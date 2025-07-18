Test smartfona Motorola moto g56 5G - niedroga opcja dla osób przywiązanych do słuchawek przewodowych i kart microSD

Rynek smartfonów jest dziś bogaty nie tylko w drogie modele z zaawansowanymi aparatami i topowymi procesorami. Z oczywistych względów to o takich urządzeniach rozmawiamy najczęściej, bowiem to one przesuwają granice i zwyczajnie podobają nam się najbardziej, jednak nie możemy zapominać w tym wszystkim o niższych półkach cenowych. W końcu nie każdy ma ochotę wydawać na telefon kilka tysięcy złotych, a często wystarczający okazuje się model już za ok. 1000 zł - wystarczy zresztą popatrzeć na niektóre premiery z ostatnich miesięcy. Takie marki jak CMF by Nothing czy POCO udowodniły już, że można zaoferować w miarę wydajnego, uniwersalnego smartfona dla użytkowników, którzy nie lubią przepłacać. Pytanie tylko, czy na to samo stać dziś Motorolę?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Producent mający na koncie wiele udanych średniaków miał w ostatnich tygodniach bardzo intensywny okres premier. Na rynku pojawiło się kilka modeli z nowej serii edge 60, od razu pokazano też składane smartfony z linii razr 60. Mimo wszystko oferta na ten rok nadal nie została wyczerpana. Nadal nie wiemy, czy w portfolio pojawi się typowy konwencjonalny flagowiec z dopiskiem ultra, a poza tym sprzedawane dotychczas tanie modele z serii moto g zaczynają już trącić myszką. Na szczęście wzięto się w końcu również za niższy segment. Pod koniec maja firma zaprezentowała trzy zupełnie nowe smartfony dla mniej wymagających użytkowników: moto g56 5G, moto g86 5G i moto g86 Power 5G. My wzięliśmy na tapet ten pierwszy, wyceniony na 999 zł, który nie tylko przypomina z wyglądu droższe modele edge, ale także wyróżnia się dosyć oryginalną specyfikacją. Czy okaże się warty zakupu?

Tabelka ze specyfikacją mówi nam, że moto g56 5G nie zostanie z miejsca najwydajniejszym czy ogólnie najbardziej atrakcyjnym modelem w cenie do 1000 zł. Mimo to jednak nowość od Motoroli ma prawo się podobać.

Smartfon Motorola moto g56 5G posiada 6,72-calowy ekran LTPS (IPS) 120 Hz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Już sam typ panelu zdradza nam więc, że mamy do czynienia z przedstawicielem niższej półki, choć tak po prawdzie nie trzeba wcale długo szukać w tym budżecie modelu z AMOLED-em... Urządzenie pracuje pod kontrolą procesora MediaTek Dimensity 7060 i 8 GB pamięci RAM, natomiast użytkownik otrzymuje do dyspozycji 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Przyzwoicie prezentuje się konfiguracja aparatów. Zdjęcia zrobimy tu za pomocą głównej jednostki 50 MP Sony LYTIA 600, obiektywu ultraszerokokątnego 8 MP oraz przedniej kamerki 32 MP. Poza tym nieźle na papierze wygląda także bateria 5200 mAh z obsługą ładowania 30 W, obudowa z certyfikatami IP68+IP69 i MIL-STD-810H, slot na kartę microSD, gniazdo mini-jack 3,5 mm czy wsparcie dla standardu eSIM.

Motorola moto g56 5G CMF Phone 2 Pro Samsung Galaxy A26 5G Platforma mobilna Dimensity 7060 Dimensity 7300-Pro Exynos 1380 Procesor graficzny IMG BXM-8-256 Mali-G615 MC2 Mali-G68 MP5 System operacyjny Android 15 z Hello UX Android 15 z NothingOS Android 15 z One UI Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD tak, do 2 TB tak, do 2 TB tak, do 2 TB Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 5, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0, mini-jack USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,72" IPS 120 Hz 6,77" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2392 x 1080 px 2340 x 1080 px Kamera przednia 32 MP 16 MP 13 MP Kamera tylna 50 + 8 MP 50 + 8 + 50 MP 50 + 8 + 2 MP Klasa odporności IP68+IP69 IP54 IP67 Akumulator 5200 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 30 W 33 W 25 W Wymiary obudowy 165,8 x 76,3 x 8,4 mm 164 x 78 x 7,8 mm 164 x 77,5 x 7,7 mm Waga urządzenia 200 g 185 g 200 g Cena 8+256 GB - 999 zł 8+128 GB - 999 zł 6+128 GB - od ok. 950 zł

Już po samych danych w tabelce można się domyślić, że nie będzie to najwydajniejszy ani w ogóle najbardziej atrakcyjny smartfon w tej cenie. Jasne jest, że Dimensity 7060 na pewno nie zaoferuje mocy obliczeniowej na poziomie Dimensity 7300 z POCO X7 czy CMF Phone'a 2 Pro, a dodatkowo uwierać może brak AMOLED-a. Mimo wszystko jednak nowy model Motoroli ma kilka zalet i sumarycznie i tak prezentuje się bardzo ciekawie. Czy może być więc rozsądną alternatywą dla innych popularnych smartfonów w cenie ok. 1000 zł? Za chwilę się o tym przekonacie. Na kolejnych stronach niniejszego artykułu model ten zostanie oceniony w różnych aspektach, aczkolwiek jeśli interesują Was tylko końcowe wnioski, z tego miejsca zapraszam od razu na ostatnią stronę z podsumowaniem.