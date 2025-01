NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5080 - poznaliśmy współczynnik TDP kart graficznych. Czas przygotować się na ogromny pobór mocy

Czas pozostały do oficjalnej zapowiedzi kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50 można odmierzać właściwie w godzinach. Prezentacja odbędzie się już 6 stycznia, jednak niewykluczone, że do tego czasu będziemy wiedzieć już wszystko o nadchodzących modelach. Już teraz wyciekły informacje o poborze mocy dwóch czołowych modeli, czyli GeForce'a RTX 5090 i RTX 5080. Jak można było się spodziewać, bez mocnego zasilacza się nie obejdzie...

Wygląda na to, że GeForce RTX 5090 ostatecznie będzie cechować się współczynnikiem TDP na poziomie aż 575 W. Dla porównania, GeForce RTX 4090 ma TDP na poziomie 450 W.

Jak poinformował @hongxing2020 w serwisie X (Twitter), GeForce RTX 5090 ostatecznie będzie cechować się współczynnikiem TDP na poziomie aż 575 W. Mówiąc krótko, to oznacza ogromny pobór mocy tego układu. Dla porównania, GeForce RTX 4090, po dziś dzień najmocniejsza konsumencka karta na świecie, ma TDP na poziomie 450 W. Warto też pamiętać, że limit 16-pinowego złącza zasilania (które ma znaleźć się na pokładzie tej karty) to 600 W, a zatem wygląda na to, że szykuje się prawdziwy test sprawności tego standardu. Niewykluczone, że niektóre niereferencyjne modele RTX 5090 przystosowane do osiągania jeszcze wyższych wyników otrzymają dodatkowy port 12V-2x6.

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 Bloki SM 170 84 70 48 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6144 Rdzenie RT 170 84 70 48 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7

28 Gb/s 16 GB GDDR7

30 Gb/s 16 GB GDDR7

28 Gb/s 12 GB GDDR7

28 Gb/s Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s ? Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 TDP 575 W 360 W 300 W (?) 250 W (?)

And RTX 5080 360W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 3, 2025

Niejaki @kopite7kimi ujawnił ponadto, że TDP niżej pozycjonowanego modelu GeForce RTX 5080 ma wynosić 360 W. Współczynnik ten będzie zatem o 40 W wyższy niż TDP kart RTX 4080 i RTX 4080 SUPER, jednak nadal trudno przewidzieć czy nowy układ wydajnościowo osiągnie poziom RTX-a 4090. Pozostaje nam jeszcze czekać na ujawnienie TDP pozostałych modeli z nowej serii. Biorąc pod uwagę, że czasu do premiery jest coraz mniej, warto śledzić temat na bieżąco, bowiem kolejne istotne przecieki mogą pojawić się lada moment.

Źródło: VideoCardz, @hongxing2020, @kopite7kimi