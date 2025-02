8BitDo Ultimate 2 - nowy kontroler do gier, który oferuje gałki analogowe TMR, konfigurowalne przyciski i podświetlenie RGB

Przedsiębiorstwo 8BitDo wprowadziło właśnie do sprzedaży kolejny kontroler do gier. Tym razem mamy do czynienia z flagowym modelem, który ma naprawdę sporo do zaoferowania, a przy tym jego cena - biorąc pod uwagę specyfikację - jest całkiem przyzwoita. Możemy bowiem liczyć na wytrzymałe, a zarazem podświetlane gałki analogowe oparte na technologii TMR, dodatkowe łopatki, regulowane przyciski spustowe, a także stację dokującą. Zapowiada się naprawdę dobrze.

Nowy kontroler do gier o pokaźnych możliwościach od marki 8BitDo właśnie wkroczył do sprzedaży. Konstrukcja przypomina standardowe pady z ostatnich generacji konsol Xbox, natomiast oferuje o wiele więcej.

Największą zmianą w przypadku kontrolera 8BitDo Ultimate 2 Wireless Controller są wspomniane gałki analogowe oparte na technologii TMR (Tunneling Magnetoresistance). W dużym skrócie: jest ona jeszcze lepsza od czujników z efektem Halla, gdyż oferuje precyzyjniejsze odczyty, do działania wymaga mniej energii, a przy tym analogi są równie odporne na zużycie. Kolejnym istotnym, choć mniejszym ulepszeniem - względem poprzednika - jest złącze USB typu C w przypadku odbiornika radiowego. Przyciski spustowe możemy teraz regulować, a dodatkowo na pokład trafiły dwa dodatkowe przyciski (tzw. bumpery), które także można skonfigurować. Oficjalnie wspierane są dwa systemy operacyjne: Android oraz Windows.

8BitDo Ultimate 2 Wireless Controller Kompatybilność Windows 10 (1903) oraz nowsze wersje

Android 9.0 i nowsze odsłony Łączność Radiowa (2,4 GHz), USB typu C, Bluetooth LE Gałki analogowe TMR Częstotliwość raportowania Do 1000 Hz (2,4 GHz i przewodowo) Podświetlenie RGB Gałki analogowe (Fire Ring) Przyciski spustowe Regulowane, oparte o czujniki z efektem Halla Wibracje Tak Oprogramowanie 8BitDo Ultimate Software V2 Wymiary i waga 147 x 103 x 61,3 mm / 246 g Zawartość zestawu Kontroler, stacja dokująca, odbiornik radiowy, przewód USB, instrukcja obsługi Dodatkowe informacje 6-osiowy czujnik ruchu, dwie łopatki z tyłu oraz dwa dodatkowe bumpery Wersje kolorystyczne Biała, Czarna, Fioletowa Cena 59,99 dolarów (76,25 z przesyłką i przewidywanymi opłatami dodatkowymi)

W kwestii łączności możemy również liczyć na moduł Bluetooth. Spotkamy się także z 6-osiowym czujnikiem ruchu. Oprogramowanie 8BitDo Ultimate Software V2 pozwoli nam mapować przyciski, uzyskać większą kontrolę nad gałkami analogowymi oraz przyciskami spustowymi, dostosować poziom wibracji i podświetlenie RGB, a także ustawić makra. Z pewnością przydatnym dodatkiem będzie stacja dokująca. Nowość jest dostępna do kupienia w oficjalnym sklepie internetowym producenta, a całkowity koszt powinien oscylować w okolicach 300 zł.

