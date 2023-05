Apple Reality Pro - fragment specyfikacji nadchodzącego headsetu do rzeczywistości VR oraz AR robi kolosalne wrażenie

O nadchodzącym wielkimi krokami headsecie od Apple do obsługi wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości mówi się już od dość dawna, a oczekiwania względem niego są całkiem wysokie. Na ten moment znamy już prawdopodobną nazwę sprzętu - Reality Pro - oraz niektóre z jego parametrów, niespotykanych jak dotąd w podobnych urządzeniach. Okazuje się bowiem, że będzie on wyposażony w dwa wyświetlacze o bardzo wysokiej rozdzielczości oraz jasności szczytowej.

Oficjalna prezentacja headsetu Apple Reality Pro ma nastąpić już za moment na wydarzeniu WWDC, które odbędzie się 5 czerwca bieżącego roku. Sprzęt będzie się bardzo wyróżniał pod względem zastosowanych wyświetlaczy.

Headset ma pracować pod kontrolą całkowicie nowego systemu od Apple - xrOS. Co do samej nazwy, to większość doniesień sugeruje tytułową Reality Pro, choć Apple zarejestrowało również Reality One. Według współzałożyciela i dyrektora generalnego Display Supply Chain Consultants - Rossa Younga - urządzenie pod wieloma względami może być przełomowe. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ujawnione parametry wyświetlaczy, na które składać się będą dwie matryce Micro OLED o przekątnej 1,41-cala oraz zagęszczeniu pikseli na poziomie 4400 PPI. Zaskakująca jest również rozdzielczość, która ma wynosić 4000 x 4000 px na jedno oko. Dla porównania w goglach Meta Quest Pro spotkamy się analogicznie z rozdzielczością 1800 x 1920 px, z kolei w sprzęcie od Sony - PlayStation VR2 - uzyskamy wynik 2000 x 2040 px. Mówimy więc tu o naprawdę sporym skoku technologicznym.

Jednak na rozdzielczości udostępnione informacje się nie kończą. Jasność szczytowa ekranów została ustalona na ponad 5000 nitów. Dość kosmiczna wartość, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę obecnie dostępne urządzenia. Dla porównania maksymalna jasność w smartfonie Apple iPhone 14 Pro wynosi 2000 nitów. Spekulacje na temat ceny są całkiem szerokie i ciężko na ten moment stwierdzić, jak zostanie wyceniony ten, bądź co bądź, rewolucyjny headset. Wspomnieć warto także, że jego sercem będą prawdopodobnie dwa chipy Apple z serii M2. Jeśli wszystkie te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z kawałkiem technologii, jakiego do tej pory nie zaprezentowano. Na ujawnienie pełnej specyfikacji sprzętu nie będziemy musieli zbyt długo czekać, ponieważ wspomniane wydarzenie, na którym przewiduje się jego prezentację, odbędzie się już za kilka dni.

Źródło: GSM Arena