Test ASUS Zenbook Duo z procesorem Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H. Laptop, który nie przeszedł wszystkich naszych testów

Intel na początku tego roku pokazał swoje najnowsze procesory dla laptopów - Arrow Lake-HX oraz Arrow Lake-H. Ta pierwsza grupa to stricte desktopowe układy Core Ultra 200S, tyle że przeniesione do notebooków, tych najmocniejszych - przygotowanych z myślą o grach czy wymagającej pracy w aplikacjach kreatywnych. Arrow Lake-H korzysta z kompletnie innej budowy, posiada również mocniejszy układ graficzny. Te procesory wykorzystywane są m.in. w ultrabookach czy nawet (nie)zwykłych laptopach. Z możliwości Arrow Lake-H korzysta również firma ASUS, która zdecydowała się zaimplementować jeden z takich układów do swojego hybrydowego notebooka Zenbook Duo. Posiada on dwa ekrany OLED, ma świetną jakość wykonania... a mimo wszystko doszło do sytuacji, w której sprzęt nie przeszedł wszystkich testów z obecnej procedury testowej. Co tu się w ogóle wydarzyło?

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook Duo (2025) to najnowsza wersja hybrydowego notebooka, który posiada dwa wyświetlacze. Jeden umieszczony jest w standardowym dla laptopa miejscu, a więc w górnej pokrywie. Drugi otacza palmrest, a pod nim znajduje się system chłodzenia i wszystkie inne komponenty. W zestawie jest również klawiatura, która można zamontować na ekranie, tworząc w ten sposób tradycyjnego laptopa. Producent stawia tutaj na wysokiej klasy komponenty, stąd np. obecność dwóch matryc OLED, każda o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i przy 120 Hz częstotliwości odświeżania. Procesor to 16-rdzeniowa jednostka, a do tego dochodzi całkiem niezły, zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140T. Na pozór wszystko gra, a jednak sprzęt ma swoje minusy, przez co nie jest przeze mnie zalecany do bardziej obciążeniowych zadań. Poniżej jeszcze kilka słów na temat architektury procesorów Intel Arrow Lake.

ASUS Zenbook Duo (2025) to najnowsza wersja dwuekranowego laptopa, tym razem wyposażonego w procesor Intel Core Ultra 9 285H.

Rdzeń Lion Cove doczekał się wielu modyfikacji, stając się najbardziej złożonym rdzeń x86 w historii Intela. Poszerzony został front-end, gdzie teraz znajdziemy nawet 8-krotnie powiększony blok predykcji. Front-end oferuje teraz 8-drożny dekoder i 12-drożny μOP Cache (zwiększenie Micro-ops z 14 w Golden Cove do 20 w Lion Cove). W silniku Out of Order kompletnie rozdzielono bloki INT oraz VEC, nadając im całkowicie osobne harmonogramy, ale jednocześnie z możliwością bardziej efektywnego ich rozwijania w przyszłych mikroarchitekturach, w zależności od potrzeb. W przypadku silnika Out of Order, zwiększono (wszystkie zmiany są porównywane z rdzeniem Redwood Cove w Meteor Lake) Dispatch/Rename z 6 do 8, Wide Retirment z 8 do 12, a jedna z większych zmian to znaczące powiększenie portów wykonawczych - z 12 do 18. Mocno powiększono również zestaw instrukcji w oknie, a które mogą być poza kolejką (z 512 w Redwood Cove do 576 w Lion Cove). Powiększono również bloki dla liczb całkowitych - z 5 do 6. Do tego dochodzi także więcej instrukcji jump units oraz shift units, w obu przypadkach z 2 do 3, a także instrukcji typu MUL z jednej do trzech (64x64>64). Mocno przebudowano podsystem pamięci cache, wprowadzając do Lion Cove pamięć typu L0, działającej na podobnej zasadzie co dotychczasowy L1 i o pojemności 48 KB. Pamięć cache L1 w nowym rdzeniu Performance charakteryzuje się teraz dziewięcioma cyklami od momentu uruchomienia obciążenia do faktycznego wykorzystania danych, a pojemność L1 wynosi 192 KB. Cache L2 wynosi 3 MB na rdzeń, z kolei cache L3 wynosi tutaj 24 MB.

Intel Core Ultra 9 285H Intel Core Ultra 9 185H Qualcomm Snapdragon X Elite AMD Ryzen AI 9 HX 370 Generacja Arrow Lake Meteor Lake Snapdragon X 1.gen Strix Point Architektura Lion Cove (CPU)

Skymont (CPU)

Xe-LPG+ (GPU) Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Oryon (CPU)

Adreno X1 (GPU) Zen 5, Zen 5c (CPU)

RDNA 3.5 (GPU) Litografia TSMC N3B Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) TSMC N4 TSMC N4P Rdzenie / wątki 16C/16T 16C/22T 12C/12T 12C/24T Konfiguracja rdzeni 6C/6T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 12C/12T 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c Taktowanie bazowe 2,9 GHz (P-Core)

2,7 GHz (E-Core)

1,0 GHz (LP E-Core) 2,3 GHz (P-Core)

1,8 GHz (E-Core)

1,0 GHz (LP E-Core) 3,4 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,4 GHz (P-Core)

4,5 GHz (E-Core)

2,5 GHz (LP-Core) 5,1 GHz (P-Core)

3,8 GHz (E-Core)

2,5 GHz (LP E-Core) Do 3,8 GHz (All core)

Do 4,2 GHz (2 rdzenie) 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC 140T Intel ARC Graphics Qualcomm Adreno X1 AMD Radeon 890M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 8 Xe-Core

1024 SP 6 klastrów

1536 SP 16 CU

1024 SP Taktowanie iGPU 2350 MHz 2350 MHz Do 1500 MHz Do 2900 MHz Kontroler pamięci DDR5 6400 MHz

LPDDR5X 8400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5X 8448 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7500 MHz Maks. RAM Do 128 GB Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU 3.gen Intel NPU 3.gen Qualcomm Hexagon Ryzen AI (XDNA 2) TDP (PL1) 45 W 45 W 12 - 45 W 15 - 54 W PL2 115 W 115 W 45 - 80 W 15 - 54 W

Rdzeń Skymont charakteryzuje się m.in. poszerzoną, 128-bajtową predykcją oraz znacznie przyspieszonym wyszukiwaniem kolejnych instrukcji. Wprowadzono 9-drożny dekoder (w systemie 3x3), co stanowi 50% wzrost liczby klastrów w porównaniu do poprzedniej generacji Efficient Core. Powiększono kolejkowanie μOP Queue z 64 do 96 wejść. Silnik Out-of-Order posiada teraz szerszy Allocate / Rename (z 6-drożnego w Crestmont do 8-drożnego w Skymont), dwukrotnie szerszy Retire (z 8-drożnego w Crestmont do 16-drożnego w Skymont). Out-of-Order charakteryzuje się teraz znacznie powiększonym oknem dla zestawu instrukcji (z 256 wejść w Crestmont do 416 w Skymont). Skymont otrzymał łącznie 26 portów Dispatch, w tym 8 ALU dla liczb całkowitych oraz trzy typu Jump. Efficient Core oferuje zmniejszone opóźnienia dzięki wsparciu dla instrukcji FMUL (zwielokrotnienie operacji typu FP64), FADD (dodanie 64-bitowych operacji podwójnej precyzji w rejestrze zmiennoprzecinkowym) oraz FMA (instrukcje do wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Skymont otrzymał również natywną obsługę zaokrąglania w operacjach zmiennoprzecinkowych. Zwiększono ponadto wydajność dla obliczeń AI, dzięki dodatkowym jednostkom wykonawczym. Procesor Intel Core Ultra 9 285H to flagowy model z serii Arrow Lake-H, jednak jego możliwości są ograniczone względem specyfikacji i ma to związek z obniżeniem limitów mocy. W ASUS Zenbook Duo pracuje on z mocą od 35 do 45 W, częściej jednak na poziomie 35 W. Według oficjalnej specyfikacji, PL1 wynosi 45 W, natomiast w PL2 limity mogą być podwyższone do 115 W. Procesor sparowano z 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-7467, pracującej w trybie Dual Channel.