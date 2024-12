NVIDIA GeForce RTX 5090 - Sfotografowano masywny rdzeń Blackwell GB202 oraz płytkę PCB dla topowej karty graficznej

Topową kartą graficzną NVIDII w nadchodzącej generacji Blackwell będzie model GeForce RTX 5090. Ma to być nie tylko ekstremalnie droga karta (jak na standardy typowo konsumenckie, mówi się o kwocie przynajmniej 1999 dolarów), ale ma to być również pokaz możliwości producenta. NVIDIA postanowiła wrócić do bardzo szerokiej magistrali 512-bit, wprowadzając w ten sposób 32 GB ekstremalnie szybkiej pamięci typu GDDR7. Tymczasem w sieci pojawiają się pierwsze zdjęcia prezentujące rzeczony układ graficzny.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 ma przed nami coraz mniej sekretów. Do sieci przedostały się zdjęcia prezentujące masywny układ Blackwell GB202 oraz całą płytkę PCB.

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie prezentujące układ graficzny Blackwell GB202, który napędza kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. Jest to układ o powierzchni 744 mm², co oznacza że będzie on o ponad 20% większy od rdzenia AD102 dla karty GeForce RTX 4090 (608 mm²). Goły GB202 ma wymiary 24 x 31 mm, podczas gdy cała obudowa układu to już gigantyczne 63 x 56 mm. Rdzeń jest również gęsto zabudowany kostkami pamięci GDDR7 produkcji Samsunga. W tym konkretnym przypadku wykorzystane są kostki 2 GB, jednak z efektywną szybkością ograniczoną do 28 Gbps. Przy użyciu 512-bitowej szyny, przełoży się to i tak na imponującą przepustowość 1792 GB/s.

Również płytka PCB (wygląda na referencyjny model PG145, jednak wykorzystany nie w wersji Founders Edition, a jednej z niereferencyjnych kart GeForce RTX 5090) jest bardzo rozbudowana. Oferuje ona m.in. ponad 40 kondensatorów, pojedynczą wtyczkę 12V-6x2 (dostarczającą do 600 W mocy) oraz złącze zgodne z magistralą PCIe 5.0. Nie wiemy jak będzie wyglądała karta w edycji Founders Edition, ale niereferencyjne projekty z pewnością będą wykorzystywały masywne systemy chłodzenia dla odpowiedniego działania tak dużego układu.

Źródło: VideoCardz, ChipHell, X @HXL (zdjęcie PCB)