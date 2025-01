NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 - Prezentacja nowej generacji kart graficznych Blackwell

Ostatnia generacja kart graficznych od NVIDII - Ada Lovelace - zadebiutowała jesienią 2022 roku. Wówczas odbywały się premiery takich kart jak GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 4080. Na premierę kolejnej generacji Blackwell przyszło nam zaczekać dłużej niż standardowe dwa lata. W dodatku, w przeciwieństwie do poprzednich generacji, tym razem niemal do samego końca udało się utrzymać wiele sekretów w tajemnicy. W końcu jednak nadeszła pora na przywitanie nowej generacji kart graficznych. W trakcie CES 2025 w Las Vegas, odbyła się konferencja prasowa firmy NVIDIA, w której ujawniono pierwsze modele kart.

Podczas konferencji prasowej w Las Vegas, NVIDIA oficjalnie zaprezentowała nową generację kart graficznych Blackwell w postaci modeli GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070.

NVIDIA na początek zaprezentowała cztery karty graficzne z generacji Blackwell: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Wiele z wcześniejszych informacji dotyczących specyfikacji znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości. GeForce RTX 5090, jako topowy obecnie model GPU, może pochwalić się równie imponującą wydajnością - ta w wielu grach ma być nawet dwukrotnie wyższa od GeForce RTX 4090. Karta bazuje na rdzeniu GB202 o powierzchni 750 mm², oferując ponad 92 miliardy tranzystorów. Jest to również pierwsza konsumencka karta, której teoretyczna moc TFLOPS dla obliczeń FP32 przekracza 100 TFLOPS, osiągając poziom 105 TFLOPS (GeForce RTX 4090 miał 82,6 TFLOPS, jednak przy wykorzystaniu innej architektury). Karta oferuje m.in. 21 760 rdzeni CUDA FP32, 170 rdzeni RT 4. generacji, rdzenie Tensor 5. generacji oraz 32 GB pamięci GDDR7 (28 Gbps) na 512-bitowej szynie, oferując imponującą przepustowość 1792 GB/s.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 Powierzchnia 750 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² Tranzystory 92.2 mld 45.6 mld 45.6 mld 31 mld Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Bloki SM 170 84 70 48 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6144 Rdzenie RT 170 (4. gen) 84 (4. gen) 70 (4. gen) 48 (4. gen) Taktowanie bazowe 2010 MHz 2300 MHz 2300 MHz 2160 MHz Taktowanie Boost 2410 MHz 2620 MHz 2450 MHz 2510 MHz Moc FP32 (TFLOPS) 105 TFLOPS 56 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS Moc RT (TFLOPS) 318 RT TFLOPS 171 RT TFLOPS 133 RT TFLOPS 94 RT TFLOPS Moc AI (TOPS) 3352 AI TOPS 1801 AI TOPS 1406 AI TOPS 988 AI TOPS Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 Szybkość pamięci 28 Gbps 30 Gbps 28 Gbps 28 Gbps Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1b

1x HDMI 2.1 DLSS DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 DLSS 4 Wymiary (Founders Edition) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) 304 mm (długość)

137 mm (szerokość) - 242 mm (długość)

112 mm (szerokość) TDP 575 W 360 W 300 W 250 W Cena 1999 USD 999 USD 749 USD 549 USD Premiera 30 stycznia 2025 30 stycznia 2025 Luty 2025 Luty 2025

NVIDIA zaprezentowała również wersje Founders Edition, które będą dostępne dla układów GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 5070 (GeForce RTX 5070 Ti będzie dostępny wyłącznie w wersjach niereferencyjnych). Wszystkie trzy modele Founders Edition charakteryzują się nie tylko stylowym wyglądem, ale również nowym systemem chłodzenia. Nawet w przypadku GeForce RTX 5090 Founders Edition, mowa o karcie zajmującej tylko 2 sloty PCIe - to bardzo miła niespodzianka po poprzedniej generacji, gdzie karty Founders Edition zajmowały naprawdę sporo miejsca. System chłodzenia składa się z dwóch wentylatorów oraz komory parowej 3D, co pozwoliło na znaczące odchudzenie rozmiarów kart.



NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

NVIDIA GeForce RTX 5080, zgodnie z dotychczasowymi informacjami, dzieli przepaść z GeForce RTX 5090, oferując znacznie słabszą specyfikację. Układ ten bazuje na rdzeniu GB203 (378 mm² i 45.6 mld tranzystorów, a więc praktycznie bez zmian względem AD103), wykorzystując zasób 10 752 rdzeni CUDA i 84 rdzeni RT 4. generacji. Karta oferuje 16 GB pamięci GDDR7 (30 Gbps) na 256-bitowej magistrali, osiągając przepustowość 960 GB/s. Teoretyczna moc w obliczeniach pojedynczej precyzji na shaderach wynosi 56 TFLOPS (poprzednik miał 49 TFLOPS). Obie karty - GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080 - wylądują na półkach sklepowych dokładnie 30 stycznia tego roku. Oferowane będą zarówno wersje Founders Edition od NVIDII jak również niereferencyjne konstrukcje od partnerów AiB. Karty zaoferują m.in. złącza DisplayPort 2.1b, będącą ulepszoną wersją DisplayPort 2.1a, umożliwiającą korzystanie z kabli o długości do 3 metrów, bez jakichkolwiek strat w przepustowości przesyłania danych (blisko 80 Gbps). Karta GeForce RTX 5090 otrzyma również potrójny enkoder AV1 9. generacji, podczas gdy GeForce RTX 5080 zaoferuje podwójny enkoder AV1 9. generacji.

W lutym do sprzedaży trafi z kolei GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Pierwszy z nich skorzysta z przyciętego rdzenia GB203, oferującego 8960 rdzeni CUDA oraz 70 rdzeni RT 4. generacji. Karta, podobnie jak GeForce RTX 5080, zaoferuje 16 GB pamięci GDDR7 (28 Gbps) na 256-bitowej magistrali, uzyskując w ten sposób przepustowość rzędu 896 GB/s. GeForce RTX 5070 z kolei otrzyma rdzeń GB205 (powierzchnia 263 mm², 31 miliardów tranzystorów; dla porównania rdzeń AD104 miał powierzchnię 294 mm² i blisko 36 mld tranzystorów) z 6144 aktywnymi rdzeniami CUDA oraz 48 rdzeniami RT 4. generacji. Karta otrzyma 12 GB pamięci GDDR7 (28 Gbps) na 192-bitowej magistrali, oferując w ten sposób przepustowość 672 GB/s. Wszystkie układy Blackwell dla GeForce RTX 5000 wykorzystują litografię TSMC 4N, niemal tą samą (są pewne usprawnienia) co w przypadku architektury Ada Lovelace i kart GeForce RTX 4000. GeForce RTX 5070 Ti otrzyma również podwójny enkoder AV1 9. generacji, z kolei GeForce RTX 5070 - pojedynczy enkoder AV1 9. generacji. Zaprezentowane dzisiaj karty w pełni wspierają także technikę NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation oraz Reflex 2 (więcej o DLSS 4 w osobnym materiale). Karty graficzne GeForce RTX 5000 z DLSS 4 będą w stanie uzyskać nawet 8-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do klasycznego renderowania w natywnej rozdzielczości (dotyczy działania wszystkich funkcji DLSS 4, a więc skalowania, Multi Frame Generation oraz Reflex 2).



NVIDIA GeForce RTX 5070 Founders Edition



NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oferowany będzie wyłącznie w wersjach niereferencyjnych

Architektura Blackwell dla konsumenckich kart GeForce RTX 5000 idzie jeszcze mocniej w stronę wykorzystania sztucznej inteligencji. AI zostanie teraz zintegrowane z klasycznymi shaderami, tworząc w ten sposób tzw. neuronowe shadery RTX, umożliwiające wykorzystanie niewielkich sieci neuronowych w programowalnych shaderach, pozwalając na uzyskanie materiałów i oświetlenia o filmowej jakości oraz dostosowaniu wielu innych efektów graficznych w czasie rzeczywistym. Neuronowe shadery RTX będą wspierać dwie nowe funkcjonalności. Pierwsza to RTX Neural Faces, która przyjmuje na wejściu zwykłą, rasterowaną twarz oraz dane na temat pozy postaci, aby następnie skorzystać z generatywnej AI do wygenerowania wysokie jakości i czasowo stabilnego modelu cyfrowej twarzy. Cały proces odbywa się w czasie rzeczywistym. Architektura Blackwell dodatkowo wprowadzi nowe rozwiązania w zakresie Ray Tracingu włosów oraz skóry postaci. Łącząc to wszystko z kolejną funkcją dostępną dla neuronowych shaderów - RTX Mega Geometry, użytkownicy mogą liczyć na znaczny skok jakości (w porównaniu do poprzednich generacji GeForce RTX) w realistycznym odwzorowaniu postaci oraz środowiska w grach. Wspomniany RTX Mega Geometry, umożliwia na śledzenie promieni do 100 razy większej liczby trójkątów w scenie.

NVIDIA GeForce RTX 5090, zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, została wyceniona na 1999 dolarów. Pozostałe trzy karty, co nie ukrywamy, są tańsze niż się spodziewaliśmy. GeForce RTX 5080 będzie kosztował 999 dolarów (MSRP), a więc utrzymano poziom GeForce RTX 4080 SUPER. GeForce RTX 5070 Ti wyceniono na 749 dolarów i uważamy, że może to być znacznie ciekawszy wybór od GeForce RTX 5080, zważywszy na relatywnie niewielkie różnice w specyfikacji. Z kolei karta GeForce RTX 5070 będzie kosztować 549 dolarów (MSRP).

