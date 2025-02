Apple Vision Pro CVR Edition - bajecznie bogata edycja headsetu, która zabierze twój portfel do innego wymiaru

Firma Caviar znana jest na całym świecie ze sprzedaży luksusowych wersji popularnych produktów. W tym celu używa różnych surowców, takich jak złoto, diamenty czy też wysokiej jakości skóra. Tym razem na celowniku przedsiębiorstwa stanęły gogle AR/VR od Apple - nadchodzące Vision Pro. Jeśli wydawało wam się, że cena podstawowej wersji jest dość zaniżona, to mieliście rację. Dopiero Caviar Edition wprowadzi jakość i cenę, na jaką zasługuje ten wysokiej klasy sprzęt.

Apple Vision Pro doczekały się zapowiedzi swojej bardziej dystyngowanej odsłony. Wersja Caviar Edition przyniesie za sobą wysokiej klasy materiały wraz z adekwatnie wielką ceną.

Wstępu rzecz jasna nie można brać na poważnie. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że udoskonalone w ten sposób produkty skierowane są tylko do najbardziej zamożnych osób, którym nie szkoda wydać ogromnych kwot na gadżety. Apple Vision Pro CVR Edition mają wejść do sprzedaży już przyszłej jesieni, a liczba sztuk będzie ograniczona jedynie do 24. Same gogle zostały pokryte 18-karatowym złotem oraz doczekały się ulepszenia w postaci zdejmowanego panelu, dzięki któremu możemy liczyć na więcej prywatności, z uwagi na ukrycie naszych oczu. Dodatkowo na pokładzie znalazły się wysokiej klasy skóry od Connolly, a więc producenta, który niegdyś zaopatrywał w swoje skóry znane marki aut, jak choćby Rolls-Royce. Mają one zapewnić niebywały komfort i jakość. Choć trzeba szczerze przyznać, że waga dodatkowych zdobień z pewnością nie będzie atutem dla urządzenia, które będziemy nosić na głowie. Kwestie prawdziwej praktyczności są tu na bardzo niskim poziomie, jednak nie o to tu chodzi.

Co ciekawe, producent czerpał inspirację z odchylanych okularów Toma Forda oraz gogli narciarskich od firmy Gucci. Jeśli chodzi o sam wygląd sprzętu, to trzeba przyznać, że prezentuje się bardzo szykownie i zamierzony efekt został osiągnięty. Pytanie tylko, czy cena faktycznie zrekompensuje ten design, ponieważ wyniesie ona 39 900 dolarów, a więc przeszło 160 tys. zł. Mamy więc do czynienia z kwotą ponad 11 razy większą od bazowej edycji, choć porównanie w tym wypadku nie ma dużego sensu. Z pewnością CVR Edition znajdzie swoich szczęśliwych nabywców, którzy jednak nie będą zbyt często z nich korzystać, z uwagi na prawdopodobnie wysoką wagę, a co za tym idzie - nikłą wygodę noszenia. Jeśli jesteśmy zainteresowani nabyciem headsetu, możemy zgłosić odpowiednią prośbę na oficjalnej stronie.

Źródło: Caviar