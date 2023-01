Apple Reality Pro - drogi headset AR od amerykańskiej firmy ma cechować się ograniczonym czasem pracy na baterii

Produkty do AR to ciągle nisza na rynku produktów przeznaczonych dla zwykłych konsumentów. Urządzenia takie mają jednak bardzo duży potencjał, który z pewnością będzie możliwy do wykorzystania w przyszłości. Firma Apple także przygotowuje własny zestaw tego rodzaju. Gogle Apple Reality Pro mają zadebiutować w drugiej połowie 2023 roku. Niepokojące doniesienia płyną jednak w odniesieniu do akumulatora nowego urządzenia od amerykańskiej korporacji. Czas pracy na jednym ładowaniu może rozczarować.

Gogle Apple Reality Pro mają cechować się stosunkowo krótkim czasem pracy na jednym ładowaniu. Przypuszcza się, że osiągnie on wartość dwóch godzin nieprzerwanego użytkowania urządzenia.

Apple Reality Pro to zestaw do rozszerzonej rzeczywistości, który według wizji amerykańskiej firmy ma stać się integralną częścią życia jego nabywców. W wewnętrznym koncepcie korporacji, użytkowanie tego rodzaju gogli ma stać się czymś powszechnym, niemal drugą skórą, idealnie dopasowaną do naszych wymagań. Choć wizje Apple bardzo często inspirują, to nierzadko pojawia się na nich jakaś rysa. Podobnie jest w przypadku Reality Pro, które oprócz wysokiej ceny, może rozczarować czasem pracy z dala od gniazdka. Dziennikarz Mark Gurman dotarł do informacji, z której wynika, że pojemność akumulatora gogli Apple zawiedzie wielu potencjalnych nabywców. Można będzie liczyć na dwie godziny nieprzerwanego użytkowania.

Czas pracy, choć teoretycznie zbliżony do gogli Microsoft HoloLens 2, należy postrzegać jako lekki zawód. Jeśli rozszerzona rzeczywistość ma w praktyce zagościć na co dzień w naszym życiu, to musi oferować znacznie lepsze osiągi. Na korzyść urządzenia Apple przemawia z pewnością jego specyfikacja. Reality Pro ma bowiem otrzymać dwa wewnętrzne wyświetlacze 4K oraz dodatkowy, zewnętrzny ekran OLED pokazujący oczy użytkownika, a także kilkanaście kamer analizujących otoczenie i samego nabywcę urządzenia. Odpowiednie zasilenie takiego sprzętu jest trudnym zadaniem, co częściowo tłumaczy krótki czas pracy na jednym ładowaniu. Problem zostanie do pewnego stopnia rozwiązany, jeśli sprawdzą się przypuszczenia, że gogle będą posiadały akumulator mocowany przy talii. Może umożliwić to łatwą jej wymianę oraz ładowanie w takcie pracy przy pomocy urządzenia MagSafe. Będzie to jednak wiązało się oczywiście z dodatkowymi kosztami.

Produkty Apple zazwyczaj charakteryzują się bardzo wysoką ceną. Podobnie będzie w przypadku Apple Reality Pro, na które będą mogli pozwolić sobie jedynie nieliczni. Z dostępnych informacji wynika, że gogle będą kosztowały około 3 tys. dolarów. Wobec doniesień dotyczących akumulatora, do kosztu urządzenia będzie trzeba oczywiście doliczyć także dodatkowe akcesoria, co jeszcze bardziej podbije niemałą już cenę. Należy jednak pamiętać, że ciągle jesteśmy w początkach rozwoju technologii AR. Kiedyś smartfony także były przywilejem nielicznych, a później doszło do ich upowszechnienia. Możliwe, że za kilkanaście lat podobnie będzie w przypadku gogli AR.

Źródło: Bloomberg, WCCFTech