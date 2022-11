PS VR2 z polską ceną. Wystartował preorder, w którym można zamówić zestaw gogli także w pakiecie z obiecującą grą

Gogle Sony PlayStation VR2 zostały zapowiedziane na początku ubiegłego roku. Jednak podczas premiery nie zdradzono wszystkich szczegółów na temat urządzenia. Te dostawaliśmy wraz z kolejnymi miesiącami. Podobnie miała się rzecz w przypadku daty dostępności gogli. Latem tego roku Sony podało jedynie, że te pojawią się w sklepach na początku 2023 r. Dziś wiemy już, że gogle będą dostępne dokładnie 22 lutego 2023 r., i tak się składa, że w polskich sklepach wystartowała właśnie przedsprzedaż.

Od dziś można już zamawiać gogle PS VR2. W naszych domach pojawią się one co prawda dopiero 22 lutego, bowiem mamy do czynienia z preorderem.

Przed kilkunastoma dniami Sony podało, że gogle wyceniono na 549,99 dolarów / 599,99 euro. Dziś wiemy już, że polski klient zapłaci za nie dokładnie 2999 złotych. Mowa oczywiście o samym HMD (head-mounted device) oraz o kontrolerach. Jeśli zaś zechcemy kupić gogle wraz z nieźle prezentującą się grą Horizon Call of the Mountain, z portfela trzeba będzie wyciągnąć aż 300 złotych więcej. Gwoli ścisłości zestaw z grą to tak naprawdę zestaw z kodem, który pozwala na pobranie tytułu na konsolę PlayStation 5. Dla największych maniaków VR-u Sony przygotowało także specjalną stację ładującą kontrolery bezprzewodowo, którą wyceniono na 229 zł.

Z okazji przedsprzedaży, w sieci pojawił się też nowy zwiastun gry Horizon Call of the Mountain (poniżej). Trzeba przyznać, że tytuł zapowiada się naprawdę obiecująco, między innymi graficznie. Jak podkreśla jeden z deweloperów zaangażowanych w produkcję Horizon Forbidden West, tytuł ów ma być na tyle dobry, że zmieni postrzeganie projektów AAA w dziedzinie VR-u. Jeśli zaś chodzi o fabułę, to w grze spotkamy nowe i stare postaci z Horizon, w tym samą Aloy. Postaci te skrzyżują ścieżki z Ryasem, aby pomóc mu w odkryciu tajemniczego zagrożenia. Z zagrożeniem tym będziemy walczyć za pomocą zróżnicowanego wyposażenia i broni. Na koniec przypomnijmy, że gogle PS VR2 zaoferują m.in. śledzenie ruchu gałek ocznych oraz rozdzielczość 4000 x 2040 px, wspieraną technologią HDR (2000 x 2040 px na oko).

Źródło: Sony