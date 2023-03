Virtuix Omni One - bieżnia dla graczy korzystających z gogli VR nareszcie trafi do sprzedaży. Będzie jednak droższa, niż zakładano

Historia bieżni "VR" Omni One ma swoje początki już w 2013 roku. To wtedy projekt zadebiutował na Kickstarterze. W ciągu doby udało się zebrać całą kwotę, jaka była potrzebna do realizacji przedsięwzięcia. Na targach CES w 2016 roku pokazano w pełni działający model. Bardziej kompaktowa wersja urządzenia przygotowywana była na drugą połowę 2021 roku. Sprzęt trafiał początkowo tylko do sponsorów, natomiast w tym roku będzie mógł go nabyć każdy chętny.

Po wielu latach oczekiwania bieżnia Omni One przeznaczona dla gier VR niebawem będzie dostępna do kupienia. Jednak nie w kwocie, jaką początkowo zakładano...

Zasada działania tej bieżni jest chyba znana wszystkim. Po wejściu na platformę, zapięciu pasów oraz ubraniu gogli VR jesteśmy w stanie w pełni zanurzyć się w wirtualnym świecie. Do tej pory immersja płynąca z gier VR była dość ograniczona. Chcąc poruszać się w jakiejkolwiek grze, zmuszeni byliśmy do teleportacji naszej postaci za pomocą przycisków lub poruszania się gałkami na kontrolerach. Mało intuicyjne. Na bieżni mamy kontrolę naszych ruchów w 360 stopniach. Możemy na niej chodzić, biegać, kucać, a nawet skakać. Samo urządzenie ma około 1,2 metra szerokości oraz 1,5 metra długości. Gdy przestaniemy z niego korzystać, możemy je wygodnie złożyć. Konstrukcja jest więc całkiem przemyślana.

Nie wszystkie gry VR będą kompatybilne ze sprzętem, jednak w dniu premiery Omni One dostępnych będzie do ogrania 30 tytułów. Natomiast firma ma w planach przygotowanie około 200 kolejnych. Możemy przejść do największego z minusów - ceny. Początkowo przewidywano, że bieżnia będzie kosztować 1995 dolarów (obecnie ~8,7 tys. zł), jednak obecnie cena plasuje się na 2595 dolarów (~11,3 tys. zł). I to bez doliczonych kosztów przesyłki. Nie mówiąc już o Polskiej cenie, która z pewnością będzie jeszcze wyższa. Na lekkie osłodzenie można dodać, że w cenie wliczone są również bezprzewodowe gogle Pico Neo 3 VR, które są specjalnie dostosowane do bieżni. Nie wiadomo, ile sprzętów zostanie wyprodukowanych dla klientów końcowych, jednak na ten moment na Omni One oczekuje 35 tys. osób oraz 900 sponsorów.

Źródło: Engadget