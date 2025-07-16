FORM Smart Swim 2 PRO to inteligentne okulary pływackie z wyświetlaczem AR i wytrzymałym szkłem Gorilla Glass 3

Nowoczesne technologie coraz częściej trafiają do sportów wodnych, a jednym z przykładów są inteligentne okulary pływackie FORM Smart Swim 2. Urządzenie umożliwia śledzenie parametrów treningowych w czasie rzeczywistym bez konieczności użycia smartwatcha. Producent wprowadził teraz, na prośbę swoich klientów, nową wersję PRO z odporniejszymi soczewkami. Czy to tylko gadżet, czy jednak realne wsparcie dla zaawansowanych pływaków?

FORM Smart Swim 2 Pro to pierwsza para okularów pływackich chronionych szkłem Corning Gorilla Glass, oferująca trwałość i przejrzystość optyczną na niespotykanym dotąd poziomie.

FORM oficjalnie zaprezentowała model Smart Swim 2 Pro, który stanowi ewolucję popularnych okularów z technologią rzeczywistości rozszerzonej. Najważniejszą nowością są soczewki pokryte wewnątrz i na zewnątrz szkłem Corning Gorilla Glass 3, które wcześniej były wykonane tylko z plastiku. Zmianę tę wprowadzono po licznych zgłoszeniach użytkowników, które dotyczyły zbyt szybko pojawiających się zarysowań na powierzchni optycznej w sprzęcie kosztującym jednak grubo ponad 300 dolarów/euro.

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Zastosowane w okularach szkło Corning Gorilla Glass 3 zapewnia czterokrotnie większą odporność na zarysowania w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami, które wykorzystują inne rozwiązania, w tym krzemian glinu. Testy wykonane przez pierwszych użytkowników, którzy zakupili sprzęt, w tym przeciąganie okularów po szorstkich powierzchniach przy basenie, pokazały, że nie pozostawia to widocznych śladów na soczewkach. Wprowadzenie szkła zwiększa masę urządzenia z 70 do 73,4 g, co nie jest wielką różnicą i nie wpływa na komfort użytkowania.

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Przejście na szkło wiąże się z jednym dość istotnym kompromisem. Nie da się na jego powierzchnię nanieść trwałej powłoki przeciw zamgleniu, którą można było z powodzeniem stosować w poprzednich modelach, w pełni plastikowych. FORM rozwiązuje ten problem dołączając spray przeciwmgielny, a także specjalny koncentrat do samodzielnego przygotowania roztworu na bazie szamponu dziecięcego, w proporcji 4:1 z wodą. Rozwiązanie to zapewnia skuteczną ochronę przed parowaniem na około 175 sesji pływackich.

Smart Swim 2 Pro zachowuje wszystkie najważniejsze funkcje poprzedniej wersji. Są nimi wbudowany monitor tętna wykorzystujący sensor optyczny umieszczony na skroni, a także wyświetlacz AR pokazujący dane w czasie rzeczywistym. System automatycznie monitoruje dane takie jak czas, dystans, tempo, częstotliwość uderzeń i liczbę ruchów na długość basenu. Nową funkcją jest Smart Set, która automatycznie rozpoznaje i liczy serie podczas swobodnego pływania, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania struktury treningu.

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Rozwiązania konkurencyjne na rynku inteligentnych okularów pływackich, takie jak FINIS Smart Goggles czy Holoswim, oferują podobne funkcje monitorowania treningu, ale FORM wyróżnia się najdłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu akumulatora, gdyż oferuje aż 14 godzin w porównaniu z 6 godzinami u konkurentów. Rynek inteligentnych okularów pływackich AR osiągnął wartość 150 mln dolarów w 2024 roku i prognozuje się jego wzrost do 450 mln dolarów do 2033 roku, przy rocznej stopie wzrostu 15,5 proc. Dlatego firmy prześcigają się w udoskonalaniu swoich produktów i wprowadzaniu innowacji.

Podstawowy model Smart Swim 2 pozostaje w ofercie w cenie 279 dolarów/euro, podczas gdy Pro kosztuje 329 dolarów/euro. Pełna funkcjonalność wymaga posiadania subskrypcji Premium w wysokości 119 dolarów rocznie lub 15 dolarów miesięcznie, obejmującą zaawansowane plany treningowe, analizę techniki i integrację z platformami takimi jak Strava, Apple Health, czy TrainingPeaks. Na razie model Pro dostępny jest od 15 lipca 2025 roku na rynkach USA i Kanady. Dostęp w innych krajach planowany jest już na początek sierpnia tego roku.

Źródło: FORM