NVIDIA zapowiada premierę kart graficznych GeForce RTX 50 i świętuje 25. rocznicę wydania układu GeForce 256

W dzisiejszym dniu wszyscy żyją trailerem Wiedźmina 4. Oczywiście trudno się temu dziwić, bowiem dla wielu to aktualnie najbardziej wyczekiwana gra. Warto jednak zauważyć, że zapowiedź nowej produkcji CD Projekt RED wygenerowana została przy pomocy nieujawnionej jeszcze karty graficznej NVIDIA GeForce RTX. Można się więc domyślać, że autorzy mają już dostęp do Blackwelli. Oficjalna zapowiedź tych kart odbędzie się jednak już niebawem.

NVIDIA świętuje właśnie 25. lecie serii GeForce. Jak się okazuje, dokładnie 25 lat temu zadebiutował kultowy układ GeForce 256. Z tej okazji opublikowano zwiastun, w którym producent wspomina rozwój kart graficznych i najlepsze pecetowe gry. Co jednak najistotniejsze, Zieloni przypomnieli o swojej obecności na targach CES 2025. Jak wiemy, firma szykuje na 6 stycznia specjalne wystąpienie, podczas którego mamy poznać nową generację kart graficznych. Teaser NVIDII właściwie potwierdza, że mowa tutaj o GeForce'a RTX 50 - wskazuje na to liczba "50" widoczna w materiale wideo i na załączonych grafikach. To może być jednocześnie wskazówka, że wyczekiwane karty graficzne wizualnie nie będą się zbyt wiele różnić od poprzednich modeli w wersji Founders Edition.

It all starts now… CELEBRATE 25 Years of GeForce PLAY along & join our GeForce LAN 50 WATCH our NVIDIA Keynote at CES 2025 on 1/6/25 #GeForceGreats → https://t.co/LGRaII9HUV pic.twitter.com/enMKzdr5OK

Before we look to the future,

25 years of #GeForceGreats.

25 days to WIN BIG

Let’s debate and celebrate the greats…



Here is your first chance:



Comment #GeForceGreats

Like this post pic.twitter.com/OYqXVITatM