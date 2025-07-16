Test ASUS Zenbook Duo z procesorem Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H. Laptop, który nie przeszedł wszystkich naszych testów
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS Zenbook Duo - Dwa ekrany OLED i procesor Intel Core Ultra 9 285H
- 2 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS Zenbook Duo - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość ekranu
- 5 - Test ASUS Zenbook Duo - Miejsca testowe w grach
- 6 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread
- 10 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread
- 11 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Single Thread
- 12 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Multi Thread
- 13 - Test ASUS Zenbook Duo - CrossMark
- 14 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr
- 15 - Test ASUS Zenbook Duo - 3D Particle Movement
- 16 - Test ASUS Zenbook Duo - DigiCortex
- 17 - Test ASUS Zenbook Duo - Corona
- 18 - Test ASUS Zenbook Duo - V-Ray
- 19 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Duży plik)
- 20 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Małe pliki)
- 21 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Wydajność kompresji / dekompresji)
- 22 - Test ASUS Zenbook Duo - Handbrake
- 23 - Test ASUS Zenbook Duo - POV-Ray
- 24 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (CPU)
- 25 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (Memory)
- 26 - Test ASUS Zenbook Duo - Blender 4.2
- 27 - Test ASUS Zenbook Duo - VeraCrypt
- 28 - Test ASUS Zenbook Duo - y-cruncher
- 29 - Test ASUS Zenbook Duo - Kraken Javscript
- 30 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS Zenbook Duo - Wydajność AI Neural Engine
- 32 - Test ASUS Zenbook Duo - UL Procyon Stable Diffusion 1.5
- 33 - Test ASUS Zenbook Duo - Blackmagic RAW Speed
- 34 - Test ASUS Zenbook Duo - Visual Studio 2022
- 35 - Test ASUS Zenbook Duo - Unigine Valley
- 36 - Test ASUS Zenbook Duo - Assassin's Creed Mirage
- 37 - Test ASUS Zenbook Duo - Call of Duty: Modern Warfare II
- 38 - Test ASUS Zenbook Duo - Counter-Strike 2
- 39 - Test ASUS Zenbook Duo - Control
- 40 - Test ASUS Zenbook Duo - Cyberpunk 2077
- 41 - Test ASUS Zenbook Duo - Diablo IV
- 42 - Test ASUS Zenbook Duo - DOOM Eternal
- 43 - Test ASUS Zenbook Duo - Elden Ring
- 44 - Test ASUS Zenbook Duo - Forza Horizon 5
- 45 - Test ASUS Zenbook Duo - GTA V
- 46 - Test ASUS Zenbook Duo - Marvel's Spider-Man Remastered
- 47 - Test ASUS Zenbook Duo - Red Dead Redemption 2
- 48 - Test ASUS Zenbook Duo - Resident Evil 4
- 49 - Test ASUS Zenbook Duo - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 50 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury podzespołów
- 51 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury obudowy
- 52 - Test ASUS Zenbook Duo - Głośność urządzenia
- 53 - Test ASUS Zenbook Duo - Pobór mocy
- 54 - Test ASUS Zenbook Duo - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 55 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr (akumulator)
- 56 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread (akumulator)
- 57 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread (akumulator)
- 58 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365 (akumulator)
- 59 - Test ASUS Zenbook Duo - Podsumowanie
Intel na początku tego roku pokazał swoje najnowsze procesory dla laptopów - Arrow Lake-HX oraz Arrow Lake-H. Ta pierwsza grupa to stricte desktopowe układy Core Ultra 200S, tyle że przeniesione do notebooków, tych najmocniejszych - przygotowanych z myślą o grach czy wymagającej pracy w aplikacjach kreatywnych. Arrow Lake-H korzysta z kompletnie innej budowy, posiada również mocniejszy układ graficzny. Te procesory wykorzystywane są m.in. w ultrabookach czy nawet (nie)zwykłych laptopach. Z możliwości Arrow Lake-H korzysta również firma ASUS, która zdecydowała się zaimplementować jeden z takich układów do swojego hybrydowego notebooka Zenbook Duo. Posiada on dwa ekrany OLED, ma świetną jakość wykonania... a mimo wszystko doszło do sytuacji, w której sprzęt nie przeszedł wszystkich testów z obecnej procedury testowej. Co tu się w ogóle wydarzyło?
Autor: Damian Marusiak
ASUS Zenbook Duo (2025) to najnowsza wersja hybrydowego notebooka, który posiada dwa wyświetlacze. Jeden umieszczony jest w standardowym dla laptopa miejscu, a więc w górnej pokrywie. Drugi otacza palmrest, a pod nim znajduje się system chłodzenia i wszystkie inne komponenty. W zestawie jest również klawiatura, która można zamontować na ekranie, tworząc w ten sposób tradycyjnego laptopa. Producent stawia tutaj na wysokiej klasy komponenty, stąd np. obecność dwóch matryc OLED, każda o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i przy 120 Hz częstotliwości odświeżania. Procesor to 16-rdzeniowa jednostka, a do tego dochodzi całkiem niezły, zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140T. Na pozór wszystko gra, a jednak sprzęt ma swoje minusy, przez co nie jest przeze mnie zalecany do bardziej obciążeniowych zadań. Poniżej jeszcze kilka słów na temat architektury procesorów Intel Arrow Lake.
ASUS Zenbook Duo (2025) to najnowsza wersja dwuekranowego laptopa, tym razem wyposażonego w procesor Intel Core Ultra 9 285H.
Rdzeń Lion Cove doczekał się wielu modyfikacji, stając się najbardziej złożonym rdzeń x86 w historii Intela. Poszerzony został front-end, gdzie teraz znajdziemy nawet 8-krotnie powiększony blok predykcji. Front-end oferuje teraz 8-drożny dekoder i 12-drożny μOP Cache (zwiększenie Micro-ops z 14 w Golden Cove do 20 w Lion Cove). W silniku Out of Order kompletnie rozdzielono bloki INT oraz VEC, nadając im całkowicie osobne harmonogramy, ale jednocześnie z możliwością bardziej efektywnego ich rozwijania w przyszłych mikroarchitekturach, w zależności od potrzeb. W przypadku silnika Out of Order, zwiększono (wszystkie zmiany są porównywane z rdzeniem Redwood Cove w Meteor Lake) Dispatch/Rename z 6 do 8, Wide Retirment z 8 do 12, a jedna z większych zmian to znaczące powiększenie portów wykonawczych - z 12 do 18. Mocno powiększono również zestaw instrukcji w oknie, a które mogą być poza kolejką (z 512 w Redwood Cove do 576 w Lion Cove). Powiększono również bloki dla liczb całkowitych - z 5 do 6. Do tego dochodzi także więcej instrukcji jump units oraz shift units, w obu przypadkach z 2 do 3, a także instrukcji typu MUL z jednej do trzech (64x64>64). Mocno przebudowano podsystem pamięci cache, wprowadzając do Lion Cove pamięć typu L0, działającej na podobnej zasadzie co dotychczasowy L1 i o pojemności 48 KB. Pamięć cache L1 w nowym rdzeniu Performance charakteryzuje się teraz dziewięcioma cyklami od momentu uruchomienia obciążenia do faktycznego wykorzystania danych, a pojemność L1 wynosi 192 KB. Cache L2 wynosi 3 MB na rdzeń, z kolei cache L3 wynosi tutaj 24 MB.
|Intel Core Ultra 9 285H
|Intel Core Ultra 9 185H
|Qualcomm Snapdragon X Elite
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|Generacja
|Arrow Lake
|Meteor Lake
|Snapdragon X 1.gen
|Strix Point
|Architektura
|Lion Cove (CPU)
Skymont (CPU)
Xe-LPG+ (GPU)
|Redwood Cove (CPU)
Crestmont (CPU)
Xe-LPG (GPU)
|Oryon (CPU)
Adreno X1 (GPU)
|Zen 5, Zen 5c (CPU)
RDNA 3.5 (GPU)
|Litografia
|TSMC N3B
|Intel 4 (CPU)
TSMC N5 (GPU)
|TSMC N4
|TSMC N4P
|Rdzenie / wątki
|16C/16T
|16C/22T
|12C/12T
|12C/24T
|Konfiguracja rdzeni
|6C/6T - P-Core
8C/8T - E-Core
2C/2T - E-Core (SoC)
|6C/12T - P-Core
8C/8T - E-Core
2C/2T - E-Core (SoC)
|12C/12T
|4C/8T - Zen 5
8C/16T - Zen 5c
|Taktowanie bazowe
|2,9 GHz (P-Core)
2,7 GHz (E-Core)
1,0 GHz (LP E-Core)
|2,3 GHz (P-Core)
1,8 GHz (E-Core)
1,0 GHz (LP E-Core)
|3,4 GHz
|2,0 GHz
|Taktowanie Turbo
|5,4 GHz (P-Core)
4,5 GHz (E-Core)
2,5 GHz (LP-Core)
|5,1 GHz (P-Core)
3,8 GHz (E-Core)
2,5 GHz (LP E-Core)
|Do 3,8 GHz (All core)
Do 4,2 GHz (2 rdzenie)
|5,1 GHz
|Układ graficzny
|Intel ARC 140T
|Intel ARC Graphics
|Qualcomm Adreno X1
|AMD Radeon 890M
|Budowa iGPU
|8 Xe-Core
1024 SP
|8 Xe-Core
1024 SP
|6 klastrów
1536 SP
|16 CU
1024 SP
|Taktowanie iGPU
|2350 MHz
|2350 MHz
|Do 1500 MHz
|Do 2900 MHz
|Kontroler pamięci
|DDR5 6400 MHz
LPDDR5X 8400 MHz
|DDR5 5600 MHz
LPDDR5X 7467 MHz
|LPDDR5X 8448 MHz
|DDR5 5600 MHz
LPDDR5X 7500 MHz
|Maks. RAM
|Do 128 GB
|Do 96 GB (DDR5)
Do 64 GB (LPDDR5X)
|Do 64 GB
|Do 256 GB
|Układ AI
|Intel NPU 3.gen
|Intel NPU 3.gen
|Qualcomm Hexagon
|Ryzen AI (XDNA 2)
|TDP (PL1)
|45 W
|45 W
|12 - 45 W
|15 - 54 W
|PL2
|115 W
|115 W
|45 - 80 W
|15 - 54 W
Rdzeń Skymont charakteryzuje się m.in. poszerzoną, 128-bajtową predykcją oraz znacznie przyspieszonym wyszukiwaniem kolejnych instrukcji. Wprowadzono 9-drożny dekoder (w systemie 3x3), co stanowi 50% wzrost liczby klastrów w porównaniu do poprzedniej generacji Efficient Core. Powiększono kolejkowanie μOP Queue z 64 do 96 wejść. Silnik Out-of-Order posiada teraz szerszy Allocate / Rename (z 6-drożnego w Crestmont do 8-drożnego w Skymont), dwukrotnie szerszy Retire (z 8-drożnego w Crestmont do 16-drożnego w Skymont). Out-of-Order charakteryzuje się teraz znacznie powiększonym oknem dla zestawu instrukcji (z 256 wejść w Crestmont do 416 w Skymont). Skymont otrzymał łącznie 26 portów Dispatch, w tym 8 ALU dla liczb całkowitych oraz trzy typu Jump. Efficient Core oferuje zmniejszone opóźnienia dzięki wsparciu dla instrukcji FMUL (zwielokrotnienie operacji typu FP64), FADD (dodanie 64-bitowych operacji podwójnej precyzji w rejestrze zmiennoprzecinkowym) oraz FMA (instrukcje do wykonywania operacji mnożenia i dodawania). Skymont otrzymał również natywną obsługę zaokrąglania w operacjach zmiennoprzecinkowych. Zwiększono ponadto wydajność dla obliczeń AI, dzięki dodatkowym jednostkom wykonawczym. Procesor Intel Core Ultra 9 285H to flagowy model z serii Arrow Lake-H, jednak jego możliwości są ograniczone względem specyfikacji i ma to związek z obniżeniem limitów mocy. W ASUS Zenbook Duo pracuje on z mocą od 35 do 45 W, częściej jednak na poziomie 35 W. Według oficjalnej specyfikacji, PL1 wynosi 45 W, natomiast w PL2 limity mogą być podwyższone do 115 W. Procesor sparowano z 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-7467, pracującej w trybie Dual Channel.
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- SPIS TREŚCI -
- 1 - Test ASUS Zenbook Duo - Dwa ekrany OLED i procesor Intel Core Ultra 9 285H
- 2 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość wykonania
- 3 - Test ASUS Zenbook Duo - Specyfikacja techniczna
- 4 - Test ASUS Zenbook Duo - Jakość ekranu
- 5 - Test ASUS Zenbook Duo - Miejsca testowe w grach
- 6 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Night Raid
- 7 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Time Spy
- 8 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DMark Steel Nomad Light
- 9 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread
- 10 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread
- 11 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Single Thread
- 12 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench 2024 Multi Thread
- 13 - Test ASUS Zenbook Duo - CrossMark
- 14 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr
- 15 - Test ASUS Zenbook Duo - 3D Particle Movement
- 16 - Test ASUS Zenbook Duo - DigiCortex
- 17 - Test ASUS Zenbook Duo - Corona
- 18 - Test ASUS Zenbook Duo - V-Ray
- 19 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Duży plik)
- 20 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Małe pliki)
- 21 - Test ASUS Zenbook Duo - 7-zip (Wydajność kompresji / dekompresji)
- 22 - Test ASUS Zenbook Duo - Handbrake
- 23 - Test ASUS Zenbook Duo - POV-Ray
- 24 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (CPU)
- 25 - Test ASUS Zenbook Duo - Performance Test (Memory)
- 26 - Test ASUS Zenbook Duo - Blender 4.2
- 27 - Test ASUS Zenbook Duo - VeraCrypt
- 28 - Test ASUS Zenbook Duo - y-cruncher
- 29 - Test ASUS Zenbook Duo - Kraken Javscript
- 30 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365
- 31 - Test ASUS Zenbook Duo - Wydajność AI Neural Engine
- 32 - Test ASUS Zenbook Duo - UL Procyon Stable Diffusion 1.5
- 33 - Test ASUS Zenbook Duo - Blackmagic RAW Speed
- 34 - Test ASUS Zenbook Duo - Visual Studio 2022
- 35 - Test ASUS Zenbook Duo - Unigine Valley
- 36 - Test ASUS Zenbook Duo - Assassin's Creed Mirage
- 37 - Test ASUS Zenbook Duo - Call of Duty: Modern Warfare II
- 38 - Test ASUS Zenbook Duo - Counter-Strike 2
- 39 - Test ASUS Zenbook Duo - Control
- 40 - Test ASUS Zenbook Duo - Cyberpunk 2077
- 41 - Test ASUS Zenbook Duo - Diablo IV
- 42 - Test ASUS Zenbook Duo - DOOM Eternal
- 43 - Test ASUS Zenbook Duo - Elden Ring
- 44 - Test ASUS Zenbook Duo - Forza Horizon 5
- 45 - Test ASUS Zenbook Duo - GTA V
- 46 - Test ASUS Zenbook Duo - Marvel's Spider-Man Remastered
- 47 - Test ASUS Zenbook Duo - Red Dead Redemption 2
- 48 - Test ASUS Zenbook Duo - Resident Evil 4
- 49 - Test ASUS Zenbook Duo - Wiedźmin 3: Dziki Gon
- 50 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury podzespołów
- 51 - Test ASUS Zenbook Duo - Temperatury obudowy
- 52 - Test ASUS Zenbook Duo - Głośność urządzenia
- 53 - Test ASUS Zenbook Duo - Pobór mocy
- 54 - Test ASUS Zenbook Duo - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym
- 55 - Test ASUS Zenbook Duo - 3DF Zephyr (akumulator)
- 56 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Single Thread (akumulator)
- 57 - Test ASUS Zenbook Duo - Cinebench R23 Multi Thread (akumulator)
- 58 - Test ASUS Zenbook Duo - Microsoft 365 (akumulator)
- 59 - Test ASUS Zenbook Duo - Podsumowanie