DLSS 4 przetestowany w grze Cyberpunk 2077 na karcie NVIDIA GeForce RTX 5080. Wnioski? Duża poprawa jakości skalowania

Dzisiaj w nocy czasu polskiego, NVIDIA zaprezentowała nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000 oraz mobilnych układów GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Istotnym elementem generacji Blackwell będzie DLSS 4, którego pełna funkcjonalność oferuje m.in. dostęp do Multi Frame Generation. Technika została już sprawdzona przez Digital Foundry, które miało okazję ocenić wstępną jakość w grze Cyberpunk 2077 i na karcie NVIDIA GeForce RTX 5080.

Digital Foundry miało już możliwość sprawdzenia techniki NVIDIA DLSS 4 w grze Cyberpunk 2077 (z działającym Path Tracingiem), na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5080. W wielu miejscach da się zaobserwować znacznie poprawioną jakość samego skalowania.

Digital Foundry miało już okazję sprawdzić działanie DLSS 4 w grze Cyberpunk 2077 Overdrive Mode (a więc z włączonym Path Tracingiem). Pierwsze wnioski są bardzo obiecujące - jakość skalowania, nawet w trybie Performance, jest wyraźnie poprawiona względem poprzednich generacji. Jest to związane z odejściem od dotychczasowego modelu CNN na rzecz transformatorów, które wcześniej nie były wykorzystywane w tego typu rozwiązaniach graficznych. Szczegółowość obrazu jest wyższa, jednocześnie ghosting na szybko poruszających się obiektach jest w wielu miejscach bardzo mocno zredukowany. Smużenie jest do dzisiaj jednym z największych problemów technik skalowania i tutaj tak mocno widoczny postęp jest czymś, co możemy zdecydowanie docenić.

DLSS 4 w Cyberpunku 2077 poprawia nieco także jakość rekonstrukcji promieni (funkcji DLSS Ray Reconstruction), ograniczony istotnie jest także shimmering np. na podłożach. W przypadku Multi Frame Generation, zgodnie z przypuszczeniami, w Cyberpunku 2077 możemy liczyć na wielokrotnie wyższą wydajność przy wykorzystaniu 3-krotnego (tworzenie przez AI dwóch dodatkowych klatek) lub 4-krotnego generowania klatek (tworzenie trzech klatek). W przypadku pełnego Multi Frame Generation, wzrost płynności jest ponad 9-krotny względem natywnej rozdzielczości. Jeśli chodzi o zestawienie ze sobą techniki DLSS z modelem CNN oraz DLSS z modelem transformatora, oraz z włączonymi generatorami klatek, wydajność na karcie GeForce RTX 5080 jest niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do rezultatów GeForce RTX 4080 SUPER. Warto jednak pamiętać, że z większości benefitów DLSS 4 skorzystają wszystkie karty GeForce RTX, począwszy od GeForce RTX 2000. Mowa tutaj o ulepszonym upscalingu, lepszej rekonstrukcji promieni oraz poprawionym wygładzaniu krawędzi DLAA. Pełna funkcjonalność DLSS 4, wraz z Multi Frame Generation, będzie jednak dostępna tylko dla układów Blackwell.



NVIDIA DLSS 4 to odejście od dotychczasowego modelu CNN na rzecz transformatorów, używanych obecnie m.in. w ChatGPT, Fluxie czy Gemini.



DLSS 4 Super Resolution ma mocno poprawić zarówno szczegółowość obrazu jak również istotnie zmniejszyć ghosting na szybko poruszających się obiektach

Źródło: Digital Foundry