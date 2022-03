Test wydajności Elex 2 PC - Bardzo wysokie wymagania sprzętowe, jednak grafika nie zachwyca. Kolejna optymalizacyjna katastrofa?

Co łączy serie Gothic, Risen i Elex? Oczywiście producent, którym jest niemieckie studio Piranha Bytes, specjalizujące w drewnianych cRPG z otwartym światem. Ekipa ulokowana w Essen wypracowała indywidualny styl, cieszący się ogromną popularnością zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, który niezmiennie praktykuje od ponad 20 lat. Piranha Bytes nigdy jednak nie słynęła z dostarczania gier dopracowanych w warstwie technicznej, co potwierdzała każdą kolejną odsłoną Gothic, Risen i Elex. Dotychczas gracze jakoś to akceptowali, ale wymagania sprzętowe Elex 2, szczególnie w obliczu bardzo przeciętnej oprawy graficznej, mogą okazać się kroplą, która ostatecznie przeleje czarę goryczy...

Autor: Sebastian Oktaba

Elex 2 jest klasycznym sequelem stworzonym według tradycyjnej receptury Piranha Bytes, czyli przynosi więcej dokładnie tego samego, unikając rewolucji niczym diabeł święconej wody. Fani poprzednich produkcji będą zachwyceni taką informacją, sceptycy nadal nie znajdą tutaj absolutnie niczego odkrywczego. Część rozwiązań, mechanik oraz pomysłów pamięta jeszcze czasy przynajmniej Gothic 3, zatem dostajecie odgrzewanego kotleta w sentymentalnej panierce. Odnoszę zarazem przykre wrażenie, że jednym z najbardziej wyeksploatowanych elementów jest niestety również silnik graficzny. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Elex 2 został niejako zaadresowany do 35-40 latków wychowanych na Gothicku i jego duchowych następcach. Znacznie więcej o rozgrywce, cieniach i blaskach tego wydawnictwa, przeczytacie w obszernej recenzji autorstwa Eweliny (LINK). Natomiast mnie przypadł wątpliwy zaszczyt sprawdzenia wymagań sprzętowych Elex 2, które okazują się zdecydowanie bardziej next-genowe, aniżeli wszystkie pozostałe elementy, składające na najnowszą produkcję Piranha Bytes.

Elex 2 jest produkcją o przestarzałej oprawie graficznej, jednak ma bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Jeśli doliczymy do tego przeładowanie obiektami i DirectX 11, otrzymamy przepis na optymalizacyjną katastrofę.

Deweloper jako minimum do grania określa procesor Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 3100, czyli potrzebne są przynajmniej cztery rdzenie, chociaż niekoniecznie pierwszej świeżości. Jako najsłabsze karty graficzne zdolne udźwignąć Elex 2 wskazano NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5600 XT, aczkolwiek w przypadku AMD powinien tutaj zostać umieszczony Radeon RX 580. Producent nie wskazuje do jakich ustawień wystarcza taka konfiguracja, natomiast od siebie mogę napisać, że 1920x1080 Low będzie miejscami niezbyt płynne. Zestaw rekomendowany obejmuje procesory AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i5-9500F, chociaż wielkich profitów z dodatkowych rdzeni nie uświadczymy, bowiem produkcja preferuje wydajność pojedynczego wątku ponad ich ilość. Jednak jeśli chodzi o karty graficzne, potrzeba przynajmniej AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2060, czyli całkiem wydajnych konstrukcji. Zalecana konfiguracja sprzętowa do Elex 2 okazuje się zatem wysoka, a ciągle mówimy przecież o ustawieniach 1920x1080 High, gdzie deweloper nie gwarantuje nawet 60 klatek na sekundę.

Elex 2

Konfiguracja minimalna Elex 2

Konfiguracja zalecana Procesor AMD Ryzen 3 3100 Ryzen 7 2700 Procesor Intel Core i5-7400 Core i5-9500F Karta graficzna AMD Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5700 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060 GeForce RTX 2060 Pamięć RAM 12 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 45 GB 45 GB Wykorzystane API DirectX 11 DirectX 11 System operacyjny Windows 10 Windows 10

Wspominałem wcześniej o leciwym silniku napędzającym Elex 2, którym jest kolejna iteracja Genome, autorskiego narzędzia Piranha Bytes pamiętającego jeszcze czasy Gothic 3 (2006 rok). Engine doczekał się licznym poprawek lecz podstawa bardzo mocno się zestarzała, natomiast dokładanie kolejnych filtrów, modułów i efektów monstrualnie zwiększało zasobożerność archaicznego silnika. Elex 2 wykorzystuje interfejs DirectX 11, dlatego w lokacjach mocno wypakowanych roślinnością, budynkami i postaciami, silnik kompletnie przestaje wyrabiać i zamula nawet najpotężniejsze konfiguracje. DirectX 11 miało przecież swoje ograniczenia w ilości obiektów możliwych do wygenerowania na ekranie (draw calls), gdzie powyżej pewnego poziomu następowała optymalizacyjna tragedia, czego najlepszym przykładem jest właśnie Elex 2. Znajduje to również odzwierciedlenie w wynikach kart graficznych AMD Radeon, gdzie demony DirectX 11 ponownie ożywają, uniemożliwiając mocnym GPU rozwinięcie skrzydeł.