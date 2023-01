Twórca gogli Oculus przetestował już zestaw Sony PlayStation VR2. Jaka jest jego opinia?

Już za kilka tygodni zadebiutuje zestaw PlayStation VR2, przygotowany z myślą o konsoli Sony nowej generacji. Zaoferuje on dużo lepszą specyfikację w porównaniu do generacji poprzedniej, na czele z panelami OLED oraz kontrolerami VR Sense, które zaproponują rozwiązania rodem z konsolowych kontrolerów DualSense. Tak się składa, ze urządzeniem bawił się już Palmer Luckey, a więc założyciel firmy Oculus, przejętej następnie przez Facebooka.

Palmer Luckey założył markę Oculus VR w 2012 roku, jednak już 5 lat później opuścił firmę. Ta w międzyczasie została przejęta przez Facebooka i przemianowana na Meta, ale Luckey nie poprzestał nad pracami przy urządzeniach związanych z wirtualną rzeczywistością. Ostatnio pochwalił się nawet, że miał możliwość wypróbowania gogli Sony PS VR2, choć zawodowo nie ma z nimi nic wspólnego. Wygląda na to, że nowa generacja zrobiła na Luckey'u duże wrażenie.

I was blown away when I used PSVR 2 recently! The first PSVR was arguably the biggest success of the generation, this version will do even better.