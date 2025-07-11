Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Nauka i technika

Crew Dragon z zapasowym systemem lądowania i kompozytową osłoną termiczną. SpaceX i NASA szykują się do historycznego startu

Maciej Lewczuk | 11-07-2025 13:35 |

Crew Dragon z zapasowym systemem lądowania i kompozytową osłoną termiczną. SpaceX i NASA szykują się do historycznego startuSpaceX i NASA przygotowują się do historycznego momentu w programie Commercial Crew Program. Kapsuła Crew Dragon Endeavour ma po raz szósty wystartować w kosmos, co będzie rekordowym osiągnięciem dla tej technologii. Amerykańska agencja kosmiczna wraz z firmą Elona Muska wprowadzają nowe ulepszenia techniczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i trwałość statków kosmicznych. Misja ma ruszyć pod koniec lipca 2025 roku.

70% komponentów statku będzie w pełni certyfikowanych do wykonania 15 lotów, podczas gdy certyfikaty pozostałych elementów będą obejmować od sześciu do 15 misji - Sarah Walker, dyrektor w SpaceX.

Crew Dragon z zapasowym systemem lądowania i kompozytową osłoną termiczną. SpaceX i NASA szykują się do historycznego startu [1]

Netflix sięga w kosmos. Materiały NASA+ już latem 2025 z transmisją startów rakiet i widokami Ziemi z ISS

Misja Crew-11 będzie pierwszym przypadkiem, gdy kapsuła Crew Dragon Endeavour zostanie wykorzystana po raz szósty w programie Commercial Crew. Jej start zaplanowano na 31 lipca 2025 roku z platformy LC-39A w Kennedy Space Center na Florydzie. Endeavour, która debiutowała podczas misji Demo-2 w maju 2020 roku, stanie się najczęściej używaną kapsułą w całej flocie SpaceX. NASA i SpaceX przed historycznym lotem wprowadzają ważne ulepszenia techniczne. Nowe, wzmocnione spadochrony Drogue 3.1 poprawią bezpieczeństwo podczas lądowania. Firma Elona Muska zaprojektowała również całkowicie nową kompozytową osłonę termiczną, która zastępuje poprzednią wersję, która była dość trudna w produkcji. Nowa osłona oferuje lepsze właściwości strukturalne, jest odporniejsza na wysokie temperatury, dzięki czemu umożliwia wyższą prędkość lądowania.

Crew Dragon z zapasowym systemem lądowania i kompozytową osłoną termiczną. SpaceX i NASA szykują się do historycznego startu [2]

Pierwszy drewniany satelita poleciał w kosmos. Japońskie dzieło sprawdzi, jak drewno radzi sobie w ekstremalnych warunkach

Program Commercial Crew, o którym informowaliśmy przy okazji pierwszych sukcesów misji Demo-2 w 2020 roku, rozwija się w kierunku długoterminowej eksploatacji statków kosmicznych. NASA współpracuje z SpaceX nad certyfikacją Crew Dragon do aż 15 misji zamiast dotychczasowych 5. Według Sary Walker z SpaceX, 70 proc. komponentów statku jest już gotowych do certyfikacji na 15 lotów. Pozostałe elementy, w tym struktury spawane i przewody helowe, wymagają dalszych testów. SpaceX dodał również system lądowania propulsywnego, jako zabezpieczenie w przypadku awarii wszystkich spadochronów. Silniki Super Draco mogą teraz automatycznie aktywować się podczas awaryjnego lądowania. Ta funkcja została wprowadzona po rekomendacjach NASA dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa misji. Agencja planuje również wydłużenie czasu misji z obecnych 6 miesięcy do 8 miesięcy, co pozwoli efektywniej wykorzystać załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Źródło: NASA, SpaceX
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

D-Wave pokazuje swoją broń w wyścigu kwantowym. Kubity dual-rail trafiają na pierwszy plan

D-Wave pokazuje swoją broń w wyścigu kwantowym. Kubity dual-rail trafiają na pierwszy plan

15
Gemini Robotics 2 - robot poprawia błąd w locie zamiast zaczynać zadanie od nowa. Apollo 2 i Franka F3 Duo w akcji

Gemini Robotics 2 - robot poprawia błąd w locie zamiast zaczynać zadanie od nowa. Apollo 2 i Franka F3 Duo w akcji

7
Komputer kwantowy z 18-kubitowym procesorem krzemowym sam sobą zarządza. HRL pokazuje, jak to wygląda w praktyce

Komputer kwantowy z 18-kubitowym procesorem krzemowym sam sobą zarządza. HRL pokazuje, jak to wygląda w praktyce

7
TSMC osiąga kolejny kamień milowy w produkcji wafli krzemowych 2 nm w Fab 20 na Tajwanie

TSMC osiąga kolejny kamień milowy w produkcji wafli krzemowych 2 nm w Fab 20 na Tajwanie

8
Współtwórca Neuralinka rzuca wyzwanie Elonowi Muskowi. Jego implant do oka właśnie podbija Europę

Współtwórca Neuralinka rzuca wyzwanie Elonowi Muskowi. Jego implant do oka właśnie podbija Europę

21
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.