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Start Aktualności Karty graficzne

NVIDIA GeForce GT 1030 nie daje rady w nowych grach nawet z pomocą FSR, choć wzrost wydajności i tak jest imponujący

Piotr Piwowarczyk | 15-07-2025 13:00 |

NVIDIA GeForce GT 1030 nie daje rady w nowych grach nawet z pomocą FSR, choć wzrost wydajności i tak jest imponującyGeForce GT 1030 określany jest dziś jako najwolniejsza "nowoczesna" karta graficzna na rynku. Co prawda od premiery tego układu minęło już kilka ładnych lat, ale spore znaczenie ma fakt, że oparta jest na architekturze Pascal, a dzięki temu obsługuje np. biblioteki DirectX 12 czy obliczenia FP16. Choć więc nie zapewnia ona zbyt wysokiej wydajności, jest w stanie wykorzystać popularną technikę upscalingu FSR. Ale czy przyniesie ona oczekiwane rezultaty?

Technologia FSR jest w stanie zdziałać cuda, często oferując nawet dwukrotny wzrost liczby FPS-ów, ale z pustego i Salomon nie naleje. GeForce GT 1030 mimo wszystko raczej nie pozwoli na swobodne ogrywanie nowoczesnych gier wideo.

NVIDIA GeForce GT 1030 nie daje rady w nowych grach nawet z pomocą FSR, choć wzrost wydajności i tak jest imponujący [1]

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Na YouTube'owym kanale GCS Hardware pojawił się film przedstawiający test GeForce'a GT 1030 (2 GB DDR5). Autor przedstawił domyślną wydajność karty w popularnych grach, a później powtórzył test z włączoną techniką FSR. Jak się okazuje, technologia ta jest w stanie zdziałać cuda, bowiem wzrost liczby FPS-ów często był znaczący. Dla przykładu, najtańszy desktopowy Pascal domyślnie zapewnił 8 FPS w 1080p w grze Kingdom Come: Deliverance II, a po włączeniu upscalingu średnia liczba klatek wzrosła aż do 15. Co więcej, po ustawieniu rozdzielczości 720p można było uzyskać już średnią 21 FPS. Inny przykład wart uwagi to Space Marine II, gdzie układ uzyskuje ok. 6 FPS przy rozdzielczości 1080p i niskich ustawieniach, natomiast z FSR udało się uzyskać już średnio 13 FPS. Ciekawie przedstawia się również wydajność w Cyberpunku 2077. W rozdzielczości 1080p z natywnymi, niskimi ustawieniami układ osiągnął średnio 12 FPS. W trybie FSR 2.1 liczba klatek na sekundę wzrosła do 21, a z FSR 3 - do 18 FPS. 

NVIDIA GeForce GT 1030 nie daje rady w nowych grach nawet z pomocą FSR, choć wzrost wydajności i tak jest imponujący [2]

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Oczywiście nie oznacza to, że GeForce GT 1030 nagle staje się kartą zdolną do sprawnego ogrywania nowoczesnych gier wideo - nawet jeśli zaobserwować można nawet dwukrotnie wyższą płynność z pomocą FSR, to i tak klatkaż ciągle pozostaje niski. Materiał przedstawia tylko jedną nową grę (choć i to nie do końca...), którą można bez problemu ograć za pomocą omawianej karty. To GTA V Enhanced Edition. Produkcja Rockstara działała średnio z płynnością 30-40 FPS (były komunikaty o przepełnionej pamięci VRAM). W trybie wydajności FSR 3 wydajność zwiększyła się do 45 FPS a z użyciem FSR 1 można było pograć nawet w 50 FPS. Pełne wideo możecie zobaczyć poniżej.

Źródło: Tom's Hardware
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