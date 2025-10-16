Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26

Przechodzimy do ostatniej z nowości, które zostały przedstawione przez firmę Apple. Do tej pory na PurePC pojawiły się materiały o czipie Apple M5 oraz o urządzeniach, w których znalazł on zastosowanie (MacBook Pro oraz iPad Pro). Ten materiał skupi naszą uwagę na ulepszonym headsecie Apple Vision Pro, który oprócz pozytywnych zmian w kwestii wydajności, wprowadza inny pasek, a przy tym czas pracy ma ulec poprawie. Przyjrzyjmy się bliżej tej odświeżonej wersji.

Usprawniona wersja headsetu Apple Vision Pro z czipem Apple M5 stała się dostępna do kupienia w przedsprzedaży. Nowa odsłona oferuje poprawioną wydajność, zapewnia lepszy czas pracy, a do zestawu zawitał pasek Dual Knit Band, który ma polepszyć komfort. Do tego można liczyć na visionOS 26.

Ulepszony headset Apple Vision Pro opiera się tak naprawdę na dwóch czipach: nowym Apple M5, a także Apple R1. Dzięki temu pierwszemu sprzęt jest wydajniejszy i może renderować "o 10 procent więcej pikseli na wyświetlaczach micro-OLED"*, a przy tym częstotliwość ich odświeżania może wzrosnąć do 120 herców. Apple M5 przynosi jednak nie tylko lepszy układ graficzny, ale także usprawniony NPU. Ten ostatni pomoże w szybszym działaniu funkcji AI, takich jak tworzenie Persony, czy też zamiana zdjęć w trójwymiarowe sceny (przez aplikację Zdjęcia). Apple R1 to jednostka, która odpowiada za przetwarzanie danych z "dwunastu kamer, pięciu czujników i sześciu mikrofonów", a do tego przesyła obrazy do wyświetlaczy w 12 milisekund. Czas pracy powinien być teraz lepszy, gdyż dodatkowy akumulator, który jest dodawany do zestawu, ma pozwolić na 2,5 godziny "normalnego użytkowania"** i maksymalnie trzy godziny oglądania materiałów wideo.

*Warto natomiast zaznaczyć, że pierwszy Apple Vision Pro oferował podobne (jeśli nie te same) ekrany micro-OLED, gdyż ich łączna liczba pikseli wynosiła 23 miliony (dokł. "Vision Pro uses micro-OLED technology to pack 23 million pixels into two displays"), a więc identycznie jak w obecnej generacji.

**"Jedynka" oferowała czas pracy w tym scenariuszu "do dwóch godzin".

Apple Vision Pro z czipem Apple M5 Procesor 10-rdzeniowy, 4P/6E (Apple M5) Układ graficzny 10-rdzeniowy (Apple M5) NPU 16-rdzeniowy (Apple M5) Przepustowosć pamięci Apple M5: 153 GB/s

Apple R1: 256 GB/s Wyświetlacze Micro-OLED, 92% DCI-P3, 90-120 Hz

23 mln pikseli, odstęp między pikselami: 7,5 mikrona Rozstaw soczewek (IPD) 51-75 mm Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Kamery Stereoskopowy system kamer głównych 3D

6,5 "stereo" MP, 18 mm, f/2.00 Czujniki Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, kamera TrueDepth, LiDAR, cztery jednostki pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik światła Audio Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem głowy Mikrofony Układ sześciu mikrofonów z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Akumulator Do 2,5 godziny użytkowania

Do 3 godzin odtwarzania wideo System visionOS 26 Waga Urządzenie: 750-800 g*

Akumulator: 353 g Co w zestawie? Dodatkowa poduszka na twarz (Light Seal), pokrowiec, akumulator, ściereczka, zasilacz (40-60 W), przewód USB Dostępność 22 października 2025 roku Cena 256 GB: 3699 euro

512 GB: 3949 euro

1 TB: 4199 euro

*Waga zależna od konfiguracji poduszki Light Seal i paska.



Apple Vision Pro (2. generacja)



Apple Vision Pro (1. generacja)

Z goglami zintegrowany został nowy pasek Dual Knit Band, który jak już wspomniano, ma oferować większy komfort podczas noszenia całego urządzenia, które do lekkich nie należy, wszak jego waga wynosi więcej niż 750 g (dla porównania Meta Quest 3 waży 515 g). Pasek wykonano z elastycznego i oddychającego materiału, a jego dolna (choć można powiedzieć, że również tylna) część ma wstawki z wolframu (dla przeciwwagi). Wbudowane dwufunkcyjne pokrętło pozwoli na odpowiednie dopasowanie go do głowy. Dostępny jest on w trzech rozmiarach, a do tego mamy tu kompatybilność z pierwszą odsłoną headsetu. Urządzenie oferuje przy tym wsparcie dla różnych akcesoriów, takich jak kontrolery do gier (np. Sony DualSense, PlayStation VR2 Sense), czy też klawiatury i myszki, a nawet rysiki (choć w grę wchodzi obecnie Logitech Muse). Jeżeli interesuje nas dokładniejszy opis udoskonalonego Apple Vision Pro, to znajdziemy go (w języku angielskim) POD TYM ADRESEM. Zakup z oficjalnej dystrybucji w Polsce nie jest możliwy, aczkolwiek można dokonać nabycia sprzętu np. w niemieckim sklepie i sprowadzić urządzenie do naszego kraju (jest to jedna z opcji). O systemie visionOS 26 dowiemy się więcej TUTAJ (po polsku).

*Pierwsza generacja Apple Vision Pro opiera się na czipie Apple M2.



Dzięki lepszemu NPU w Apple M5 można stworzyć Personę na odświeżonym Apple Vision Pro o 50% szybciej. Zarazem te cyfrowe wersje osób wyglądają lepiej na visionOS 26.

Źródło: TechPowerUp, Apple