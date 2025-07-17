Test klawiatury mechanicznej Hator Rockfall 3 TKL Wireless - Bezprzewodowa łączność, nakładki PBT, wytłumienie i hot-swap

Ostatnimi czasy producenci klawiatur mechanicznych chętnie wprowadzają modele bazujące na mocowaniu uszczelkowym (gasket mount), co pozwala wyciszyć pracę urządzenia kosztem mniejszej sztywności, aczkolwiek zagorzałych zwolenników takiego rozwiązania nie brakuje. Jednocześnie postępuje popularyzacja konstrukcji TKL, najczęściej połączonych z możliwością komunikacji bezprzewodowej oraz oryginalnym wzornictwem. Powyższe kryteria idealnie spełnia recenzowany Hator Rockfall 3 TKL Wireless, najnowsza klawiatura mechaniczna w portfolio firmy. Urządzenie wykorzystuje niestandardowe nakładki PBT, autorskie przełączniki, system hot-swap oraz oprogramowanie z poziomu przeglądarki internetowej.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa to urządzenie dość skomplikowane oraz występujące w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami magnetycznymi, mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Samych switchy mechanicznych istnieją dziesiątki, co diametralnie zmienia charakterystykę produktu. Dochodzą jeszcze kwestie funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych i oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien pozostać jednak rodzaj użytych przełączników oraz gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Hator Rockfall 3 TKL Wireless jest bardzo dobrze wyposażoną klawiaturą mechaniczną - posiada funkcję hot-swap, wytłumiony korpus, autorskie przełączniki, nakładki PBT o profilu OMA i łączność bezprzewodową.

Hator Rockfall 3 TKL Wireless to kompaktowa klawiatura mechaniczna ukierunkowana na zastosowania gamingowe, ponieważ sprzęt pozbawiono bloku numerycznego, co owocuje większą ilością miejsca dla myszki. Ułatwia to również przenoszenie urządzenia czemu dodatkowo sprzyja możliwość pracy bezprzewodowej i odpinany przewód USB-C. Hator Rockfall 3 TKL Wireless charakteryzuje się kontrastową czarno-białą kolorystyką, występując zresztą wyłącznie w prezentowanym wariancie, przypominającym wybrane konstrukcje Redragon i Dark Project. Producent udostępnił jeden wariant przełączników mechanicznych - Hator Aurum Orange Linear - będących autorskimi liniowymi modelami o żywotności 70 milionów wciśnięć. Klawiatura posiada również wysoce pożądaną funkcję hot-swap, umożliwiającą błyskawiczną wymianę uszkodzonych switchy albo wstawienie zupełnie innych 3/5-pinowych przełączników.

Hator

Rockfall 3 TKL Wireless Dark Project

ALU87A Onionite Wireless Genesis

Thor 203 TKL Wireless Wymiary 364 x 144 x 44 mm 365 x 137 x 42 mm 363 x 155 x 39 mm Waga 943 gramy 1300 gramów 786 gramy Podkładka - - - Blok numeryczny - - - Przełączniki Hator Aurum Orange G3MS Amber Outemu Red Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Skróty Skróty Skróty Cecha szczególna - - - Akumulator 4000 mAh 4000 mAh 3000 mAh Hot Swap Tak Tak Tak Nakładki PBT ABS ABS Interfejs USB / BT / 2.4 GHz USB / BT / 2.4 GHz USB / BT / 2.4 GHz Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Inny kolor - - Biały Sugerowana cena 399 zł 279 zł 249 zł

Hator Rockfall 3 TKL Wireless jest konstrukcją bazującą na mocowaniu uszczelkowym (gasket mount), gdzie zamiast przykręcania laminatu na sztywno śrubami do spodu obudowy, płytka drukowana spoczywa na kilku uszczelko-sprężynach. Takie rozwiązanie w ograniczonym zakresie wycisza odgłosy korpusu oraz wibracje, aczkolwiek centralna część klawiatury jest znacznie bardziej elastyczna, uginając pod silniejszym naciskiem. Niektórzy doceniają jednak takie właściwości, bowiem miękkość może poprawiać komfort pisania. Hator Rockfall 3 TKL Wireless pracuje w trzech trybach komunikacji - USB / Bluetooth / 2.4 GHz - dysponując wbudowanym akumulatorem o pojemności 4000 mAh. Przysłowiowymi wisienkami na torcie pozostają wielowarstwowe wytłumienie obudowy oraz nakładki o profilu OMA wykonane z tworzywa PBT.