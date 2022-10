Zuckerberg uspokaja osoby wzburzone goglami Meta Quest Pro. Meta Quest 3 także są już szykowane

Meta Quest 2, znane wcześniej jako Oculus Quest 2, to chyba najbardziej rozchwytywane dotąd gogle VR. Swoją popularność zawdzięczają m.in. konkurencyjnej cenie. Nic dziwnego, że posiadacze tego modelu z niecierpliwością wyczekują, co też przyniesie ich następna generacja. Jednak podczas eventu Meta Connect 2022, który odbył się przed kilkunastoma dniami, Mark Zuckerberg rozczarował te osoby, prezentując model gogli celowany w biznes.

Mark Zuckerberg zdradził, że wyczekiwane gogle wirtualnej rzeczywistości - Meta Quest 3 - pojawią się już w przyszłym roku.

Na początku października tego roku, podczas eventu Meta Connect 2022, Mark Zuckerberg, CEO firmy Meta zaprezentował gogle VR Meta Quest Pro. Jak się okazało, jest to model celowany przede wszystkim w biznes, o czym świadczy już sama, horrendalna ich cena (1500 dolarów). Najwyraźniej do Zuckerberga doszły już głosy niezadowolenia użytkowników niebiznesowych, bowiem ogłosił, iż prawowity następca modelu Quest 2 pojawi się już w przyszłym roku.

Gogle Meta Quest Pro

Dla rozwiania wątpliwości dodał też, że w przeciwieństwie do HMD takiego jak Quest 2 model Quest Pro ma być "prawdziwym behemotem produktywności", nie zaś narzędziem do rozrywki czy wspólnego spędzania czasu ze znajomymi w metaverse. No cóż, pozostaje nam więc jeszcze trochę poczekać, by przekonać się, czy Meta Quest 3 pokaże coś rzeczywiście konkurencyjnego względem obecnej generacji. W każdym razie mam przeczucie, że premiera trzecich Questów zbiegnie się z premierą zapowiedzianego przed kilkoma miesiącami GTA: San Andreas VR.

