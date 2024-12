8BitDo Ultimate Mini Wired Controller for Xbox - niewielki kontroler do gier, który oferuje nietypowe podświetlenie RGB

Firma 8BitDo wprowadziła do sprzedaży nowe akcesorium dla graczy, jakim jest tytułowy kontroler Ultimate Mini Wired Controller for Xbox. Jak wskazuje jego nazwa mamy do czynienia z modelem, który skierowano do konsol Microsoftu, jednak skorzystamy z niego również w przypadku pecetów z Windowsem na pokładzie. Nowość wyróżnia się niewielkim rozmiarem, więc okaże się ciekawym wyborem dla osób z mniejszymi dłońmi, a zarazem oferuje nietuzinkowe podświetlenie RGB.

8BitDo Ultimate Mini Wired Controller for Xbox wkracza do sprzedaży. Tym razem chińska firma stworzyła kontroler dla graczy z mniejszymi dłońmi, który wyróżnia się ciekawym systemem podświetlenia RGB.

Nowość od 8BitDo wyróżnia się nie tylko swoim stylem, ale i rozmiarem. Jak wspomniano, model dedykowany jest osobom o mniejszych dłoniach, więc może się okazać lepszym wyborem dla dzieci i nastolatków. W oczy szczególnie rzuca się podświetlenie RGB, które oferuje wiele trybów i może reagować na akcje podejmowane przez użytkownika. Jest bowiem w stanie śledzić ruch gałki analogowej i świecić tylko w miejscu, na które ona wskazuje, a przy tym odwzoruje to, w jakim stopniu wciśnięty jest przycisk spustowy. Napomknięte elementy oparto o czujniki z efektem Halla, więc nie trzeba się martwić o ich szybkie zużycie.

8BitDo Ultimate Mini Wired Controller for Xbox Kompatybilność Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 (1903+) Łączność USB typu C Długość przewodu 2,5 m Dodatkowe złącza Audio-Jack 3,5 mm (wsparcie dla CTIA) Wymiary i waga 135,2 x 95,4 x 58,6 mm / 198,6 g Cechy specjalne Gałki analogowe i przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, podświetlane gałki (RGB), oficjalnie licencjonowany kontroler Xbox Wersje kolorystyczne Translucent White, Translucent Pink, Translucent Green Cena 34,99 dolarów (darmowa przesyłka; kwota bez podatków - w tym przypadku ok. 8 dolarów)



Po lewej 8BitDo Ultimate C, po prawej 8BitDo Ultimate Mini Wired Controller for Xbox

Kontroler dla graczy Ultimate Mini Wired Controller for Xbox występuje w trzech wersjach kolorystycznych, z których każda zapewnia półprzezroczystą obudowę. Skorzystamy z niego zarówno na konsoli Xbox One oraz rodzinie Xbox Series, jak i na komputerach z Windowsem 10, a także 11. Niestety możemy liczyć jedynie na połączenie przewodowe poprzez gniazdo USB typu C. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym modelem, to musimy skierować się na oficjalną stronę internetową producenta. Wysyłka co prawda jest darmowa, ale trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami, które mogą zostać naliczone po drodze.

