NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Poznaliśmy nowe szczegóły specyfikacji karty graficznej Blackwell

W przyszłym miesiącu NVIDIA zaprezentuje nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000 o kodowej nazwie Blackwell. Spodziewamy się zapowiedzi przynajmniej czterech modeli: GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Pomału informacje na temat specyfikacji poszczególnych kart zaczynają się klarować, dzięki czemu mniej więcej już wiemy czego powinniśmy oczekiwać. Najnowsze doniesienia dotyczą karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Poznaliśmy nowe szczegóły specyfikacji karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Wygląda na to, że ten konkretny model będzie niewiele słabszy od GeForce RTX 5080, zatem może okazać się ciekawszą alternatywą.

Według informacji, jakie podaje portal WCCFTech, karta GeForce RTX 5070 Ti wykorzysta dokładnie rdzeń Blackwell GB203-300 z 8960 rdzeniami CUDA FP32 oraz 70 aktywnymi blokami SM (z 84 jakimi dysponuje GB203). Karta zostanie wyposażona w 16 GB pamięci GDDR7, jednak w przeciwieństwie do GeForce RTX 5080, model niżej otrzyma kości o efektywnej szybkości 28 Gbps zamiast 32 Gbps. Magistrala pozostanie niezmieniona (256-bit), jednak przepustowość zostanie obniżona do 896 GB/s (dla GeForce RTX 5080 powinno to być 1024 GB/s, jeśli kości faktycznie będą pracowały z szybkością 32 Gbps).

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205 Bloki SM 170 84 70 50 Rdzenie CUDA 21760 10752 8960 6400 Rdzenie RT 170 84 70 50 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7

28 Gb/s 16 GB GDDR7

32 Gb/s 16 GB GDDR7

28 Gb/s 12 GB GDDR7

? Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1792 GB/s 1024 GB/s 896 GB/s ? Zasilanie 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin 1x 12V-2x6 16-pin Złącza 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 2.1a

1x HDMI 2.1 TBP 600 W 400 W 350 W 250 W

Różnicą względem wcześniejszych plotek jest z pewnością informacja o współczynniku TBP, wynoszącym 350 W. Dla porównania model GeForce RTX 5080 otrzyma dodatkowe 1792 rdzenie CUDA oraz o 14 rdzeni RT 4. generacji więcej. Współczynnik TBP będzie również o 50 W wyższy. Biorąc pod uwagę relatywnie niewielkie różnice w dotychczas ujawnionej specyfikacji, możliwe że GeForce RTX 5070 Ti okaże się znacznie ciekawszą kartą niż GeForce RTX 5080, biorąc także pod uwagę fakt, że ten drugi będzie odczuwalnie droższą kartą.

Źródło: WCCFTech