KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer - Testy wydajności karty graficznej. Kosmiczny sprzęt za kosmiczne pieniądze

GeForce RTX 3090 Ti jest bezsprzecznie prawdziwym behemotem wśród desktopowych kart graficznych i aktualnym królem wydajności, kończącym niejako rozdział eksploatowania architektury Ampere. Jednak bezkompromisowy pokaz możliwości w wykonaniu NVIDII, zainteresuje wyłącznie osoby naprawdę dobrze sytuowane, dysponujące mocnymi zasilaczami oraz planujące giercowanie w rozdzielczości 4K. Zieloni dostarczyli układ graficzny, ale poszczególni producenci również musieli stanąć na wysokości zadania, przygotowując gigantyczne autorskie modele. Wśród awangardy znalazł się chociażby recenzowany KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer. Potężna konstrukcja, trzy wentylatory, solidna porcja aluminium i miedzi powinny bowiem wystarczyć do schłodzenia tego potworka.

Autor: Sebastian Oktaba

GeForce RTX 3000 to druga generacja kart graficznych NVIDII posiadających sprzętowe jednostki do akceleracji śledzenia promieni oraz głębokiego uczenia, wykorzystująca architekturę Ampere, stanowiącą rozwojową wersję Turinga napędzającego rodzinę GeForce RTX 2000. Dwuletni okres konstrukcyjny został dobrze spożytkowany - inżynierowie usprawnili klastry przetwarzania grafiki (GPC) m.in. zwiększając pojemność pamięci podręcznej, podwajając ilość jednostek cieniujących w blokach SM (Streaming Multiprocessors) przy równoczesnym zwiększeniu wydajności rdzeni RT i Tensor. Istotną zmianą jest również przejście na niższą litografię, co umożliwiło poprawienie współczynnika efektywności energetycznej, zmniejszenie rozmiarów rdzenia i podniesienie taktowań. Topowe modele otrzymały pamięci GDDR6X o wysokiej częstotliwości oraz szerokich magistralach, których przepustowość dorównuje modułom HBM2. NVIDIA Ampere wprowadza także wianuszek ciekawych technologii m.in. Reflex, RTX IO, Broadcast oraz złącze HDM 2.1 pozwalające wyświetlić obraz 8K HDR przy odświeżaniu 60 Hz.

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wszystko ma naprawdę imponujące - system chłodzenia, pobór energii, wydajność i oczywiście cenę...

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer zbudowano na układzie GA102-350-A1 zawierającym 84 bloki SM, który wcześniej otrzymywały NVIDIA A40 (Tesla) i NVIDIA RTX A6000 (Quadro) - modele przeznaczone dla segmentu profesjonalnego. Różnice względem GeForce RTX 3090 czy nawet GeForce RTX 3080 Ti okazują się jednak niewielkie, zyskujemy bowiem zaledwie kilka procent dodatkowych jednostek. NVIDIA nie mogła podpompować specyfikacji rdzenia, ponieważ GA102-350-A1 jest pełnym układem wyczerpującym możliwości architektury Ampere. Niezmienna pozostała również 8 nm litografia Samsunga, rozmiar krzemowego jądra i liczba tranzystorów. Producent zachował 24 GB pamięci GDDR6X na szerokiej 384-bitowej magistrali, która połączona z taktowaniem modułów na poziomie 21000 MHz, owocuje przepustowością ponad 1000 GB/s. KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer dogonił tym samym dotychczasowego rekordzistę w postaci AMD Radeon VII, wykorzystującego moduły HBM2 pracujące z magistralą 4096-bit. Jednak pomimo niemożliwości wzmocnienia specyfikacji, NVIDIA znacznie podkręciła zegary GPU.

RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Układ graficzny GA102 GA102 GA102 GA102 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 8 nm Rozmiar rdzenia 628 mm² 628 mm² 628 mm² 628 mm² Tranzystory 28 mld 28 mld 28 mld 28 mld Jednostki SP 10752 10496 10240 8704 Jednostki TMU 336 328 320 272 Jednostki ROP 112 112 112 96 Jednostki RT 82 82 80 68 Jednostki Tensor 336 328 320 272 Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Taktowanie boost 1860 MHz 1650 MHz 1665 MHz 1710 MHz Taktowanie pamięci 21000 MHz 19500 MHz 19000 MHz 19000 MHz Ilość pamięci 24 GB 24 GB 12 GB 10 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Przepustowość 1000 GB/s 937 GB/s 912 GB/s 760 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 350 W 350 W 320 W Cena startowa 1999 USD 1499 USD 1199 USD 699 USD Data premiery 29-03-2022 24-09-2020 02-06-2021 16-09-2020

Bazowe taktowanie KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wynosi 1560 MHz, wzrastając do przynajmniej 1890 MHz, zatem docelowy GPU Boost okazuje się prawie 200 MHz wyższy od GeForce RTX 3090. Wliczając do tego jeszcze szybsze pamięci GDDR6X, powinniśmy zyskać dodatkowe kilka procent wydajności. Pompowanie zegarów radykalnie zwiększyło jednak współczynnik TDP wynoszący teraz 450W, czyli przybyło dokładnie 100W względem GeForce RTX 3090! Dlatego ostatnia iteracja Ampere jest przeznaczona głównie dla posiadaczy topowych komputerów, głębokich portfeli oraz mocnych zasilaczy. Producenci musieli również odpowiednio podrasować swoje dotychczasowe flagowce, utuczyć nieco systemy chłodzenia, które powoli zaczynają przypominać kaloryfery. KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wygląda znacznie potężniej od niemałego przecież KFA2 GeForce RTX 3090 EX. Zaraz zobaczymy jak gigantyczny system chłodzenia będzie się spisywał w praktyce odprowadzając 450W...