Quest Pass - Meta pracuje nad rozwiązaniem podobnym do PS Plus. Abonament na gry VR niebawem może być dostępny

Kto choć raz miał styczność z ekosystemem gogli VR od Mety, dobrze wie, ile potrafią kosztować dostępne tytuły. Zazwyczaj najpopularniejsze hity takie jak Beat Saber bądź większe produkcje to koszt prawie 30 dolarów, czyli przeliczając "na nasze" ponad 130 zł. Mimo że daleko im choćby do tych z Nintendo eShop, to nadal są odczuwalne. Wiemy jednak, że w świecie wirtualnej rzeczywistości prawdopodobnie już niebawem będziemy mogli ujrzeć coś na kształt Game Passa.

Niedługo powinniśmy być świadkami nowego abonamentu dla gier VR na goglach od Mety, nazwanego Quest Pass. Nie będzie to jednak identyczny model znany nam z Game Passa od Microsoftu.

Wiadomość o nadchodzącym abonamencie została udostępniona na Twitterze przez użytkownika Shiny Quagsire. Uzyskał on dostęp do informacji poprzez tzw. Deep Link w aplikacji mobilnej Oculus. Ostatnie działania firmy Zuckerberga dotyczące obniżenia cen gogli Quest 2 oraz Quest Pro zdają się tylko potwierdzać, w jakim kierunku wszystko zmierza. Metaverse nie przynosi takich korzyści, jakie początkowo zakładano, więc logicznym jest fakt, że Meta stara się zrobić coś, aby ich rozwiązania nie straciły na popularności. Wspomniany abonament ma nosić nazwę Quest Pass (roboczo Project Apollo). Niestety, mimo że nazwa kojarzy się nam z Game Passem od Microsoftu, to więcej wspólnego będzie miał z tytułowym PS Plus. Z dostępnych informacji wynika, że płacąc abonament, będziemy co miesiąc mieli dostęp do dwóch nowych aplikacji lub gier i dopóki z niego nie zrezygnujemy, będą one cały czas dla nas dostępne. Będzie więc działać to na tej samej zasadzie co odbieranie gier z Epic Games Store, z tą różnicą, że będzie trzeba opłacać subskrypcję, aby z nich korzystać.

Apparently Meta is adding a game pass thing soon for Quest, "Project Apollo". Accessible via this deep link URI (on Android at least)



oculus://view/platform_subscription pic.twitter.com/Bz5321zRpv — Shiny Quagsire (@ShinyQuagsire) March 4, 2023

Mamy więc do czynienia z usługą, która z pewnością może być w jakimś stopniu korzystna dla użytkowników, jednak nadal pozostaje sporo niewiadomych. Na ten moment poza wymienionymi informacjami nie wiemy nic o cenie ani dacie premiery. Jako że jest to usługa, nad którą cały czas trwają prace, możemy się spodziewać pewnych zmian. Nie wiadomo też czy stwierdzenie "Get easy access to the best of VR" odnosić się będzie do tego, że po wykupieniu subskrypcji otrzymamy zestaw stałych najpopularniejszych gier i dodatkowo dwa tytuły co miesiąc. Choć z pewnością uatrakcyjniłoby to bardzo nadchodzącą ofertę, to obecnie można jedynie snuć domysły. Nowa usługa wydaje się dobrym rozwiązaniem, szczególnie przy obniżkach cen headsetów, jednak na oficjalne informacje musimy jeszcze poczekać. Na koniec można dodać, że Shiny Quagsire znalazł również "ścieżkę" odnoszącą się do zablokowanej zawartości, którą prawdopodobnie jest NUX (New User Experience lub jak twórcy to określili "tutorial") nadchodzącego Questa 3 (poniżej możliwy wygląd gogli).

Źródło: Tech Radar