Kontroler do gier 8BitDo Pro 3 oferuje gałki TMR, regulowane triggery oraz stację ładującą - a to nie wszystko
W gronie gamingowych kontrolerów pojawił się kolejny model od marki 8BitDo, który w stosunku do swojego poprzednika wprowadza całkiem sporo zmian. Mowa bowiem o modelu, który oferuje wytrzymałe gałki analogowe, przyciski spustowe mogące działać w dwóch trybach, dodatkowe bumpery i wymienne przyciski, a przy tym może on skorzystać ze stacji ładującej. Sprawdźmy, co dokładniej jest w stanie nam zapewnić omawiana nowość, a więc tytułowy 8BitDo Pro 3.
8BitDo Pro 3 to nowa propozycja wszechstronnego kontrolera do gier od coraz bardziej rozpoznawalnej marki. Omawiany model ma nam naprawdę wiele do zaoferowania, choć wiąże się to oczywiście z wyższą ceną.
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Na pierwszy rzut oka można nie zauważyć zmian, które zaszły w modelu 8BitDo Pro 3. Jednak już po chwili wyraźnie widać, że jest ich kilka - i to całkiem praktycznych. Od teraz możemy liczyć na trzy tryby łączności, a ponadto poprawiono odświeżanie. Gałki analogowe korzystają z zalet technologii TMR, co oznacza, że wyróżniają się wysoką precyzją, pobierają znikomą ilość energii, a do tego są niezwykle wytrzymałe. Przyciski spustowe możemy ustawić w jeden z dwóch trybów, dzięki czemu zmienimy ich zakres oraz to, z jakiego rozwiązania korzystają. Na górze można ujrzeć dwa mniejsze bumpery, z tyłu ulokowano dodatkowe łopatki, a nowy model obsługuje makra, a także funkcję Turbo. Ponadto można korzystać z ruchu kontrolera na konsoli Nintendo Switch i w grach ze Steama.
|8BitDo Pro 2*
|8BitDo Pro 3
|Łączność
|USB typu C, Bluetooth
|USB typu C, Bluetooth, 2,4 GHz
|Kompatybilność
|Nintendo Switch 1 i 2, Windows, SteamOS, Android, Apple, Raspberry Pi
|Nintendo Switch 1 i 2, Windows, SteamOS, Android, Apple
|Przyciski spustowe
|Liniowe
|Liniowe (efekt Halla) i mikroprzełączniki
|Gałki analogowe
|Czujniki z efektem Halla
|TMR
|Odporne na zużycie pierścienie gałek
|Nie
|Tak
|Częstotliwość próbkowania
|D input: Bluetooth 60 Hz, przewodowo 100 Hz
S input: Bluetooth 60-200 Hz, przewodowo 100 Hz
X input: Przewodowo 100 Hz
|D input: Bluetooth 60-100 Hz, przewodowo 100-200 Hz
S input: Bluetooth 60-200 Hz, przewodowo i radiowo 125 Hz
X input: Przewodowo i radiowo 250 Hz
|Bumpery
|Silikon
|Szybkie bumpery (L4/L4)
|Brak
|Mikroprzełączniki
|Wsparcie dla stacji ładującej
|Nie
|Tak
|6-osiowa kontrola ruchu
|Tak
|Makro
|Wibracje
|Turbo
|Akumulator
|1000 mAh
|Wymiary i waga
|153,6 x 100,6 x 64,5 mm / 228 g
|153,6 x 100,5 x 64,5 mm / 242,4 g
|Dodatkowe informacje
|-
|Wymienne, magnetyczne przyciski ABXY, dodatkowe nakładki na gałki
|Kolory
|Black, G Classic, Gray, Translucent Purple, Jade Green, Transparent Blue, Transparent Black
|Purple, G Classic, Gray
|Cena w sklepie producenta
|39,99 dolarów
|69,99 dolarów (88,55 dolarów z dodatkowymi kosztami)
|Cena w Polsce
|188 zł**
|-
*Istnieje też tańsza wersja, która komunikuje się z innymi urządzeniami wyłącznie przewodowo.
**Cena z serwisu Ceneo.
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Otrzymujemy także możliwość wyciągnięcia przycisków ABXY, gdyż są magnetyczne (w zestawie znajduje się dedykowane w tym celu narzędzie). Jeśli nadal nam mało, to kontroler umożliwia też zmianę końcówek gałek analogowych na te, które są widoczne poniżej - jak mówią twórcy są one "zrobione wyłącznie dla zabawy". W zestawie oprócz wspomnianych końcówek jest też stacja ładująca, która może służyć jako przedłużenie sygnału. Odbiornik korzysta z nowszego standardu USB typu C. Do wyboru mamy trzy kolory, a na dalszą konfigurację pozwala dedykowane oprogramowanie. Jeżeli nowość na zainteresowała, to lepiej poczekać z zakupem, aż produkt trafi do polskich sklepów, gdyż cenowo wyjdzie wtedy korzystniej. Warto wspomnieć, że obecnie trwa przedsprzedaż, a wysyłka planowana jest na 12 sierpnia 2025 roku.