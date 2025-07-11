Crew Dragon z zapasowym systemem lądowania i kompozytową osłoną termiczną. SpaceX i NASA szykują się do historycznego startu

SpaceX i NASA przygotowują się do historycznego momentu w programie Commercial Crew Program. Kapsuła Crew Dragon Endeavour ma po raz szósty wystartować w kosmos, co będzie rekordowym osiągnięciem dla tej technologii. Amerykańska agencja kosmiczna wraz z firmą Elona Muska wprowadzają nowe ulepszenia techniczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i trwałość statków kosmicznych. Misja ma ruszyć pod koniec lipca 2025 roku.

70% komponentów statku będzie w pełni certyfikowanych do wykonania 15 lotów, podczas gdy certyfikaty pozostałych elementów będą obejmować od sześciu do 15 misji - Sarah Walker, dyrektor w SpaceX.

Misja Crew-11 będzie pierwszym przypadkiem, gdy kapsuła Crew Dragon Endeavour zostanie wykorzystana po raz szósty w programie Commercial Crew. Jej start zaplanowano na 31 lipca 2025 roku z platformy LC-39A w Kennedy Space Center na Florydzie. Endeavour, która debiutowała podczas misji Demo-2 w maju 2020 roku, stanie się najczęściej używaną kapsułą w całej flocie SpaceX. NASA i SpaceX przed historycznym lotem wprowadzają ważne ulepszenia techniczne. Nowe, wzmocnione spadochrony Drogue 3.1 poprawią bezpieczeństwo podczas lądowania. Firma Elona Muska zaprojektowała również całkowicie nową kompozytową osłonę termiczną, która zastępuje poprzednią wersję, która była dość trudna w produkcji. Nowa osłona oferuje lepsze właściwości strukturalne, jest odporniejsza na wysokie temperatury, dzięki czemu umożliwia wyższą prędkość lądowania.

Program Commercial Crew, o którym informowaliśmy przy okazji pierwszych sukcesów misji Demo-2 w 2020 roku, rozwija się w kierunku długoterminowej eksploatacji statków kosmicznych. NASA współpracuje z SpaceX nad certyfikacją Crew Dragon do aż 15 misji zamiast dotychczasowych 5. Według Sary Walker z SpaceX, 70 proc. komponentów statku jest już gotowych do certyfikacji na 15 lotów. Pozostałe elementy, w tym struktury spawane i przewody helowe, wymagają dalszych testów. SpaceX dodał również system lądowania propulsywnego, jako zabezpieczenie w przypadku awarii wszystkich spadochronów. Silniki Super Draco mogą teraz automatycznie aktywować się podczas awaryjnego lądowania. Ta funkcja została wprowadzona po rekomendacjach NASA dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa misji. Agencja planuje również wydłużenie czasu misji z obecnych 6 miesięcy do 8 miesięcy, co pozwoli efektywniej wykorzystać załogi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Źródło: NASA, SpaceX