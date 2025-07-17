Kontroler do gier 8BitDo Pro 3 oferuje gałki TMR, regulowane triggery oraz stację ładującą - a to nie wszystko

W gronie gamingowych kontrolerów pojawił się kolejny model od marki 8BitDo, który w stosunku do swojego poprzednika wprowadza całkiem sporo zmian. Mowa bowiem o modelu, który oferuje wytrzymałe gałki analogowe, przyciski spustowe mogące działać w dwóch trybach, dodatkowe bumpery i wymienne przyciski, a przy tym może on skorzystać ze stacji ładującej. Sprawdźmy, co dokładniej jest w stanie nam zapewnić omawiana nowość, a więc tytułowy 8BitDo Pro 3.

8BitDo Pro 3 to nowa propozycja wszechstronnego kontrolera do gier od coraz bardziej rozpoznawalnej marki. Omawiany model ma nam naprawdę wiele do zaoferowania, choć wiąże się to oczywiście z wyższą ceną.

Na pierwszy rzut oka można nie zauważyć zmian, które zaszły w modelu 8BitDo Pro 3. Jednak już po chwili wyraźnie widać, że jest ich kilka - i to całkiem praktycznych. Od teraz możemy liczyć na trzy tryby łączności, a ponadto poprawiono odświeżanie. Gałki analogowe korzystają z zalet technologii TMR, co oznacza, że wyróżniają się wysoką precyzją, pobierają znikomą ilość energii, a do tego są niezwykle wytrzymałe. Przyciski spustowe możemy ustawić w jeden z dwóch trybów, dzięki czemu zmienimy ich zakres oraz to, z jakiego rozwiązania korzystają. Na górze można ujrzeć dwa mniejsze bumpery, z tyłu ulokowano dodatkowe łopatki, a nowy model obsługuje makra, a także funkcję Turbo. Ponadto można korzystać z ruchu kontrolera na konsoli Nintendo Switch i w grach ze Steama.

8BitDo Pro 2* 8BitDo Pro 3 Łączność USB typu C, Bluetooth USB typu C, Bluetooth, 2,4 GHz Kompatybilność Nintendo Switch 1 i 2, Windows, SteamOS, Android, Apple, Raspberry Pi Nintendo Switch 1 i 2, Windows, SteamOS, Android, Apple Przyciski spustowe Liniowe Liniowe (efekt Halla) i mikroprzełączniki Gałki analogowe Czujniki z efektem Halla TMR Odporne na zużycie pierścienie gałek Nie Tak Częstotliwość próbkowania D input: Bluetooth 60 Hz, przewodowo 100 Hz

S input: Bluetooth 60-200 Hz, przewodowo 100 Hz

X input: Przewodowo 100 Hz D input: Bluetooth 60-100 Hz, przewodowo 100-200 Hz

S input: Bluetooth 60-200 Hz, przewodowo i radiowo 125 Hz

X input: Przewodowo i radiowo 250 Hz Bumpery Silikon Szybkie bumpery (L4/L4) Brak Mikroprzełączniki Wsparcie dla stacji ładującej Nie Tak 6-osiowa kontrola ruchu Tak Makro Wibracje Turbo Akumulator 1000 mAh Wymiary i waga 153,6 x 100,6 x 64,5 mm / 228 g 153,6 x 100,5 x 64,5 mm / 242,4 g Dodatkowe informacje - Wymienne, magnetyczne przyciski ABXY, dodatkowe nakładki na gałki Kolory Black, G Classic, Gray, Translucent Purple, Jade Green, Transparent Blue, Transparent Black Purple, G Classic, Gray Cena w sklepie producenta 39,99 dolarów 69,99 dolarów (88,55 dolarów z dodatkowymi kosztami) Cena w Polsce 188 zł** -

*Istnieje też tańsza wersja, która komunikuje się z innymi urządzeniami wyłącznie przewodowo.

**Cena z serwisu Ceneo.

Otrzymujemy także możliwość wyciągnięcia przycisków ABXY, gdyż są magnetyczne (w zestawie znajduje się dedykowane w tym celu narzędzie). Jeśli nadal nam mało, to kontroler umożliwia też zmianę końcówek gałek analogowych na te, które są widoczne poniżej - jak mówią twórcy są one "zrobione wyłącznie dla zabawy". W zestawie oprócz wspomnianych końcówek jest też stacja ładująca, która może służyć jako przedłużenie sygnału. Odbiornik korzysta z nowszego standardu USB typu C. Do wyboru mamy trzy kolory, a na dalszą konfigurację pozwala dedykowane oprogramowanie. Jeżeli nowość na zainteresowała, to lepiej poczekać z zakupem, aż produkt trafi do polskich sklepów, gdyż cenowo wyjdzie wtedy korzystniej. Warto wspomnieć, że obecnie trwa przedsprzedaż, a wysyłka planowana jest na 12 sierpnia 2025 roku.

Źródło: The Verge, 8BitDo