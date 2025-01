Apple Vision Pro - gogle VR/AR zaprezentowane. Czekaliśmy latami więc... mieliśmy sporo czasu na odłożenie pieniędzy

O goglach wirtualnej / rozszerzonej rzeczywistości marki Apple rozprawia się od lat. W końcu jednak doczekaliśmy ich oficjalnego debiutu. Miał on miejsce podczas dzisiejszego eventu WWDC 2023, jednak dostępność urządzenia wciąż przypada dopiero na przyszły rok. Wiadomo natomiast na ile zostało wycenione. Jest to kwota rzędu 3499 dolarów. Można więc przypuszczać, że gogle trafią w ręce jedynie najwierniejszych, a zarazem najbogatszych fanów marki.

Gogle Apple Vision Pro proponują użytkownikowi kilka prekursorskich rozwiązań, których nie znajdziemy w żadnych innych goglach VR/AR. Nigdzie nie znajdziemy także takiej ceny. Ale tego można było się spodziewać.

Gogle Apple Vision Pro przede wszystkim ze względu na swoją cenę nie będą raczej konkurowały z innymi popularnymi platformami AR/VR. Także specyfikacja i możliwości sprzętu zostawia konkurencję w tyle. Za wydajność odpowiada tu wszak układ M2 wspierany przez R1, służący do akceleracji obliczeń związanych z przetwarzaniem informacji z czujników urządzenia (opóźnienia w dostarczaniu danych mają nie przekroczyć 12 ms). Za wyświetlanie obrazu odpowiadać będą z kolei dwa ekrany microOLED HDR o łącznej sumie 23 milionów pikseli i rozdzielczości 4K każdy.

Od strony technicznej trzeba też wspomnieć o 12 zewnętrznych kamerkach, pięciu czujnikach (w tym LiDAR), częściowo aluminiowej obudowie i szklanym froncie. Headset ma być ponadto modułowy, można więc będzie wymienić chociażby pasek. Urządzeniu nie zostały dedykowane żadne kontrolery, ponieważ sterowanie interfejsem ma odbywać się za pomocą dłoni. Sterować będzie można także głosem, a w razie potrzeby da się do sprzętu podłączyć klawiaturę oraz trackpad producenta. Nic nie stanie też na przeszkodzie, aby pod gogle podłączyć Maca i wyświetlać jego zawartość na wirtualnym monitorze.

Bluetooth, system śledzący oczy czy wymienialne soczewki (dla osób noszących okulary) to kolejne elementy urządzenia, o których należy wspomnieć. Ucieszyć powinna także zewnętrzna bateria, którą można będzie podczepić pod headset i trzymać np. w kieszeni, dzięki czemu sprzęt ma być zdecydowanie lżejszy od tego proponowanego przez konkurencję. Bateria ma oferować 2 h pracy, ale można ją będzie też podłączyć do gniazdka, tym samym zapewniając sobie pracę bez ograniczeń czasowych (ale mniejszą swobodę). Co ciekawe zestaw otrzymał specjalne pokrętło, dzięki czemu możemy wyregulować widoczność naszych oczu dla osób z zewnątrz.

Jeśli chodzi o software, to tu bez większego zaskoczenia - gogle zaoferują środowiska i funkcjonalności na miarę dostępnych już gogli konkurencji z tą jednak różnicą, że skorzystamy dzięki nim z rozwiązań Apple'a takich jak np. wirtualny FaceTime z dźwiękiem przestrzennym. Otrzymamy też dostęp do platformy Disney+ z materiałami przygotowanymi wyłącznie dla Apple Vision Pro. Użytkownicy będą mieli także szansę zanurzenia się w filmach 3D, jak i w grach ze względu na wsparcie Apple Arcade. Samych gier dla gogli Apple'a ma być na premierę ponad sto. Z czasem pojawiać się mają także tytuły projektowane w środowisku Unity. Sprzęt bazować będzie na systemie VisionOS, zaś odblokowywany będzie skanem tęczówki.

Źródło: Apple