Stranger Things VR i Stranger Things: Puzzle Tales na zwiastunach. Netflix wyciska ze znanej marki ile się tylko da

Jak zapewne wiecie, Netflix przechodzi ostatnimi czasy przez spadek zainteresowania ze strony widzów. Nic w tym jednak dziwnego - konkurencja jest poważna i wielu użytkowników wybiera streamingowy repertuar proponowany m.in. przez Amazon Video Prime, HBO Max czy Disney+. Netflix chwyta się więc czego tylko może, w tym gier. W bibliotece owej platformy jest ich już kilkanaście, ale na tym nie koniec. Niebawem powstanie nawet VR-owe "dzieło" od Netfliksa, a bazować będzie na popularnym serialu Stranger Things.

Do sieci trafiły zwiastuny gier na bazie uniwersum Stranger Things. Pierwsza z nich to mobilna platformówka po odświeżeniu, a druga - dobrze zapowiadająca się gra VR.

Jeden ze sztandarowych seriali Netfliksa, Stranger Things, chyli się ku końcowi. Nie jest jednak niczym dziwnym, że na ostatnim odcinku tej serii świat ST się nie skończy. Zadba o to sam Netflix, poprzez gry w tym właśnie uniwersum. Stranger Things: Puzzle Tales jest pierwszą z nich. Tak naprawdę tytuł zadebiutował już wcześniej, jednak gdy w 2021 roku Netflix nabył do niego pełne prawa, poddano go całkowitemu odświeżeniu. O tym, czego można się dziś spodziewać po tej mobilnej produkcji, przekonacie się z poniższego zwiastuna:

Dużo poważniejszą produkcją grową w świecie ST ma być Stranger Things VR, a więc tytuł przeznaczony dla gogli wirtualnej rzeczywistości. Gra pojawi się pod koniec 2023 roku, zaś przygotowywana jest przez studio Tender Claws, które dostarcza dopracowanych i wyjątkowych artystycznie gier. W tytule wcielimy się w Vecna. Podczas rozgrywki odkryjemy zaś „nieznaną rzeczywistość” oraz otrzymamy szansę dokonania zemsty na Eleven i mieszkańcach miasteczka Hawkins. Gra ma wyjść na wszystkie większe platformy VR.

