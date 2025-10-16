Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gadżety

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26

Natan Faleńczyk | 16-10-2025 09:30 |

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26Przechodzimy do ostatniej z nowości, które zostały przedstawione przez firmę Apple. Do tej pory na PurePC pojawiły się materiały o czipie Apple M5 oraz o urządzeniach, w których znalazł on zastosowanie (MacBook Pro oraz iPad Pro). Ten materiał skupi naszą uwagę na ulepszonym headsecie Apple Vision Pro, który oprócz pozytywnych zmian w kwestii wydajności, wprowadza inny pasek, a przy tym czas pracy ma ulec poprawie. Przyjrzyjmy się bliżej tej odświeżonej wersji.

Usprawniona wersja headsetu Apple Vision Pro z czipem Apple M5 stała się dostępna do kupienia w przedsprzedaży. Nowa odsłona oferuje poprawioną wydajność, zapewnia lepszy czas pracy, a do zestawu zawitał pasek Dual Knit Band, który ma polepszyć komfort. Do tego można liczyć na visionOS 26.

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26 [1]

Apple Vision Pro - gogle VR/AR zaprezentowane. Czekaliśmy latami więc... mieliśmy sporo czasu na odłożenie pieniędzy

Ulepszony headset Apple Vision Pro opiera się tak naprawdę na dwóch czipach: nowym Apple M5, a także Apple R1. Dzięki temu pierwszemu sprzęt jest wydajniejszy i może renderować "o 10 procent więcej pikseli na wyświetlaczach micro-OLED"*, a przy tym częstotliwość ich odświeżania może wzrosnąć do 120 herców. Apple M5 przynosi jednak nie tylko lepszy układ graficzny, ale także usprawniony NPU. Ten ostatni pomoże w szybszym działaniu funkcji AI, takich jak tworzenie Persony, czy też zamiana zdjęć w trójwymiarowe sceny (przez aplikację Zdjęcia). Apple R1 to jednostka, która odpowiada za przetwarzanie danych z "dwunastu kamer, pięciu czujników i sześciu mikrofonów", a do tego przesyła obrazy do wyświetlaczy w 12 milisekund. Czas pracy powinien być teraz lepszy, gdyż dodatkowy akumulator, który jest dodawany do zestawu, ma pozwolić na 2,5 godziny "normalnego użytkowania"** i maksymalnie trzy godziny oglądania materiałów wideo.

*Warto natomiast zaznaczyć, że pierwszy Apple Vision Pro oferował podobne (jeśli nie te same) ekrany micro-OLED, gdyż ich łączna liczba pikseli wynosiła 23 miliony (dokł. "Vision Pro uses micro-OLED technology to pack 23 million pixels into two displays"), a więc identycznie jak w obecnej generacji.

**"Jedynka" oferowała czas pracy w tym scenariuszu "do dwóch godzin".

  Apple Vision Pro z czipem Apple M5
Procesor 10-rdzeniowy, 4P/6E (Apple M5)
Układ graficzny 10-rdzeniowy (Apple M5)
NPU 16-rdzeniowy (Apple M5)
Przepustowosć pamięci Apple M5: 153 GB/s
Apple R1: 256 GB/s
Wyświetlacze Micro-OLED, 92% DCI-P3, 90-120 Hz
23 mln pikseli, odstęp między pikselami: 7,5 mikrona
Rozstaw soczewek (IPD) 51-75 mm
Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Kamery Stereoskopowy system kamer głównych 3D
6,5 "stereo" MP, 18 mm, f/2.00
Czujniki Dwie kamery wysokiej rozdzielczości, sześć kamer śledzących otoczenie, cztery kamery śledzące oczy, kamera TrueDepth, LiDAR, cztery jednostki pomiaru bezwładnościowego (IMU), czujnik migotania, czujnik światła
Audio Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem głowy
Mikrofony Układ sześciu mikrofonów z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
Akumulator Do 2,5 godziny użytkowania
Do 3 godzin odtwarzania wideo
System visionOS 26
Waga Urządzenie: 750-800 g*
Akumulator: 353 g
Co w zestawie? Dodatkowa poduszka na twarz (Light Seal), pokrowiec, akumulator, ściereczka, zasilacz (40-60 W), przewód USB
Dostępność 22 października 2025 roku
Cena 256 GB: 3699 euro
512 GB: 3949 euro
1 TB: 4199 euro

*Waga zależna od konfiguracji poduszki Light Seal i paska.

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26 [2]
Apple Vision Pro (2. generacja)

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26 [3]
Apple Vision Pro (1. generacja)

Apple Vision Pro CVR Edition - bajecznie bogata edycja headsetu, która zabierze twój portfel do innego wymiaru

Z goglami zintegrowany został nowy pasek Dual Knit Band, który jak już wspomniano, ma oferować większy komfort podczas noszenia całego urządzenia, które do lekkich nie należy, wszak jego waga wynosi więcej niż 750 g (dla porównania Meta Quest 3 waży 515 g). Pasek wykonano z elastycznego i oddychającego materiału, a jego dolna (choć można powiedzieć, że również tylna) część ma wstawki z wolframu (dla przeciwwagi). Wbudowane dwufunkcyjne pokrętło pozwoli na odpowiednie dopasowanie go do głowy. Dostępny jest on w trzech rozmiarach, a do tego mamy tu kompatybilność z pierwszą odsłoną headsetu. Urządzenie oferuje przy tym wsparcie dla różnych akcesoriów, takich jak kontrolery do gier (np. Sony DualSense, PlayStation VR2 Sense), czy też klawiatury i myszki, a nawet rysiki (choć w grę wchodzi obecnie Logitech Muse). Jeżeli interesuje nas dokładniejszy opis udoskonalonego Apple Vision Pro, to znajdziemy go (w języku angielskim) POD TYM ADRESEM. Zakup z oficjalnej dystrybucji w Polsce nie jest możliwy, aczkolwiek można dokonać nabycia sprzętu np. w niemieckim sklepie i sprowadzić urządzenie do naszego kraju (jest to jedna z opcji). O systemie visionOS 26 dowiemy się więcej TUTAJ (po polsku).

*Pierwsza generacja Apple Vision Pro opiera się na czipie Apple M2.

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26 [4]

Premiera Apple Vision Pro z czipem Apple M5. Lepsza wydajność, usprawniony pasek, dłuższy czas pracy i visionOS 26 [5]
Dzięki lepszemu NPU w Apple M5 można stworzyć Personę na odświeżonym Apple Vision Pro o 50% szybciej. Zarazem te cyfrowe wersje osób wyglądają lepiej na visionOS 26.

Źródło: TechPowerUp, Apple
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Premiera Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Zobacz ceny i specyfikacje nowych inteligentnych zegarków

Premiera Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Zobacz ceny i specyfikacje nowych inteligentnych zegarków

33
ASUS rozwija linię padów premium. ROG Raikiri II Pro stawia na TMR, tri-mode i rozbudowaną konfigurację

ASUS rozwija linię padów premium. ROG Raikiri II Pro stawia na TMR, tri-mode i rozbudowaną konfigurację

39
Valve pokazało gadżet dla Steam Machine, którego nie chciało sprzedawać. Teraz każdy może zbudować go sobie sam

Valve pokazało gadżet dla Steam Machine, którego nie chciało sprzedawać. Teraz każdy może zbudować go sobie sam

9
Poznaliśmy ceny OneXPlayer 3 z Intel ARC G3 i ARC B390. Handheld 3w1 z obsługą Mini SSD, AMOLED i wsparciem dla XeSS 3

Poznaliśmy ceny OneXPlayer 3 z Intel ARC G3 i ARC B390. Handheld 3w1 z obsługą Mini SSD, AMOLED i wsparciem dla XeSS 3

4
Valve nie nadąża z produkcją Steam Controllera. Nowe rezerwacje dopiero na 2027 rok

Valve nie nadąża z produkcją Steam Controllera. Nowe rezerwacje dopiero na 2027 rok

18
Liczba komentarzy: 21

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.