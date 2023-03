Meta Quest 2 i Quest Pro wkrótce w niższych cenach. Najwyraźniej gogle VR w aktualnych cenach słabo się sprzedawały

Ceny najpopularniejszych gogli VR Oculus Quest 2 oraz ich dużo droższego brata Questa Pro wkrótce zostaną znowu obniżone. O ile te pierwsze sprzedawały się świetnie nawet po podwyżkach, tak nie można powiedzieć tego samego o tych drugich. Zuckerberg w międzyczasie balansował ceną, jednak nie przekładało się to zbytnio na efekt końcowy. Otrzymaliśmy więc informację o kolejnych obniżkach, które tym razem mogą wpłynąć na decyzję o zakupie gogli.

Gogle wirtualnej rzeczywistości Meta Quest Pro oraz Quest 2 256 GB czeka spora obniżka cen. Tym razem ten zabieg może faktycznie przełożyć się na zwiększoną sprzedaż, a szczególnie jeśli mówimy o modelu Pro.

Początkowa cena gogli Meta Quest Pro wynosząca 1499 dolarów (~6,7 tys. zł) była dość wielkim murem, przez który ciężko było się przebić tak naprawdę komukolwiek. Nie minęło wiele czasu, a mogliśmy zobaczyć jej naprawdę wielki spadek do poziomu 1099 dolarów, choć przez dość ograniczony okres. Natomiast teraz cena "topowych" gogli od Mety osiągnie pułap 999 dolarów (~4,45 tys. zł). W tym momencie sytuacja związana z zakupem zaczyna się zmieniać. W takiej kwocie z pewnością o wiele więcej osób, choć rozważy zakup sprzętu, tym bardziej że na ten moment jest to kawałek ciekawej i dopracowanej technologii. Nie można zaprzeczyć, że Meta przoduje i jest niejako liderem takich urządzeń. Jeśli chodzi o spadek cen, to z oficjalnych informacji dowiadujemy się, że celem firmy jest "stworzyć sprzęt, na który będzie mogło sobie pozwolić tak wiele osób, jak to tylko możliwe" oraz, aby ich technologia była "dostępna dla każdego biznesu i profesjonalistów na świecie". Nieoficjalnie jednak każdy z nas zdaje sobie sprawę, co jest przyczyną takiego zabiegu.

Jeśli chodzi o gogle Meta Quest 2, to doczekamy się mniejszej ceny tylko wersji 256 GB, która do tej pory kosztowała 499 dolarów (~2,2 tys. zł). Ciekawy zabieg z uwagi na to, że teraz pojemniejszy model będzie kosztował 429 dolarów (~1,9 tys. zł), a z kolei wersja 128 GB pozostanie ze swoją podwyższoną ceną 399 dolarów (~1,77 tys. zł). Oczywiste jest, że w takim wypadku mało kto skusi się na mniejszą pojemność, jeśli ma dopłacić raptem 130 złotych do lepszego modelu. Możliwym wyjaśnieniem w tym wypadku mogą zwyczajnie być "leżaki magazynowe". Quest Pro otrzyma nową cenę już 5 marca w Kanadzie i USA, natomiast 15 marca wszędzie gdzie był do tej pory dostępny. Jeśli zaś chodzi o Questa 2, to w większości krajów cena zmieni się 5 marca. Rzecz jasna w obu przypadkach mówimy tu o bieżącym roku. Niedługo zaś czeka nas wyczekiwana przez niektórych premiera Quest 3, a następnie w 2024 roku, możemy się spodziewać "najbardziej przystępnych cenowo gogli VR" od Mety. Jest na co czekać.

Źródło: The Verge