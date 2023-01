Gogle AR/VR od Apple mają być gotowe już tej jesieni w iście apple'owskiej cenie

O tym, że w firmie z Cupertino trwają prace nad autorskimi goglami VR/AR mówi się o dawna. Niemniej, w ostatnim czasie informacje traktujące o planach wydawniczych Apple zaczęły przybierać bardziej konkretne formy. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, to okulary do obsługi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości mają trafić do sklepów już jesienią tego roku - tak przynajmniej twierdzą źródła Bloomberga.

Okazuje się, że gogle wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości od Apple są w produkcji już od siedmiu lat! Co więcej, twórcy celowali z ich premierą początkowo w 2019 rok, nie wiadomo jednak co poszło nie tak, że do dziś nie pojawiły się one na sklepowych półkach. Na ten moment oczekuje się, że Apple zaprezentuje swoje gogle już tej wiosny, a więc jeszcze przed coroczną konferencją WDC, która odbędzie się w czerwcu. Najwyraźniej zestaw VR będzie nosił nazwę "Reality Pro", a jego system operacyjny - "xrOS".

Za premierą gogli AR/VR od Apple stoi jeszcze kilka dobrych informacji, jak i kilka równie kiepskich. Przede wszystkim gogle będą drogie. Szacuje się, że będą kosztowały od 2000 do 3000 dolarów, ze względu na obecność zaawansowanego układu M2, ponad 10 wbudowanych kamer oraz wyświetlacza o najwyższej dotąd rozdzielczości w branży VR (już kilka lat temu mówiło się, że gogle dostarczą obrazu 8K na każde oko). Ze względu na zaangażowanie inżynierów Apple goglami, mówi się też, że planowane systemy operacyjne iOS 17 oraz iPadOS 17 mogą zaskoczyć dużo mniejszą niż dotąd liczbą nowych funkcji.

Źródło: VideoGamesChronicle