Meta Quest 3 - oficjalna zapowiedź gogli VR nowej generacji wiąże się również ze sporymi zmianami dla poprzedniego modelu

Wyczekiwane przez wiele osób gogle VR będące następcami szalenie popularnych Meta Quest 2 w końcu zostały oficjalnie zapowiedziane, a poniekąd też zaprezentowane. Wygląd następnej generacji gogli przeznaczonych do wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości został zdradzony już w styczniu bieżącego roku, kiedy to do sieci trafiły nieoficjalne rendery. Teraz otrzymaliśmy także garść oficjalnych informacji odnośnie funkcji oraz pobieżnej specyfikacji sprzętu.

Meta Quest 3 zostały oficjalne zapowiedziane przez Marka Zuckerberga na jego profilach społecznościowych. Wraz z prezentacją wideo oraz nowymi informacjami, nadeszły bardzo dobre wieści odnośnie poprzedniego modelu.

Nowe gogle nazywane są headsetem do mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality), ponieważ dzięki nim będziemy w stanie zanurzyć się nie tylko w wirtualnym świecie, ale także połączyć z nim ten rzeczywisty. Wszystko dzięki nowemu systemowi dwóch 4 MP kamer RGB oraz czujnikowi głębi. Same gogle zostały odchudzone o 40% w stosunku do Meta Quest 2 i prezentują się teraz... na swój sposób ciekawie. Jednak wygląd nie jest najważniejszy. Do wyświetlania obrazu posłużą teraz dwie soczewki typu pancake o wyższej rozdzielczości, niż w jakimkolwiek dostępnym do tej pory headsecie od Mety, choć nie podano dokładnie, o jakich wartościach mowa. Meta Quest Pro ma jednak rozdzielczość 3600 x 1920 px, więc powinniśmy się spodziewać wyższej. Za serce sprzętu, tak jak poprzednio, odpowiadać będzie Qualcomm. Zobaczymy "nową generację Snapdragona", który ma zaoferować dwukrotnie większą moc, jeśli chodzi o wydajność graficzną. Zmian doczekały się również kontrolery - zostały wyposażone w nowe funkcje, a także pozbawione okalających je wcześniej "obręczy". Sterowanie może się odbywać tylko poprzez ruchy naszych rąk, tak samo, jak ma to miejsce w obecnym modelu.

Można przejść do całkiem pozytywnych wieści, jeśli chodzi o gogle Meta Quest 2 - ich cena już 4 czerwca zostanie obniżona do pułapu 299 dolarów za wersję z pamięcią 128 GB oraz analogicznie do 349,99 dolarów w przypadku modelu 256 GB. Dzięki nowemu oprogramowaniu udało się również w tym modelu zwiększyć wydajność procesora o 26%, a także układu graficznego o 19%. Co to oznacza w praktyce? Krótko mówiąc, płynniejszą rozgrywkę oraz bardziej responsywny interfejs, niż do tej pory. Gogle potrafią teraz obsługiwać również dynamiczne skalowanie. Więcej dowiemy się już 17 września, natomiast poznaliśmy cenę przyszłych gogli z numerkiem 3 - 499 dolarów. Wraz z całą prezentację dowiedzieliśmy się o nadchodzących grach oraz aktualizacjach do obecnych tytułów, których jest naprawdę sporo, więc zostaną one wymienione w liście poniżej (Meta Quest 3 będzie wstecznie kompatybilny z całą dotychczasową biblioteką gier VR):

No More Rainbows

Little Cities - Sandbox Update

Death Game Hotel

Ghost Signal: A Stellaris Game - Fleet Expansion

Walkabout Mini Golf - Spring 2023 Update

Onward

Demeo Battles

We Are One

PowerWash Simulator VR

Samba de Amigo

I Expect You To Die 3

Silent Slayer: Vault of the Vampire

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

UNDERDOGS

Rocket Club

Vampire: The Masquerade

Dungeons of Eternity

7th Guest VR

Arizona Sunshine 2

Stranger Things VR

Attack on Titan VR: Unbreakable

Bulletstorm

Asgard's Wrath 2

Źródło: Meta