Recenzja God of War Ragnarök na PlayStation 5 - next-genu tu nie uświadczysz, ale gra nadrabia epicką fabułą

W 2018 roku na PlayStation 4 ukazała się gra God of War, będąca jednocześnie sequelem jak również miękkim rebootem przygód potężnego Boga Wojny ze Sparty. Choć w momencie debiutu produkcja była chwalona za naprawdę odważne zmiany w gameplayu jak również interesująco prowadzoną relację (trudną relację, należy dopowiedzieć) pomiędzy Kratosem oraz Atreusem. Teraz, po ponad czterech latach od premiery, studio Sony Santa Monica zaprasza na zakończenie tej opowieści. Tym razem developerzy wprowadzają nas w tematykę tytułowego Ragnaroku, który ma pochłonąć wszystkie dziewięć światów. Kratos i Atreus chcą zapobiec zbliżającemu się kataklizmowi, jednak zanim dojdziemy do końcowych napisów, będziemy świadkami wielu ciekawych wydarzeń, a rozmach niektórych z nich mógłby zostać wykorzystany w wysokobudżetowej produkcji filmowej.

Autor: Damian Marusiak

Studio Sony Santa Monica niezbyt chętnie dzieliło się informacjami na temat gry God of War Ragnarok. Tak naprawdę otrzymaliśmy trzy konkretne materiały: ujawniający grę gameplay-trailer z września 2021 roku, zapowiedź CGI ujawniającą datę premiery oraz znakomity fabularny zwiastun z września tego roku. Oczywiście w międzyczasie otrzymaliśmy garść informacji o produkcji, jednak ani razu nie dostaliśmy np. pokazu State of Play, skupiającego się wyłącznie na produkcji od Santa Monica. Twórcy widocznie wyszli z założenia, że zainteresowanie kolejnymi przygodami Boga Wojny jest tak duże, że nie ma potrzeby na ogromne promowanie gry. Po ponad 40 godzinach spędzonych na Mroźnej Północy przyznam, że takie podejście wcale nie wyszło grze na złe, zainteresowanie wszak jest bardzo duże.

God of War Ragnarök to kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa z 2018 roku. Tym razem nie spełniamy ostatniej woli Faye, zamiast tego staramy się powstrzymać tytułowy Ragnarök.

Początkowo sądziliśmy, że God of War Ragnarok pojawi się wyłącznie na PlayStation 5, by w ten sposób pokazać potencjał drzemiący w nowej generacji. Niestety niedługo przed premierą konsoli wiedzieliśmy już, że kolejne przygody Boga Wojny (plus Horizon Forbidden West oraz Gran Turismo 7) będą przygotowane tak naprawdę z myślą o starej generacji w postaci PlayStation 4. Oczywiście na PS5 otrzymamy pewne usprawnienia, ale jeśli ktoś liczył na jakiekolwiek next-genowe elementy w gameplayu czy prezentacji świata, to trafiliście pod zły adres. Być może przyszłoroczny Marvel's Spider-Man 2 coś zmieni w tym względzie. Na razie musi nam wystarczyć międzygeneracyjny God of War Ragnarok. Dopracowany i ulepszony gdzie tylko to możliwe, ale z tymi samymi naleciałościami co u poprzednika.

W tym roku God of War trafił także PC, po 4 latach obecności na PlayStation 4. Kolejne rzesze graczy mogło poznać początkowe losy Kratosa i Atreusa w Midgardzie oraz kilku innych królestwach jak Alfheim czy Helheim. God of War Ragnarok z całą pewnością trafi także na komputery osobiste i wszystko wskazuje na to, że na tę premierę nie będziemy czekać kolejnych czterech lat. Tymczasem jednak zapraszamy do recenzji wersji na PlayStation 5. Jeśli szukacie konkretnej dawki epickich scen i momentów rodem z wysokobudżetowych filmów, trafiliście doskonale. Wszak Kratos i Atreus muszą zapobiec zapowiadanemu od dawna Ragnarokowi...