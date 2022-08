Marvel's Spider-Man Remastered PC - Test wydajności kart graficznych i procesorów. Jakie wymagania sprzętowe?

Marvel's Spider-Man okazał się jednym z największych hitów konsoli SONY PlayStation 4, który ugruntował pozycję tego urządzenia i solidnie nakręcił sprzedaż dzięki ekskluzywności oraz popularności pajęczaka. Teraz posiadacze komputerów będą mogli sprawdzić wersję Remastered, która wprowadza lepszej jakości oprawę wizualną, uwzględniającą śledzenie promieni i technikę NVIDIA DLSS. Czy niemalże czteroletnia produkcja po liftingu może się podobać? Jakie wymagania sprzętowe będzie miał Marvel's Spider-Man Remastered PC? Dzięki obszernemu testowi wydajności kart graficznych i procesorów, jeszcze przed oficjalną premierą dowiecie się wszystkiego o warstwie technicznej i jakości oprawy wizualnej.

Autor: Sebastian Oktaba

Marvel's Spider-Man Remastered PC jest trzecioosobową zręcznościówką umieszczoną w otwartym świecie, pozwalającą na praktycznie niczym nieskrępowane eksplorowanie Nowego Jorku w fatałaszkach człowieka-pająka. Produkcja studia Insomniac Games, mającego na koncie również uznane serie Ratchet & Clank, Spyro, Resistance czy Sunset Overdrive, zachwyciła przede wszystkim swobodą poruszania, gracją głównego bohatera oraz widowiskowymi misjami. Pod względem wykorzystywania środowiska do szalonych akrobacji, tytuł odrobinę przypomina zapomniane Prototype, natomiast walki czerpią inspirację z serii Batman Arkham. Premiera Marvel's Spider-Man Remastered to gratka dla sympatyków bohatera z sąsiedztwa, bowiem ostatnia produkcja ze Spider-Manem debiutowała na blaszakach w 2014 roku. SONY wpuszczając konwersję na komputery, która pierwotnie ukazała się w 2018 roku, najprawdopodobniej chce nakręcić publikę na Marvel's Spider-Man 2, które w 2023 roku powinno trafić na PlayStation 5.

Jakie wymagania sprzętowe ma Marvel's Spider-Man Remastered PC? Czy włączenie ray tracingu będzie mocno obniżało wydajność? Ile można zyskać klatek na sekundę po aktywacji techniki NVIDIA DLSS?

Producent bardzo szczegółowo rozpisał wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man Remastered PC, wskazując pięć konfiguracji do różnych ustawień. Najsłabszy zestaw musi posiadać procesor Intel Core i3-4160 oraz kartę graficzną GeForce GTX 950, jednak wówczas trzeba zadowolić się rozdzielczością 1280x720, najniższymi ustawieniami i zaledwie 30 klatkami na sekundę. Mimo wszystko, aby uzyskać płynność z detalami Medium powinien wystarczyć Radeon RX 580 albo GeForce GTX 1060 przy procesorze Core i5-45670 / Ryzen 5 1600. Oczywiście - im wyższa rozdzielczość i ustawienia tym poprzeczka będzie coraz wyżej zawieszana. Finalnie przy 4K Very High potrzeba GeForce RTX 3070 / Radeon RX 680 XT plus procesora z sześcioma rdzeniami. Włączenie ray tracingu jeszcze bardziej zwiększa wymagania względem układów graficznych, a dodatkowo dysproporcja między AMD i NVIDIA ulega pogłębieniu, bowiem jako alternatywy dla GeForce RTX 3070 / RTX 3080 producent wskazuje Radeon RX 6900 XT / RX 6950 XT.

Minimum Medium Very High RT High RT Very High Wydajność 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS Rozdzielczość 1280x720 1920x1080 3840x2160 2560x1440 3840x2160 Ustawienia Very Low Medium Very High High Very High Karta AMD - RX 580 RX 6800 XT RX 6900 XT RX 6950 XT Karta NVIDIA GTX 950 GTX 1060 RTX 3070 RTX 3070 RTX 3080 Procesor AMD - Ryzen 5 1600 Ryzen 5 3600 Ryzen 7 3700X Ryzen 9 5900X Procesor Intel Core i3-4160 Core i5-4670 Core i5-11400 Core i5-11600K Core i7-12700K Pamięć 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB 32 GB Nośnik 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB 75 GB System Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Marvel's Spider-Man Remastered PC bazuje na autorskim silniku Insomniac, wykorzystanym wcześniej w Sunset Overdrive i Ratchet & Clank, więc pamiętającego jeszcze 2016 rok. Odświeżona wersja dostępna na pecetach obsługuje NVIDIA DLSS, ultrapanoramiczne monitory, wygładzanie DLAA i nielimitowaną ilość klatek na sekundę. Ostatnie aktualizacje wprowadzają również FSR 2.0, aczkolwiek jeszcze we wstępnej fazie wymagającej poprawek. Patrząc z czysto technicznego punktu widzenia najważniejsze jest natomiast obecność ray tracingu skupionego na odbiciach, których widoczność w przypadku miasta pełnego szklanych wieżowców powinna być mocno zauważalna. Śledzenie promieni zastępuje wówczas odbicia przestrzeni ekranu. Remedium na spadek wydajności przy wszystkich wodotryskach ma stanowić NVIDIA DLSS 2.x (przynajmniej dla posiadaczy GeForce RTX), bowiem developer niedługo przed premierą dokonał kilku istotnych poprawek zwiększających efektywność tej techniki. Ruszajmy zatem w miasto...