobaczymy w natywnej rozdzielczości. Dodatkowo AMD FSR 2.0 korzysta z bardziej zaawansowanej metody antyaliasingu, oferującej lepszą jakość wygładzania krawędzi w porównaniu m.in. do zwykłego TAA. Kolejną zmianą względem pierwszej generacji jest to, że FSR 2.0 wykorzystuje teraz 3 główne elementy w potoku renderowania obrazu: wektory koloru, głębi oraz ruchu klatek. Wszystkie te elementy mają wpływać na zauważalną poprawę jakości końcowego obrazu.

Trzecią techniką, jaką znajdziemy w Marvel's Spider-Man Remastered jest wewnętrzne rozwiązanie studia Insomniac Games - IGTI (Insomniac Games Temporal Injection). Przygotowane zostało ono z myślą głównie o słabszych kartach graficznych, nie posiadających obsługi chociażby techniki DLSS czy będących również nieco za słabymi dla AMD FSR 2.0. IGTI ma oferować przyzwoitą jakość głównie na najwyższych presetach ultra quality oraz quality, a według ujawnionych strzępków informacji, ma ona łączyć renderowanie w wyższej rozdzielczości w pewną formą antyaliasingu (dokumentacja czy jakakolwiek prezentacja jest niedostępna w przypadku IGTI, toteż nie wiemy dokładnie na jakiej formule bazuje to rozwiązanie).